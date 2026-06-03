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Elképesztő jelenetek a szomszédban: állatokat zaklató arab fiatalok támadtak rá egy férfira Bécsben

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Súlyosan megsérült egy 57 éves férfi Bécsben, miután számon kért négy fiatalt, akik egy állatpark kifutójába bemászva kergették és zaklatták az ott tartott állatokat. Az arab támadók késsel fenyegették meg, majd egy bottal fejbe ütötték a férfit.

Magyar Nemzet
Forrás: Origo2026. 06. 03. 11:25
Nem tudni miért kínozták az állatokat az arab fiatalok Fotó: Jens Büttner Forrás: dpa Picture-Alliance/AFP
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Egy férfi éppen kutyáját sétáltatta, amikor felfigyelt a történtekre. Felszólította a fiatalokat, hogy hagyják el a kifutót, erre válaszul a csoport agresszívan rátámadt.

A rendőrség közlése szerint a támadók késsel fenyegették meg a férfit, majd egy ütőeszközzel rátámadtak. A helyszínre érkező járőrök már vérző fejsérüléssel találták meg az áldozatot. A mentők a helyszínen látták el, majd további vizsgálatokra kórházba szállították.

A támadók kerékpárral menekültek el a helyszínről. A rendőrség azonnal hajtóvadászatot indított, de egyelőre nem sikerült elfogni őket.

 

Arab migránsok lehetnek az elkövetők

Egy szemtanú szerint a gyanúsítottak 13 és 16 év közötti fiatalok lehettek. Rövid, sötét hajuk volt, világos farmert viseltek, és kisebb hátizsákot hordtak maguknál.

A közösségi médiában közzétett felhívások szerint a fiatalok arab nyelven beszéltek, és feltehetően arab származásúak lehettek. A hatóságok egyelőre nem erősítették meg hivatalosan a gyanúsítottak etnikai hátterét.

A kifutóban alpakákat, juhokat és kecskéket tartanak. A bécsi városi kertészet megerősítette az incidens tényét. Az állatokat védő terület köré korábban már egy plusz kerítést is emeltek, a történtek után pedig további biztonsági intézkedések bevezetését fontolgatják. A rendőrség közölte, hogy fokozni fogja az ellenőrzéseket a környéken.

 

Borítókép: Nem tudni, miért kínozták az állatokat az arab fiatalok (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Jens Büttner) 

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