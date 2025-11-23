A halálos erőszak egyik gócpontjává változott Svédország

A számok jelentős növekedést mutatnak a tavalyi, 14 000 aktív tagra vonatkozó becsléshez képest, bár a rendőrség szerint a növekedés részben az átdolgozott számítási módszer következménye.

Petra Lundh országos rendőrfőkapitány „rendkívül súlyosnak” nevezte a helyzetet a Gunnar Strömmer igazságügyi miniszterrel tartott közös stockholmi sajtótájékoztatón.

Nem látunk egyértelmű jelet sem növekedésre, sem csökkenésre, de az aktív bandabűnözők és a hozzájuk kapcsolódók köre messze túl nagy

– mondta Lundh.

Korlátozott demográfiai adatokat is bemutattak a bandákról. Tíz aktív bandatagból nyolc svéd állampolgár, bár a rendőrség nem közölte, közülük hányan első vagy második generációs bevándorlók. Tíz százalék alatt van azok aránya, akik kettős állampolgárok, valamivel több mint 10 százalék pedig külföldi állampolgár. Az azonosított bandabűnözők átlagéletkora 28 év.