„Ez már nem az a Bécs!” – Migránsbűnözés a Favoriten városrészben + videó

Zsigmond Barna Pál államtitkár Petra Steger osztrák FPÖ-s EP-képviselő meghívására Bécsbe látogatott, ahol a Favoriten negyedben a napnál is világosabban látható, milyen eredménnyel járhat egy elhibázott politikai döntés. A kerület kezdi elveszíteni osztrák jellegét, arab éttermek, közel-keleti piaci hangulat, nappal fejkendős nők, este pedig fiatal bandák uralják az utcákat.

Zsigmond Barna Pál államtitkár Bécsbe utazott, ahol sokkoló látvány fogadta Fotó: Facebook

A két politikus a városban sétált, beszélgetésüket rögzítették – a képsorok magukért beszélnek.

– Köszönöm, hogy eljöttél, és hogy ilyen bátor vagy, hogy belépsz Bécs egyik legforróbb pontjára, ahol a legtöbb bűnelkövető tevékenykedik. A Favoritenstrasse mára teljesen átalakult, mert itt rengeteg migráns él – kezdte az osztrák politikus, majd elmesélte, mi történt Bécsben az elmúlt tíz évben.

Olyan politikusaink voltak, akik nem védték meg az osztrák állampolgárokat. Azt gondolták, hogy az illegális tömeges bevándorlás jó dolog. Egy párhuzamos univerzumban élnek, nem állítják meg a migrációt, és mindazt, amit itt látunk, hagyták megtörténni. És ez nagyon szomorú látvány. Bécsben születtem és nőttem fel, 15 éve vagyok politikailag aktív itt, és borzasztó látni, mi lett Bécsből az elmúlt tíz évben, különösen mostanában.

– magyarázta.

– Tíz évvel ezelőtt történt valami, amit Angela Merkel Schaffendesnek nevezett. És ezzel megnyílt a kapu a tömeges migráció előtt olyan országokból, amelyek kulturálisan teljesen összeegyeztethetetlenek velünk. Ez az oka annak, amit ma tapasztalunk. Menjünk egy kicsit körbe, látogassunk meg néhány helyet a kerületben! Nézz csak körül: itt vagyunk a Keplerplatznál, a Favoritenstrassén.

– Ez, ha jól tudom, a kerület főutcája. Rengeteg fejkendőt látni mindenütt – jelentette ki a magyar politikus.

– És azt is látod, hogyan veszik el a kulturális identitásunk, ha csak az utcai képet megnézed… Az utóbbi években a folyamat még jobban felgyorsult, mert ha belegondolsz: 2015 óta több mint hatszázezer migráns érkezett Ausztriába – mondta.