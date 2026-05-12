Fiatal iszlám bandák tartják rettegésben egy osztrák kisváros lakóit

A fiatalok ellen több feljelentés is született testi sértés, rongálás, fenyegetés és szexuális zaklatás gyanújával,

Bandaerőszak: térdre kényszerítették az osztrák gyerekeket

A beszámolók szerint négy helyi osztrák fiúra is rátámadtak a rollerekkel közlekedő fiatalok. A gyerekeket fellökték, majd arra kényszerítették őket, hogy térdeljenek le és csókolják meg a támadók cipőjét. Az incidens során két roller is megrongálódott.

A szülők feljelentést tettek, azonban a hatóságok végül megszüntették az eljárást, mivel a két azonosított elkövető még nem töltötte be a 14. életévét, így nem büntethetőek.

Eine zehnköpfige islamische Buberlbande treibt aktuell in Ebreichsdorf ihr Unwesen. Aber wir sprechen hier nicht von Lausbubenstreichen, sondern Attacken mit... https://t.co/5NVTdXJD7m pic.twitter.com/hwd49gVlQY — exxpress (@exxpressat) May 12, 2026

Késes fenyegetés egy kilencéves lány ellen

A városban nemrég újabb súlyos incidens történt. Helyi szülők közösségi médiás bejegyzései szerint egy kilencéves kislányt több fiatal zaklatott az egyik sportpark közelében. A gyermekre később hazafelé menet ismét rátalált a csoport. A beszámolók alapján a kislányt körbevették, sértegették és megfenyegették, miközben az egyik fiatalnál állítólag bicska is volt. A kislányt végül bottal is megütötték. Csak egy arra sétáló nő közbelépése akadályozta meg, hogy a helyzet tovább fajuljon.

Már a rendőrség szerint is aggasztó a helyzet

A helyi rendőrség a szülők elmondása szerint komolyan veszi az ügyeket. A hatóságokat különösen az aggasztja, hogy az erőszakos cselekmények elkövetői egyre fiatalabbak.

Az egyik rendőr úgy fogalmazott: néhány éve elképzelhetetlen lett volna, hogy egy tízéves gyermek életveszélyes fenyegetéseket fogalmazzon meg egy kilencéves kislánnyal szemben.

A történtek újra felszították az osztrák közéletben a bevándorlással és a közbiztonsággal kapcsolatos vitákat. Több helyi lakos szerint a hatóságoknak határozottabban kellene fellépniük a fiatalkorú erőszak ellen.