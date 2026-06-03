Pep Guardiola nem is gondolkozott, David Beckhamnek ez fájhat
Noha nemrég hagyta el a Manchester City kispadját a világ egyik legsikeresebb vezetőedzője, azonnal megtalálta őt az angol labdarúgás legendája. Ugyan David Beckham pazar ajánlattal lepte meg, hogy legyen az Inter Miami szakvezetője, Pep Guardiola elutasította, hogy ismét Lionel Messivel dolgozzon, és ragaszkodik ahhoz, hogy minimum egy évet pihenéssel és a családjával töltsön.
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