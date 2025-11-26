Körbenéztünk a Tisza Párt körül, kik készíthették a baloldali megszorítócsomagot

Súlyos megszorítás a családoknak, annál is drasztikusabb adóemelések a vállalkozói élet szereplőinek – ezt kínálja az a több száz oldalas, apró részletekig kidolgozott és rendszerbe rendezett dokumentum, amelyet a Tisza Párt szakértői készítettek. Az irathalmaz fejezetenként ismerteti a terveket, egy-egy témakör végén pedig aláírások, szignók láthatók. A készítők a kézjegyükkel bizonyára azt igazolták, hogy az anyag végleges, teljes, és kérdőjel vagy vitás pont a témakör kapcsán már nem maradt. Sajnálatos módon a szignókból még csak következtetni sem lehet az aláírók kilétére, a Tisza környékén mozgó gazdasági szakemberek elmúlt időszakbeli nyilatkozatai azonban lehetőséget adnak némi találgatásra.

A helyzet egyértelmű: noha Magyar Péter vehemensen tagadja, hogy pártjáé lenne a dokumentum, és még meg is fenyegette ez ügyben a sajtót, a Tisza Párt körüli szakértők azonban szinte egyöntetűen adóemelést sürgettek. Nagyjából olyanokat, mint amilyenek a baloldali megszorítócsomag jellegű irategyüttesben is olvashatók. Összegyűjtöttünk tehát néhány nagyon nyilvánvaló megszólalást.

Hatalmas megszorítások terve olvasható a Tisza Párt baloldali megszorítócsomagjában

Fotó: Kallus György

A munkacsoport-vezető

Az Index információja szerint a több száz oldalas tiszás dokumentum Dálnoki Áron felelősségi körébe tartozott, aki nem más, mint a Tisza gazdasági munkacsoportjának vezetője. Dálnoki neve onnan lehet ismerős, hogy ő beszélgetett Etyeken Tarr Zoltánnal, amikor a Tisza-alelnök arról beszélt: „választást kell nyerni, utána mindent lehet”.

Ezen az eseményen Dálnoki egészen nyilvánvaló módon fejtette ki álláspontját, megszavaztatta ugyanis a hallgatóságot arról, ki akar egykulcsos és ki többkulcsos adórendszert. Dálnoki a többkulcsosnál emelte fel a kezét, és megelégedéssel – Tarr pedig somolygással – vette tudomásul, hogy a hallgatóság nyolcvan-kilencven százaléka is így tett.

A tiszás szakértők tervezete is többkulcsos adórendszert szorgalmaz, a kedvezmények megvágásával.

Az állandó tiszás fellépő

A súlyos megszorítás húrját pengeti a Tisza környékén mozgó több szakértő is. A legnyilvánvalóbb példa erre Petschnig Mária Zita közgazdász, aki rendszeresen ad elő tiszás rendezvényeken, férje pedig nem más, mint Kéri László, aki szinte Magyar Péterék propagandistájává szegődött.