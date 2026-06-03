Elképesztő jelenetek a szomszédban: állatokat zaklató arab fiatalok támadtak rá egy férfira Bécsben

Egy férfi éppen kutyáját sétáltatta, amikor felfigyelt a történtekre. Felszólította a fiatalokat, hogy hagyják el a kifutót, erre válaszul a csoport agresszívan rátámadt.
A rendőrség közlése szerint a támadók késsel fenyegették meg a férfit, majd egy ütőeszközzel rátámadtak. A helyszínre érkező járőrök már vérző fejsérüléssel találták meg az áldozatot. A mentők a helyszínen látták el, majd további vizsgálatokra kórházba szállították.
A támadók kerékpárral menekültek el a helyszínről. A rendőrség azonnal hajtóvadászatot indított, de egyelőre nem sikerült elfogni őket.
Arab migránsok lehetnek az elkövetők
Egy szemtanú szerint a gyanúsítottak 13 és 16 év közötti fiatalok lehettek. Rövid, sötét hajuk volt, világos farmert viseltek, és kisebb hátizsákot hordtak maguknál.
A közösségi médiában közzétett felhívások szerint a fiatalok arab nyelven beszéltek, és feltehetően arab származásúak lehettek. A hatóságok egyelőre nem erősítették meg hivatalosan a gyanúsítottak etnikai hátterét.
A kifutóban alpakákat, juhokat és kecskéket tartanak. A bécsi városi kertészet megerősítette az incidens tényét. Az állatokat védő terület köré korábban már egy plusz kerítést is emeltek, a történtek után pedig további biztonsági intézkedések bevezetését fontolgatják. A rendőrség közölte, hogy fokozni fogja az ellenőrzéseket a környéken.
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