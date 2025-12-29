magyar pétertiszatisza pártprogram

Újabb beismerés: A régi baloldali elit segíti Magyar Péterék programalkotását

A Tisza Pártnak készült megszorítócsomag után újabb leleplező erejű információ látott napvilágot és ezúttal is az derült ki, hogy a régi baloldal frontemberei állnak Magyar Péterék programalkotása mögött. Jeszenszky Géza, egykori külügyminiszter az M5 műsorában a múlt héten beszélt arról, hogy a Tisza egy évvel ezelőtt a V21 nevű csoporthoz fordult külügyi tanácsokért, amire válaszként egyebek mellett Ukrajnával kapcsolatos javaslatokat fogalmaztak meg, méghozzá Balázs Péterrel, Bajnai Gordon külügyminiszterével közösen.

2025. 12. 29. 15:20
20 241023 Budapest '56-os megemlékezés tüntetés 1956 Október 23-i megemlékezést tartottak Budapesten. A Tisza Párt szimpatizánsai a Bem József térről vonultak a Széna térre. Fotó: Hatlaczki Balázs HB Pesti Srácok PS A képen: Magyar Péter a Tisza Párt e
Nincs új a nap alatt, bármennyire is igyekszik Magyar Péter fenntartani a látszatát annak, hogy szakít az elmúlt évtizedek politikai elitjével, a valóságban képtelen erre, újra és újra kiderül, hogy a Tisza Párt a 2010 előtti balliberális kormányok szakértőivel, vezető tisztviselőivel áll kapcsolatban.

Magyar Péter, Jeszenszy Géza
Jeszenszky Géza Forrás: MTI/Mónus Márton

Ennek az összefonódásnak újabb bizonyítékáról tudtunk meg részleteket egy, a napokban készült interjúból.

Megkeresés a Tiszától

2022 újratöltve – röviden így lehet összefoglalni azt a külpolitikai, így Ukrajnával és Oroszországgal kapcsolatos Tisza párti programalkotást, amelyet Jeszenszky Géza az ünnepek előtti napokban leplezett le az M5 csatornán. A Csuhaj Ildikó által készített interjúban a korábban Márki-Zay Péter mellett kampányoló volt külügyminiszter arról beszélt: „kaptunk egy érdeklődést, hogy mi a mi gondolkodásunk, ez valóban a Tisza Párt (…) a Tisza Párttól kaptuk, egy évvel ezelőtt (…) van egy koordinátorunk, Gábor Péter, és ő kapott egy megkeresést, hogy mit képviselünk mi, mi 21-en mit gondolunk”.

A videóban 28:10-től:

Felsorakoztak Gyurcsány emberei

Jeszenszky itt a V21 nevű csoportra utalt, amely 2022-ben Márki-Zay Péter, akkori ellenzéki kormányfőjelölt mögött tűnt fel. A csoport társelnöke Balázs Péter, Bajnai Gordon kormányának külügyminisztere, valamint a tiszás rendezvényen megszorításokat sürgető Bod Péter Ákos. A V21 tagja egyebek mellett Bárándy Péter, volt szocialista igazságügyi miniszter, most Magyar Péter ügyvédje, továbbá Bozóki András, aki kulturális miniszter is volt 2005-2006-ban, Göncz Kinga, szintén a Gyurcsány-kormányban tevékenykedett három évig külügyminiszterként, valamint Székely Tamás, a Gyurcsány-Bajnai-kormányok egészségügyi minisztere. Szintén a V21 tagja Raskó György, a privatizációban aktív agrároligarcha, aki nem csak a Tisza Párt pénzügyi támogatója, de az első agrárszakértő, akivel Magyar Péter együtt szerepelt.

Kiálltak Márki-Zay Péter mellett

A V21 csoport 2021. november 3-án felhívásában így állt ki  a Gyurcsány–Márki-Zay-féle lista mellett: „A V21 üdvözli, hogy az előválasztások mozgósították az ország jövője iránt felelősséget érző állampolgárok széles körét, köztük igen sok fiatalt. Hódmezővásárhely már kétszer megválasztott polgármestere, Márki-Zay Péter személyében a választók megtalálták azt a személyt, aki képes megnyerni az Orbán Viktor legyőzéséhez szükséges széles választóközönséget. A V21 támogatja Márki-Zay Péter miniszterelnök-jelöltet és az együttműködő ellenzéki pártokat választási felkészülésükben.”

