„Halállistát” állítottak össze a Tisza Párt szimpatizánsai

A kereszténység egyik legnagyobb ünnepe sem volt elég Magyar Péter szimpatizánsainak arra, hogy néhány napra felhagyjanak a gyűlöletkeltéssel. A Tisza Pártot Támogató Szimpatizánsok és Rendszerváltók Csatlakozzatok elnevezésű csoportban ugyanis december 25-én a párt propagandáját leginkább népszerűsítő egyik kamuprofil arról kérdezte a közösség tagjait,

Kik a legvállalhatatlanabb fideszes politikusok? Akiket elsőként részesítenél az Út a börtönbe Tisza program örömeiből?

A válasz nem maradt el. Rövid időn belül több tízezer szavazat érkezett arra, hogy mely kormánypárti politikusokat kellene börtönbe zárni a családjaikkal, támogatóikkal együtt.

A szavazók szerint ugyanis a Tisza Párt hatalomra kerülése esetén tárgyalás és bizonyítékok nélkül börtönbe kellene zárni a Fidesz–KDNP összes politikusát, illetve a kormánypártokat támogató közéleti személyiségeket is.

Azonban az igazán kétségbeejtő tervek csak ezután következtek.

A tiszások ugyanis az összes Fidesz–KDNP-t támogató szavazót, és a politikusok családjait is börtönbe záratnák, vagy pedig Szibériába száműznék.

Mindemellett Magyar Péter szimpatizánsai a kormánypárti szerkesztőségek munkavállalóit is rácsok mögé zárnák, pusztán a politikai beállítottságuk miatt.

A szavazás már több mint egy hete zajlik, miután a Tisza Párt elnöke újévi beszédében kijelentette,

aki bármilyen módon szembefordul a magyar nép akaratával, legyen az akár köztársasági elnök, akár titkosszolga, akár alkotmánybíró, és részt vesz egy alkotmányos puccsban, az a legsúlyosabb következményekkel számolhat.

Vagyis Magyar Péter, illetve a Tisza Párt vezetése és aktivistái az ünnepeket követően hergelésbe kezdtek, és alkotmányos puccsról, választási csalásokról kezdtek konspirálni. A Tisza Párt elnöke pedig több, közösségi oldalán közzétett videóban is megfenyegette az alkotmánybírókat, a titkosszolgálatokat, illetve a köztársasági elnököt.