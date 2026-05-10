Aggasztó állapotokról számolnak be a bécsi Duna-szigeten

Egyre több panasz érkezik a bécsi Duna-sziget közbiztonsági helyzetére: a helyiek szerint a korábban népszerű családi pihenőhelyen mára megszaporodtak az erőszakos incidensek, a szexuális zaklatások, a droggal kapcsolatos bűncselekmények és a vandalizmus. Az osztrák sajtóban ennek nyomán ismét fellángolt a vita a migráció és a közbiztonság kapcsolatáról.

Magyar Nemzet
Forrás: Exxpress2026. 05. 10. 7:13
Beszámolók szerint több alkalommal is konfliktus alakult ki a grillezőhelyek körül, ahol helyiek szerint a muszlimok kiszorították az osztrák családokat. Az ügyből politikai vita is lett, miután egyesek ezt már az osztrákok elleni diszkriminációként értékelték.

Több ismert eset is létezik, amikor osztrák családokat kitiltottak a grillezőhelyekről. Csak a nudista területen vannak többnyire helyiek, ami viszont a muszlim látogatókat háborítja fel, mert az iszlám jogban a nudizmus haram, azaz tiltott viselkedés. A nudistastrand környékéről több szexuális zaklatási bejelentés is érkezett, köztük titkos felvételek készítéséről és nőket érő verbális zaklatásokról. A sajtó szerint egyes esetekben gyermekek is érintettek voltak.

Muszlim migránsok Bécsben (Fotó: APA/AFP/Alex Halada)

A rendőrségi intézkedések száma is emelkedik. A helyi beszámolók szerint az elmúlt hétvégén több tucat rendőri kivonulás történt a Duna-sziget térségében. Az incidensek között szerepeltek rablások, csoportos verekedések és fegyveres konfliktusok is.

A térségben a droghálózatok jelenléte miatt is nő az aggodalom. Egyes osztrák lapok szerint a Duna-sziget kezd felzárkózni Bécs legismertebb droggócai mellé, különösen a nyári időszakban. Emellett egyre gyakoribb a vandalizmus is: játszóterek megrongálásáról és robbanószerkezetekkel kapcsolatos esetekről is érkeztek hírek.

A helyzet a nagy rendezvények idején még nehezebbé válik. A Duna-sziget Fesztivál alatt a rendőrség rendre fokozott készültséget rendel el, a hatóságok szerint ugyanis egyre komolyabb kihívást jelent a tömegrendezvények biztonságának fenntartása.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
