Újabb beismerés: A régi baloldali elit segíti Magyar Péterék programalkotását

Nincs új a nap alatt, bármennyire is igyekszik Magyar Péter fenntartani a látszatát annak, hogy szakít az elmúlt évtizedek politikai elitjével, a valóságban képtelen erre, újra és újra kiderül, hogy a Tisza Párt a 2010 előtti balliberális kormányok szakértőivel, vezető tisztviselőivel áll kapcsolatban.

Jeszenszky Géza Forrás: MTI/Mónus Márton

Ennek az összefonódásnak újabb bizonyítékáról tudtunk meg részleteket egy, a napokban készült interjúból.

Megkeresés a Tiszától

2022 újratöltve – röviden így lehet összefoglalni azt a külpolitikai, így Ukrajnával és Oroszországgal kapcsolatos Tisza párti programalkotást, amelyet Jeszenszky Géza az ünnepek előtti napokban leplezett le az M5 csatornán. A Csuhaj Ildikó által készített interjúban a korábban Márki-Zay Péter mellett kampányoló volt külügyminiszter arról beszélt: „kaptunk egy érdeklődést, hogy mi a mi gondolkodásunk, ez valóban a Tisza Párt (…) a Tisza Párttól kaptuk, egy évvel ezelőtt (…) van egy koordinátorunk, Gábor Péter, és ő kapott egy megkeresést, hogy mit képviselünk mi, mi 21-en mit gondolunk”.

A videóban 28:10-től:

Felsorakoztak Gyurcsány emberei

Jeszenszky itt a V21 nevű csoportra utalt, amely 2022-ben Márki-Zay Péter, akkori ellenzéki kormányfőjelölt mögött tűnt fel. A csoport társelnöke Balázs Péter, Bajnai Gordon kormányának külügyminisztere, valamint a tiszás rendezvényen megszorításokat sürgető Bod Péter Ákos. A V21 tagja egyebek mellett Bárándy Péter, volt szocialista igazságügyi miniszter, most Magyar Péter ügyvédje, továbbá Bozóki András, aki kulturális miniszter is volt 2005-2006-ban, Göncz Kinga, szintén a Gyurcsány-kormányban tevékenykedett három évig külügyminiszterként, valamint Székely Tamás, a Gyurcsány-Bajnai-kormányok egészségügyi minisztere. Szintén a V21 tagja Raskó György, a privatizációban aktív agrároligarcha, aki nem csak a Tisza Párt pénzügyi támogatója, de az első agrárszakértő, akivel Magyar Péter együtt szerepelt.

Kiálltak Márki-Zay Péter mellett

A V21 csoport 2021. november 3-án felhívásában így állt ki a Gyurcsány–Márki-Zay-féle lista mellett: „A V21 üdvözli, hogy az előválasztások mozgósították az ország jövője iránt felelősséget érző állampolgárok széles körét, köztük igen sok fiatalt. Hódmezővásárhely már kétszer megválasztott polgármestere, Márki-Zay Péter személyében a választók megtalálták azt a személyt, aki képes megnyerni az Orbán Viktor legyőzéséhez szükséges széles választóközönséget. A V21 támogatja Márki-Zay Péter miniszterelnök-jelöltet és az együttműködő ellenzéki pártokat választási felkészülésükben.”