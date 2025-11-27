Tisza Pártbaloldali megszorítócsomagszerző

Több név is kiderült azok közül, akik a Tisza baloldali megszorítócsomagjának értelmi szerzői lehetnek

Három személy neve került nyilvánosságra azok közül, akik részt vehettek a Tisza Párt több száz oldalas, durva adóemeléseket tartalmazó gazdasági programjának kidolgozásában. Az Index mai cikke Dálnoki Áron, a Tisza gazdaságfejlesztési munkacsoportjának vezetője mellett megemlítette Lengyel Lászlót, a Pénzügykutató Zrt. vezetőjét és Felcsuti Péter bankárt, a Raiffeisen Bank volt vezérigazgatóját. Utóbbi kettő tagadta, hogy részt vett volna a baloldali megszorítócsomag kialakításában.

Magyar Nemzet
2025. 11. 27. 14:39
Magyar Péter Fotó: AFP
Két napja írta meg az Index, hogy a Tisza Párt egy több száz oldalas gazdasági programot állított össze, a tervezett intézkedések több ezer milliárd forintnyi többletbevételt céloznak, főként jelentős adóemeléseken és a lakosságot, valamint a vállalkozásokat érintő terhek növelésén keresztül. Bár Magyar Péter valótlan állításnak nevezte a dokumentum létét, több gazdasági lap – köztük a Világgazdaság – is megszerezte a terjedelmes anyagot, és részletesen ismertette annak főbb megszorító elemeit.

Magyar Péter rögtön tagadta a dokumentum létezését
Fotó: Mónus Márton / Reuters

A dokumentumot különösen hitelessé teszi, hogy több fejezet végén aláírások szerepelnek, amelyek azt jelzik, hogy a fejezeteket lezártnak, véglegesnek, vita nélkülinek tartották a készítők. Szerdán a Magyar Nemzet még arról írt: nem tudni, kiket takarnak a szignók, de az aláírások bizonyosan azt fejezik ki, hogy a baloldali megszorítócsomag megszövegezői lezártnak, teljesnek, vita nélkülinek ítélték munkájukat.

Az Index csütörtöki cikke a szignók alapján három személyt említett meg: Dálnoki Áront, a Tisza Párt gazdaságfejlesztési munkacsoportjának vezetőjét, továbbá két ismert baloldali gazdasági szakértőt, Lengyel Lászlót és Felcsuti Pétert. Utóbbi kettő tagadta részvételét, ugyanakkor az ügy politikai és gazdasági visszhangja tovább nőtt.

A Világgazdaság csütörtöki cikkében a három megemlített közül kettőt mutat  be: egy megszorításpárti baloldali közgazdászt és egy tiszást, aki a jelek szerint szintén pártolja a megszorítást.

A legmeghatározóbb szereplő

A gazdasági szempontból legmeghatározóbb szereplőnek Dálnoki Áron tűnik. A Tiszán belül már 2023–24-ben is jelentős szerepet kapott, polgármesterjelöltként indították a XVII. kerületben, majd a párt gazdaságfejlesztési munkacsoportjának vezetőjeként mutatták be. Több nyilvános fórumon beszélt arról, hogy részt vesz a Tisza kormányprogramjának gazdasági fejezetében, sőt egy alkalommal kijelentette: „Írjuk a kormányprogramot. Nekem van szerencsém a gazdaságfejlesztési kormányprogramban részt venni.” Ez a kijelentés egybecseng az Index azon állításával, hogy a több száz oldalas gazdasági anyag elkészítése az ő felelősségi körébe tartozott.

Dálnoki gazdaságpolitikai elképzelései – amelyek több alkalommal is megjelentek nyilvános felszólalásaiban – szintén összhangban állnak a kiszivárgott program szigorú irányvonalával. Egy etyeki rendezvényen például a többkulcsos adórendszer mellett tett hitet, és elégedetten nyugtázta, hogy a hallgatóság döntő többsége is ezt támogatta. Máskor „bátor reformokra” és „strukturális változtatásokra” szólított fel, ami a magyar gazdaságpolitikai szóhasználatban általában jelentős adóemeléseket, kiadáscsökkentést és költségvetési szigorítást takar.

 

Aki már korábban is megszorításpárti volt

Lengyel László szerepe már összetettebb. Az Index szerint az ő kézjegye is feltűnhetett a dokumentumon, ám Lengyel határozottan tagadta, hogy részt vett volna az anyag elkészítésében. Ugyanakkor a Pénzügykutató Zrt.-ben zajló munkálatokról tavaly decemberben egy beosztottja, Petschnig Mária Zita beszélt egy interjúban. Szavai szerint a kutatóintézetekben – köztük a Pénzügykutatónál – több program is készül: gazdasági, önkormányzati, oktatási és nyugdíjprogramok egyaránt, amelyek akár pártok számára is felhasználhatók. Bár Lengyel cáfolta, hogy a Pénzügykutató a Tisza Párt számára dolgozna, korábbi közéleti megnyilvánulásai alapján gazdaságpolitikai irányultsága hosszú ideje egybeesik különböző megszorítási csomagok támogatásával. A 13. havi nyugdíj visszaállítását például élesen kritizálta, a nyugdíjkorhatár emelését szükségesnek tartotta, és több korábbi kormányzati kiigazítást is támogatott.

 

A Tisza Párt baloldali megszorítócsomagjában való részvételéről Felcsuti Péter az Indexnek azt mondta: a Tisza Párttal kapcsolatban programban, aktivitásban nem vett és nem vesz részt.

A teljes cikk a Világgazdaság oldalán olvasható. 

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Faggyas Sándor
idezojelekAmerika

Hála és béke

Faggyas Sándor avatarja

Nem Donald Trumpon múlt, hogy a hálaadás napjáig nem sikerült nyélbe ütni a békemegállapodást.

