Több név is kiderült azok közül, akik a Tisza baloldali megszorítócsomagjának értelmi szerzői lehetnek

Két napja írta meg az Index, hogy a Tisza Párt egy több száz oldalas gazdasági programot állított össze, a tervezett intézkedések több ezer milliárd forintnyi többletbevételt céloznak, főként jelentős adóemeléseken és a lakosságot, valamint a vállalkozásokat érintő terhek növelésén keresztül. Bár Magyar Péter valótlan állításnak nevezte a dokumentum létét, több gazdasági lap – köztük a Világgazdaság – is megszerezte a terjedelmes anyagot, és részletesen ismertette annak főbb megszorító elemeit.

Magyar Péter rögtön tagadta a dokumentum létezését

Fotó: Mónus Márton / Reuters

A dokumentumot különösen hitelessé teszi, hogy több fejezet végén aláírások szerepelnek, amelyek azt jelzik, hogy a fejezeteket lezártnak, véglegesnek, vita nélkülinek tartották a készítők. Szerdán a Magyar Nemzet még arról írt: nem tudni, kiket takarnak a szignók, de az aláírások bizonyosan azt fejezik ki, hogy a baloldali megszorítócsomag megszövegezői lezártnak, teljesnek, vita nélkülinek ítélték munkájukat.

Az Index csütörtöki cikke a szignók alapján három személyt említett meg: Dálnoki Áront, a Tisza Párt gazdaságfejlesztési munkacsoportjának vezetőjét, továbbá két ismert baloldali gazdasági szakértőt, Lengyel Lászlót és Felcsuti Pétert. Utóbbi kettő tagadta részvételét, ugyanakkor az ügy politikai és gazdasági visszhangja tovább nőtt.

A Világgazdaság csütörtöki cikkében a három megemlített közül kettőt mutat be: egy megszorításpárti baloldali közgazdászt és egy tiszást, aki a jelek szerint szintén pártolja a megszorítást.

A legmeghatározóbb szereplő

A gazdasági szempontból legmeghatározóbb szereplőnek Dálnoki Áron tűnik. A Tiszán belül már 2023–24-ben is jelentős szerepet kapott, polgármesterjelöltként indították a XVII. kerületben, majd a párt gazdaságfejlesztési munkacsoportjának vezetőjeként mutatták be. Több nyilvános fórumon beszélt arról, hogy részt vesz a Tisza kormányprogramjának gazdasági fejezetében, sőt egy alkalommal kijelentette: „Írjuk a kormányprogramot. Nekem van szerencsém a gazdaságfejlesztési kormányprogramban részt venni.” Ez a kijelentés egybecseng az Index azon állításával, hogy a több száz oldalas gazdasági anyag elkészítése az ő felelősségi körébe tartozott.