Később, néhány nappal a 2022-es választás előtt, Márki-Zay arról beszélt, hogy „Ukrajna most a mi háborúnkat vívja”, és nem zárta ki magyar katonák Ukrajnába küldését sem.

Titkos feljegyzés

Egy éve tehát ehhez a körhöz fordult a Tisza Párt javaslatokért. Jeszenszky Géza az M5 műsorában úgy folytatta, hogy „és én más barátaimmal, többek között Balázs Péterrel (…) írtunk egy kis feljegyzést”. Jeszenszky arról beszélt, hogy nem tudja, mi lett az irat sorsa, de Székesfehérváron Magyar Péter „akár ukránkérdésben is, vagy oroszkérdésben is, hogy körülbelül olyanokat mondott, amit én gondolok”.

A feljegyzés ugyan nem nyilvános, de figyelemre méltó, hogy 2025 nyarán a V21 közleményében kritizálta az Orbán-kormányt az Ukrajna uniós tagságát elutasító Voks 2025 kapcsán. Egyebek közt azt írták, hogy „értelmetlen, sőt káros és szégyenteljes kampányt folytatnak az európai tagjelölti státuszú Ukrajna uniós tagsága ellen”. Emlékezetes, hogy a Voks 2025 keretében 2 168 431-en szavaztak az ukrán uniós tagság ellenében, azaz többen, mint ahányan a V21 által támogatott Márki-Zay-féle listára szavaztak 2022-ben.

Régi baloldali szakértők készítenek programot Magyar Péteréknek

Érdekes összefüggés, egyben erősíti a Tisza Párt programalkotása kapcsán Jeszenszky által elmondottakat, hogy Gyurcsány Ferenc volt tanácsadója, Petschnig Mária Zita, a Tisza-szigetek rendszeres előadója éppen egy éve – tehát a V21 megkeresése idejében – szintén arról beszélt az Mfornak, hogy 2024 végén már ők is dolgoznak a Tisza-programján. „Van olyan szakértő Magyar Péter mellett, akinek az a dolga, hogy kutassa fel és építsen ki kapcsolatot a magyar kutatóintézetekben folyó munkával, megkereste a Pénzügykutatót […], a Kopint-Tárkit megkereste […], mi ajánlottunk neki jó párat, és mindenki hajlandó vele együtt dolgozni. Hát például a Pénzügykutatóban […] készül egy gazdasági program, készül önkormányzati program, készül állítólag oktatási program, készül külpolitikai program […], nyugdíjprogram is készül. Folynak ilyen munkálatok, ugye a Lengyel Lacinak mindig is ez volt a célja, hogy akkor elő lehessen venni valamit az íróasztal fiókjából. […] Vannak ilyen munkálatok.”

Petschnig szavait hitelesíti, hogy férje és fellépőtársa az a Kéri László, aki szintén Gyurcsány Ferenc személyes tanácsadója volt, és bizalmas hangvételű karácsonyi interjút készített Magyar Péterrel a napokban.

Petschnig egyébként számos megszorítást javasolt a Tisza-szigeteknél tartott előadásaiban, ami egybevág azzal a Tisza Pártnak készített 600 oldalas megszorítócsomaggal, amelyen sajtóhírek szerint a Lengyel László szignója is ott lehetett. Most ehhez a régi baloldali szakértők által fémjelzett programalkotáshoz tett hozzá újabb fontos pontokat Jeszenszky Géza és a V21 csoport Tisza Párt számára készített feljegyzése, amely ugyan titkos, de azt lehet tudni, hogy az „ukránkérdésre” és az „oroszkérdésre” is kitér.

Márki-Zay Péter támogatói tehát a 2022-es kampány után 2026-ban is megjelentek, ezúttal Magyar Péter tanácsadói körében.

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Hatlaczki Balázs HB-Pesti Srácok PS)

