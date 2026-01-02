A megszorítások miniszterelnöke, Bajnai a Tiszát segíti + videó

Bajnai Gordon visszatért, és baloldali kormányváltást akar – hívta fel a figyelmet Menczer Tamás, miután a bukott baloldali miniszterelnök a HVG-nek interjút adott, és egyértelművé tette, hogy kormányváltást akar látni Magyarországon.

Bajnai Gordon. Fotó: AFP/Kisbenedek Attila

A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója rámutatott:

Bajnai a Tiszát segíti, szervezi, talán irányítja is.

– Bajnai kabinetfőnöke, Szigetvári Viktor mutatta be a Tisza jelöltjeit a Partizánban – emlékeztetett Menczer Tamás. Felidézte: a Tisza megszorítócsomagja pontosan ugyanazt jelenti, ahogy Bajnai és a baloldal elvette a magyarok pénzét 2010 előtt. A megszorítások ugyanúgy érintenének minden magyar családot, minden magyar embert, és fájnának mindenkinek.

Elveszik a pénzedet, és szétosztják az ukránok, a multik és a bankok között

– hangsúlyozta a kommunikációs igazgató, aki a videójában visszaidézte, hogyan jelentette be annak idején Bajnai Gordon a brutális baloldali megszorításokat.

A mostani interjúban Bajnai, aki a kormányfői időszaka előtt a Gyurcsány-kormány gazdasági minisztere is volt, megismételte azt a régi baloldali vádat, hogy a nemzeti együttműködés rendszere az országot tartós lemaradásba kormányozta. Szerinte ezen az irányon változtatni kell, és bárki, aki ezt képes elhozni, jobb alternatíva a jelenleginél.

Ezzel Bajnai alig burkoltan hitet tett Magyar Péter mellett, és a Tisza Párt győzelmét tartaná kívánatosnak az áprilisi választásokon.

De igyekezett leszögezni, hogy nem ismeri a Tisza Párt vezetőit, nem ad nekik tanácsokat, és az interjúban elhangzottak kizárólag a saját véleményét tükrözik.

Régi elvtársainak is üzent a bukott kormányfő, mivel megjegyezte: az ellenzéknek tudnia kell, hogy csak akkor van az egyéni körzetekben esélye a Fidesszel szemben, ha csupán két erő áll egymással szemben.

Magyarán a régi baloldali pártok ne álljanak a Tisza Párt útjába a hatalom megszerzésében.

Borítókép: Bajnai Gordon és Magyar Péter (Forrás: YouTube, fotó: Hatlaczki Balázs)