bajnai gordontisza pártmagyar péter

Visszatért Bajnai Gordon, beállt Magyar Péter mellé

A megszokott balliberális lózungoktól hemzsegő interjút adott Bajnai Gordon az ellenzéki HVG-nek. A bukott miniszterelnök a beszélgetésben egyértelművé tette, hogy kormányváltást akar látni Magyarországon.

Magyar Nemzet
2026. 01. 02. 11:05
A baloldal beveti a nehéztüzérségét a választási kampányra fordulva, hiszen még csak az év második napjánál járunk, de visszatért Bajnai Gordon, hogy az ellenzék győzelme mellett lobbizzon. A megszorításairól hírhedtté vált bukott balliberális miniszterelnök a HVG-nek adott interjúban elismételte a szokásos ellenzéki toposzt, miszerint Magyarország lemaradt a régió több országához képest. Majd egy újabb balliberális közhelyet ismételt el Bajnai, miszerint a kormány arra készülne, hogy hazánkat kiléptesse az EU-ból.

20250413 Budapest A Tisza Párt „Nemzet Hangja” elnevezésű kezdeményezése kérdéseinek eredményváró rendezvénye. fotó: Havran Zoltán (HZ) MW képen: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke
Bajnai alig burkoltan hitet tett Magyar Péter mellett (Fotó: Havran Zoltán)

Bajnai, aki a kormányfői időszaka előtt a Gyurcsány-kormány gazdasági minisztere is volt, úgy vélekedett, hogy a nemzeti együttműködés rendszere szerinte az országot tartós lemaradásba kormányozta. Rögtön megjegyezte, hogy ezen az irányon változtatni kell, és bárki, aki ezt képes elhozni, jobb alternatíva a jelenleginél.

Ezzel Bajnai alig burkoltan hitet tett Magyar Péter mellett, és a Tisza Párt győzelmét tartaná kívánatosnak az áprilisi választásokon.

De igyekezett leszögezni, hogy nem ismeri a Tisza Párt vezetőit, nem ad számukra tanácsokat, és az interjúban elhangzottak kizárólag a saját véleményét tükrözik.

Régi elvtársainak is üzent a bukott kormányfő, mivel megjegyezte, hogy az ellenzéknek tudnia kell, hogy csak akkor van az egyéni körzetekben esélye a Fidesszel szemben, ha csupán két erő áll egymással szemben.

Magyarán a régi baloldali pártok ne álljanak a Tisza Párt útjába a hatalom megszerzésében.

Bajnai még egy balliberális lózungot elismételt, amikor úgy fogalmazott, hogy „Magyarországon is eljöhet egy olyan kijózanító pillanat, amikor legalább egy ideig megint lehet értelmesen és komolyan beszélni közös dolgainkról”. Ugyanakkor nem volt számára fontos az értelmes párbeszéd, amikor 2006 őszén a gyurcsányi rendőrterror pusztított Budapest utcáin. Emlékezetes, hogy abban az időben Bajnai Gordon Gyurcsány Ferenc egyik kulcsminisztere volt.

Borítókép: Bajnai Gordon (Fotó: AFP/Kisbenedek Attila)

 

