A november 7-én, pénteken közzétett új értékelés szerint Svédországban 17 500 embert tekintenek aktív bandabűnözőnek, további 50 000-ről pedig úgy vélik, hogy családi kapcsolatok, társasági körök vagy kisebb bűncselekmények révén kötődnek a bűnözői hálózatokhoz – írja a The European Conservative.
A halálos erőszak egyik gócpontjává változott Svédország
A svéd rendőrség nyilvánosságra hozta, hogy már több mint 67 000 ember vesz részt vagy hozható kapcsolatba a szervezett bandabűnözéssel, ami rávilágít arra a válságra, amely Európa egyik legbékésebb országát a halálos erőszak egyik gócpontjává változtatta.
A számok jelentős növekedést mutatnak a tavalyi, 14 000 aktív tagra vonatkozó becsléshez képest, bár a rendőrség szerint a növekedés részben az átdolgozott számítási módszer következménye.
Petra Lundh országos rendőrfőkapitány „rendkívül súlyosnak” nevezte a helyzetet a Gunnar Strömmer igazságügyi miniszterrel tartott közös stockholmi sajtótájékoztatón.
Nem látunk egyértelmű jelet sem növekedésre, sem csökkenésre, de az aktív bandabűnözők és a hozzájuk kapcsolódók köre messze túl nagy
– mondta Lundh.
Korlátozott demográfiai adatokat is bemutattak a bandákról. Tíz aktív bandatagból nyolc svéd állampolgár, bár a rendőrség nem közölte, közülük hányan első vagy második generációs bevándorlók. Tíz százalék alatt van azok aránya, akik kettős állampolgárok, valamivel több mint 10 százalék pedig külföldi állampolgár. Az azonosított bandabűnözők átlagéletkora 28 év.
További Külföld híreink
Strömmer a jelentést „a továbbra is súlyos helyzet visszaigazolásának” nevezte, ugyanakkor ragaszkodott ahhoz, hogy a kormány intézkedései kezdenek hatni. Példaként mérsékelt visszaesést említett a lövöldözések számában. A robbantások azonban tovább emelkedtek, és 2025 még így is az egyik legrosszabb év lehet a bandákhoz köthető erőszak tekintetében.
Svédországban az elmúlt években szinte mindennapossá váltak a lövöldözések és robbantások, amelyeket gyakran tizenévesek hajtanak végre, akiket a bűnszervezetek „gyerekkatonákként” toboroznak. A rendőrség szerint a bandavezérek gyakran külföldről irányítják a támadásokat, titkosított üzenetküldő alkalmazásokon keresztül.
Ulf Kristersson miniszterelnök jobbközép kormánya átfogó igazságügyi reformokkal ígéri helyreállítani a rendet. Az intézkedések között szerepel a büntethetőség korhatárának 15-ről 13 évre csökkentése, külön ifjúsági börtönök létrehozása az erőszakos elkövetők számára, valamint az enyhébb fiatalkorú büntetések eltörlése.
Lundh hangsúlyozta, hogy a problémát nem lehet pusztán rendészeti eszközökkel megoldani.
Az ilyen típusú bűnözést nem lehet egyszerűen büntetőeljárásokkal megszüntetni. Meg kell előzni, és meg kell állítani a gyerekek és fiatalok beáramlását, akik készek erőszakos cselekményeket elkövetni
– mondta.
További Külföld híreink
A szigorúbb törvények és a bővített rendőri jogosítványok ellenére Svédország bandaháborúja továbbra is meghatározó politikai és társadalmi kihívás — amely folyamatosan próbára teszi az ország stabilitását.
Borítókép: Rendőrök Örebroban (Fotó: AFP)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Kemény üzenetet küldött Trump Zelenszkijnek + videó
Az amerikai elnök azt is felidézte: az Ovális Irodában közölte az ukrán elnökkel, hogy „nincsenek lapjai”.
Újabb kegyetlen éjszaka az orosz-ukrán háborúban + videó
Áldozatok is vannak.
A lábánál fogva rángattak be egy férfit az autóba az ukrán toborzók + videó
A TCK munkatársai ütötték-verték az illetőt.
A Midász--ügy: korrupció a háború árnyékában
Így épült ki az a hálózat, amely mára az állami vállalatokat, a kormányzati személyzeti döntéseket, sőt az ukrán törvényhozás működését is megrengette.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Kemény üzenetet küldött Trump Zelenszkijnek + videó
Az amerikai elnök azt is felidézte: az Ovális Irodában közölte az ukrán elnökkel, hogy „nincsenek lapjai”.
Újabb kegyetlen éjszaka az orosz-ukrán háborúban + videó
Áldozatok is vannak.
A lábánál fogva rángattak be egy férfit az autóba az ukrán toborzók + videó
A TCK munkatársai ütötték-verték az illetőt.
A Midász--ügy: korrupció a háború árnyékában
Így épült ki az a hálózat, amely mára az állami vállalatokat, a kormányzati személyzeti döntéseket, sőt az ukrán törvényhozás működését is megrengette.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!