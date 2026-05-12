bandaAusztriakisvárosiszlám

Fiatal iszlám bandák tartják rettegésben egy osztrák kisváros lakóit

Egyre súlyosabb problémát okoznak a fiatalkorú bevándorlóbandák az ausztriai Ebreichsdorfban. A helyiek szerint egy körülbelül tízfős, főként muszlim hátterű fiatalokból álló banda hónapok óta zaklatja a város gyermekeit és lakóit.

Magyar Nemzet
Forrás: Exxpress2026. 05. 12. 10:52
Illusztráció Forrás: Képernyőkép
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A fiatalok ellen több feljelentés is született testi sértés, rongálás, fenyegetés és szexuális zaklatás gyanújával,

Bandaerőszak: térdre kényszerítették az osztrák gyerekeket

A beszámolók szerint négy helyi osztrák fiúra is rátámadtak a rollerekkel közlekedő fiatalok. A gyerekeket fellökték, majd arra kényszerítették őket, hogy térdeljenek le és csókolják meg a támadók cipőjét. Az incidens során két roller is megrongálódott.

A szülők feljelentést tettek, azonban a hatóságok végül megszüntették az eljárást, mivel a két azonosított elkövető még nem töltötte be a 14. életévét, így nem büntethetőek.

Késes fenyegetés egy kilencéves lány ellen

A városban nemrég újabb súlyos incidens történt. Helyi szülők közösségi médiás bejegyzései szerint egy kilencéves kislányt több fiatal zaklatott az egyik sportpark közelében. A gyermekre később hazafelé menet ismét rátalált a csoport. A beszámolók alapján a kislányt körbevették, sértegették és megfenyegették, miközben az egyik fiatalnál állítólag bicska is volt. A kislányt végül bottal is megütötték. Csak egy arra sétáló nő közbelépése akadályozta meg, hogy a helyzet tovább fajuljon.

Illusztráció (Fotó: Képernyőkép)

Már a rendőrség szerint is aggasztó a helyzet

A helyi rendőrség a szülők elmondása szerint komolyan veszi az ügyeket. A hatóságokat különösen az aggasztja, hogy az erőszakos cselekmények elkövetői egyre fiatalabbak.

Az egyik rendőr úgy fogalmazott: néhány éve elképzelhetetlen lett volna, hogy egy tízéves gyermek életveszélyes fenyegetéseket fogalmazzon meg egy kilencéves kislánnyal szemben.

A történtek újra felszították az osztrák közéletben a bevándorlással és a közbiztonsággal kapcsolatos vitákat. Több helyi lakos szerint a hatóságoknak határozottabban kellene fellépniük a fiatalkorú erőszak ellen.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Képernyőkép)

Komment

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekMagyar Péter

Meglepő fordulat borzolja a kedélyeket, pedig még csak most iktatták be Magyar Pétert

Csépányi Balázs avatarja

Jakab Péter köszönetet mondott a Fidesznek.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu