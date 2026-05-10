Aggasztó állapotokról számolnak be a bécsi Duna-szigeten

Beszámolók szerint több alkalommal is konfliktus alakult ki a grillezőhelyek körül, ahol helyiek szerint a muszlimok kiszorították az osztrák családokat. Az ügyből politikai vita is lett, miután egyesek ezt már az osztrákok elleni diszkriminációként értékelték.

Több ismert eset is létezik, amikor osztrák családokat kitiltottak a grillezőhelyekről. Csak a nudista területen vannak többnyire helyiek, ami viszont a muszlim látogatókat háborítja fel, mert az iszlám jogban a nudizmus haram, azaz tiltott viselkedés. A nudistastrand környékéről több szexuális zaklatási bejelentés is érkezett, köztük titkos felvételek készítéséről és nőket érő verbális zaklatásokról. A sajtó szerint egyes esetekben gyermekek is érintettek voltak.

Muszlim migránsok Bécsben (Fotó: APA/AFP/Alex Halada)

Bécsben egyre nő a bűnözés

A rendőrségi intézkedések száma is emelkedik. A helyi beszámolók szerint az elmúlt hétvégén több tucat rendőri kivonulás történt a Duna-sziget térségében. Az incidensek között szerepeltek rablások, csoportos verekedések és fegyveres konfliktusok is.

A térségben a droghálózatok jelenléte miatt is nő az aggodalom. Egyes osztrák lapok szerint a Duna-sziget kezd felzárkózni Bécs legismertebb droggócai mellé, különösen a nyári időszakban. Emellett egyre gyakoribb a vandalizmus is: játszóterek megrongálásáról és robbanószerkezetekkel kapcsolatos esetekről is érkeztek hírek.

A helyzet a nagy rendezvények idején még nehezebbé válik. A Duna-sziget Fesztivál alatt a rendőrség rendre fokozott készültséget rendel el, a hatóságok szerint ugyanis egyre komolyabb kihívást jelent a tömegrendezvények biztonságának fenntartása.