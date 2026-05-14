Zelenszkij a Kárpátalját ért támadás után Magyar Péterhez szólt

A kijevi polgármester jelentése szerint a mentési munkálatok jelenleg is zajlanak a romoknál, azonban egy ember már biztosan meghalt és legalább harmincan súlyosan megsérültek.

Május 13-án délután az orosz erők elhúzódó, együttes támadást hajtottak végre Ukrajna kritikus és polgári infrastruktúrája ellen, legalább 800 drónt indítottak több hullámban, amely során az ország teljes területét támadták.

Borítókép: A kijevi lakóház romjai a támadás után (Fotó: AFP)