Borítókép: James Hetfield, a Metallica frontembere az Olympiastadion színpadán 2026. május 30-án Berlinben (Fotó: Getty Images)
Rekordot döntött a Metallica a budapesti koncertjei előtt
Több mint 94 ezer ember volt kíváncsi a Metallica berlini koncertjére, amellyel a zenekar megdöntötte a stadion eddigi látogatottsági rekordját. A metállegendák néhány nap múlva Magyarországon folytatják a turnéjukat.
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Emlékszik még a menzára? Csak a legnagyobb retrórajongók tudják hibátlanul kitölteni ezt a kvízt!
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!