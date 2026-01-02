börtöntisza pártmagyar péterfacebook

„Halállistát” állítottak össze a Tisza Párt szimpatizánsai

Karácsony első napján sem hagyták abba a gyűlöletkeltést Magyar Péter támogatói. Az egyik, a párt szimpatizánsait tömörítő csoportban fideszes szavazók, politikusok, és azok családtagjainak börtönbe zárásáról szavaztak.

Munkatársunktól
2026. 01. 02. 20:03
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A kereszténység egyik legnagyobb ünnepe sem volt elég Magyar Péter szimpatizánsainak arra, hogy néhány napra felhagyjanak a gyűlöletkeltéssel. A Tisza Pártot Támogató Szimpatizánsok és Rendszerváltók Csatlakozzatok elnevezésű csoportban ugyanis december 25-én a párt propagandáját leginkább népszerűsítő egyik kamuprofil arról kérdezte a közösség tagjait, 

Kik a legvállalhatatlanabb fideszes politikusok? Akiket elsőként részesítenél az Út a börtönbe Tisza program örömeiből?

Screenshot
Forrás: Facebook

A válasz nem maradt el. Rövid időn belül több tízezer szavazat érkezett arra, hogy mely kormánypárti politikusokat kellene börtönbe zárni a családjaikkal, támogatóikkal együtt.

A szavazók szerint ugyanis a Tisza Párt hatalomra kerülése esetén tárgyalás és bizonyítékok nélkül börtönbe kellene zárni a Fidesz–KDNP összes politikusát, illetve a kormánypártokat támogató közéleti személyiségeket is. 

Screenshot
Forrás: Facebook
Screenshot
Forrás: Facebook
 

Azonban az igazán kétségbeejtő tervek csak ezután következtek. 

A tiszások ugyanis az összes Fidesz–KDNP-t támogató szavazót, és a politikusok családjait is börtönbe záratnák, vagy pedig Szibériába száműznék. 

Mindemellett Magyar Péter szimpatizánsai a kormánypárti szerkesztőségek munkavállalóit is rácsok mögé zárnák, pusztán a politikai beállítottságuk miatt. 

Screenshot
Forrás: Facebook
Screenshot
Forrás: Facebook

A szavazás már több mint egy hete zajlik, miután a Tisza Párt elnöke újévi beszédében kijelentette, 

aki bármilyen módon szembefordul a magyar nép akaratával, legyen az akár köztársasági elnök, akár titkosszolga, akár alkotmánybíró, és részt vesz egy alkotmányos puccsban, az a legsúlyosabb következményekkel számolhat.

Vagyis Magyar Péter, illetve a Tisza Párt vezetése és aktivistái az ünnepeket követően hergelésbe kezdtek, és alkotmányos puccsról, választási csalásokról kezdtek konspirálni. A Tisza Párt elnöke pedig több, közösségi oldalán közzétett videóban is megfenyegette az alkotmánybírókat, a titkosszolgálatokat, illetve a köztársasági elnököt.

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Havran Zoltán)


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Földi László
idezojelekMohács

Széthúzás vagy összefogás – Mohács után ötszáz évvel

Földi László avatarja

Hogyan létezhettünk egy olyan világban, ahol elrabolható volt az ország kétharmada?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu