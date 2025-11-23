BécsbűnözésállamtitkárZsigmond Barna Pál

„Ez már nem az a Bécs!” – Migránsbűnözés a Favoriten városrészben + videó

Zsigmond Barna Pál államtitkár Petra Steger, az FPÖ európai parlamenti képviselőjének meghívására Bécsbe látogatott, hogy a helyszínen tájékozódjon a tömeges bevándorlás következményeiről. A Favoriten negyedben tett séta során világossá vált: a környék mára elvesztette hagyományos osztrák arculatát, arab éttermek, keleti piacok és bevándorlói hátterű bandák uralják az utcákat. A két politikus szerint mindez egy elhibázott politikai döntéssorozat közvetlen következménye.

Magyar Nemzet
2025. 11. 23. 9:41
Tíz évvel ezelőtt megnyílt az ajtó a tömeges migráció előtt Fotó: ALEX HALADA Forrás: APA-PictureDesk
Zsigmond Barna Pál államtitkár Petra Steger osztrák FPÖ-s EP-képviselő meghívására Bécsbe látogatott, ahol a Favoriten negyedben a napnál is világosabban látható, milyen eredménnyel járhat egy elhibázott politikai döntés. A kerület kezdi elveszíteni osztrák jellegét, arab éttermek, közel-keleti piaci hangulat, nappal fejkendős nők, este pedig fiatal bandák uralják az utcákat.

Zsigmond Barna Pál államtitkár Bécsbe utazott, ahol sokkoló látvány fogadta
Zsigmond Barna Pál államtitkár Bécsbe utazott, ahol sokkoló látvány fogadta Fotó: Facebook

A két politikus a városban sétált, beszélgetésüket rögzítették – a képsorok magukért beszélnek.

– Köszönöm, hogy eljöttél, és hogy ilyen bátor vagy, hogy belépsz Bécs egyik legforróbb pontjára, ahol a legtöbb bűnelkövető tevékenykedik. A Favoritenstrasse mára teljesen átalakult, mert itt rengeteg migráns él – kezdte az osztrák politikus, majd elmesélte, mi történt Bécsben az elmúlt tíz évben. 

Olyan politikusaink voltak, akik nem védték meg az osztrák állampolgárokat. Azt gondolták, hogy az illegális tömeges bevándorlás jó dolog. Egy párhuzamos univerzumban élnek, nem állítják meg a migrációt, és mindazt, amit itt látunk, hagyták megtörténni. És ez nagyon szomorú látvány. Bécsben születtem és nőttem fel, 15 éve vagyok politikailag aktív itt, és borzasztó látni, mi lett Bécsből az elmúlt tíz évben, különösen mostanában.

 – magyarázta. 

– Tíz évvel ezelőtt történt valami, amit Angela Merkel Schaffendesnek nevezett. És ezzel megnyílt a kapu a tömeges migráció előtt olyan országokból, amelyek kulturálisan teljesen összeegyeztethetetlenek velünk. Ez az oka annak, amit ma tapasztalunk. Menjünk egy kicsit körbe, látogassunk meg néhány helyet a kerületben! Nézz csak körül: itt vagyunk a Keplerplatznál, a Favoritenstrassén. 

– Ez, ha jól tudom, a kerület főutcája. Rengeteg fejkendőt látni mindenütt – jelentette ki a magyar politikus.

– És azt is látod, hogyan veszik el a kulturális identitásunk, ha csak az utcai képet megnézed… Az utóbbi években a folyamat még jobban felgyorsult, mert ha belegondolsz: 2015 óta több mint hatszázezer migráns érkezett Ausztriába – mondta.

– Ha lezárod a határokat, ahogy Ukrajna tette, meg lehet állítani a tömeges bevándorlást – szólt közbe az államtitkár.

– Igen, de nekünk olyan politikusaink vannak, akik valamilyen beteges toleranciában élnek, romantikáznak, és nem védik a saját állampolgáraikat. A baloldali liberálisok és a szociáldemokraták is azt ígérik a választási kampányokban, hogy megvédik az embereket, de a végén soha nem teszik meg. Együtt az Európai Unióval, amely még mindig nem védi az unió külső határait. 2015 óta több mint kilencmillió ember jött be évente az EU-ba

 – hangsúlyozta Petra Steger.

– És mit tehetnek a hazafiak ebben a helyzetben? – tette fel a kérdést Zsigmond Barna Pál.

– Úgy kell cselekedni, mint Magyarország. Megvédeni a saját népüket, a saját érdekeiket. Mikor először hallottam, hogy benneteket megbüntettek azért, mert megvédtétek az embereket és  a határt –, eldöntöttem, hogy erről beszélni kell. Nézd meg: itt már látszik is, hogy olyan, mint egy keleti piac. Ha itt végigmész, már nem érzed magad Bécsben. Nem németet hallasz, hanem arabot és más nyelveket. Régen ez egy jellegzetes bécsi városrész volt. Képzeld el, milyen lehet itt nőként éjszaka végigsétálni – fogalmazott Steger.

– Mondtál néhány megdöbbentő adatot: hogy a bűncselekmények elkövetőinek 70 százaléka bevándorló-hátterű rendelkezik, és a bécsi iskolákban több mint 40 százalék a bevándorlói hátterű, muszlim gyerek. Hogyan látod Bécs demográfiai jövőjét? – kérdezte a magyar politikus.

– Általánosságban elmondható, hogy az állami iskolákban tanuló gyerekek több mint fele már külföldi hátterű, és körülbelül 41 százalékuk muszlim. Ha megnézed a különbséget: az osztrák családok átlagosan 1,3 gyermeket vállalnak, míg egy tipikus afgán vagy pakisztáni család 3,3-at. Innen már látni, milyen irányba haladunk… Az illegális migrációt nem állítja meg sem ez a kormány, sem az EU. Senkit sem küldenek el az országból, aki illegálisan van itt. Ha nem történik hazafias fordulat, nem látok reményt. Ha nem mi leszünk a legerősebb politikai erő, ez a folyamat csak gyorsulni fog – figyelmeztetett az FPÖ európai parlamenti képviselője.

– Az is szomorú, hogy a baloldali-liberális pártok azt hiszik, ezek a csoportok a jövő választói, ezért meg akarják gyorsítani az állampolgárság megszerzését is. Mert a jelenlegi szavazóik elfordulnak tőlük, ezért újakat akarnak importálni. Lehet, hogy egyszer szavaznak még rájuk, de ha többségbe kerülnek, saját pártokat fognak alakítani, és lesz muszlim polgármester vagy muszlim vezetésű város Bécsben.

 – emelte ki. 

Borítókép: Tíz évvel ezelőtt megnyílt az ajtó a tömeges migráció előtt (Fotó: AFP)

