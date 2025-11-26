Tisza PártmegszorításokMagyar Péter

Körbenéztünk a Tisza Párt körül, kik készíthették a baloldali megszorítócsomagot

Több aláírás is díszeleg azon a több száz oldalas dokumentumon, amelyet a Tisza Párt szakértői készítettek. A szignókat nem lehet kiolvasni, a készítők kilétét így egyelőre homály fedi. Összegyűjtöttük ugyanakkor azokat a párt körül mozgó szakértőket, akik az elmúlt időszakban adóemelést sürgettek. A baloldali megszorítócsomaggal felérő tiszás dokumentum adott pontokon kifejezetten egybecseng ezeknek a szakértőknek a véleményével.

Magyar Nemzet
2025. 11. 26. 17:00
Több aláírás is díszeleg azon a több száz oldalas dokumentumon, amelyet a Tisza Párt szakértői készítettek Fotó: Kallus György
Súlyos megszorítás a családoknak, annál is drasztikusabb adóemelések a vállalkozói élet szereplőinek – ezt kínálja az a több száz oldalas, apró részletekig kidolgozott és rendszerbe rendezett dokumentum, amelyet a Tisza Párt szakértői készítettek. Az irathalmaz fejezetenként ismerteti a terveket, egy-egy témakör végén pedig aláírások, szignók láthatók. A készítők a kézjegyükkel bizonyára azt igazolták, hogy az anyag végleges, teljes, és kérdőjel vagy vitás pont a témakör kapcsán már nem maradt. Sajnálatos módon a szignókból még csak következtetni sem lehet az aláírók kilétére, a Tisza környékén mozgó gazdasági szakemberek elmúlt időszakbeli nyilatkozatai azonban lehetőséget adnak némi találgatásra.

A helyzet egyértelmű: noha Magyar Péter vehemensen tagadja, hogy pártjáé lenne a dokumentum, és még meg is fenyegette ez ügyben a sajtót, a Tisza Párt körüli szakértők azonban szinte egyöntetűen adóemelést sürgettek. Nagyjából olyanokat, mint amilyenek a baloldali megszorítócsomag jellegű irategyüttesben is olvashatók. Összegyűjtöttünk tehát néhány nagyon nyilvánvaló megszólalást.

Hatalmas megszorítások terve olvasható a Tisza Párt baloldali megszorítócsomagjában
Fotó: Kallus György

A munkacsoport-vezető

Az Index információja szerint a több száz oldalas tiszás dokumentum Dálnoki Áron felelősségi körébe tartozott, aki nem más, mint a Tisza gazdasági munkacsoportjának vezetője. Dálnoki neve onnan lehet ismerős, hogy ő beszélgetett Etyeken Tarr Zoltánnal, amikor a Tisza-alelnök arról beszélt: „választást kell nyerni, utána mindent lehet”.

Ezen az eseményen Dálnoki egészen nyilvánvaló módon fejtette ki álláspontját, megszavaztatta ugyanis a hallgatóságot arról, ki akar egykulcsos és ki többkulcsos adórendszert. Dálnoki a többkulcsosnál emelte fel a kezét, és megelégedéssel – Tarr pedig somolygással – vette tudomásul, hogy a hallgatóság nyolcvan-kilencven százaléka is így tett.

A tiszás szakértők tervezete is többkulcsos adórendszert szorgalmaz, a kedvezmények megvágásával.

Az állandó tiszás fellépő

A súlyos megszorítás húrját pengeti a Tisza környékén mozgó több szakértő is. A legnyilvánvalóbb példa erre Petschnig Mária Zita közgazdász, aki rendszeresen ad elő tiszás rendezvényeken, férje pedig nem más, mint Kéri László, aki szinte Magyar Péterék propagandistájává szegődött.

Petschnig tavaly decemberben egy interjúban arról beszélt: Magyar Péter egyik emberének az a feladata, hogy kapcsolatot alakítson ki kutatóintézetekkel, például azzal az egyébként baloldali Pénzügykutató Zrt.-vel, amelynél a közgazdásznő is dolgozik. 

Petschnig utalást tett rá, hogy ők írnak olyan programokat, amelyeket a kormányzat is felhasználhatna – külön megemlítette a gazdasági és a nyugdíjprogramot. Egy idén szeptemberi lakossági fórumon ugyanakkor Petschnig azt bizonygatta, hogy nem szakértője és nem programírója a Tiszának.

Akárhogy is, tiszás rendezvényeken rendre felbukkan, adóügyben pedig éppen ugyanazt mondja, ami a baloldali megszorítócsomaggal felérő dokumentumban olvasható. A már említett szolnoki előadásában – amit egyébként férjével közösen tartott – Petschnig arról beszélt, hogy nem normális dolog az anyák szja-mentességének kibővítése. – Gondoltad volna, hogy ilyen ötlet, hogy aki két gyereket szült valaha, most – mit tudom én – 55-60 éves, annak nem kell fizetni személyi jövedelemadót? (…) Olyan eszement dolgokkal jönnek – fogalmazott a Tisza Párt körül mozgó közgazdász, aki még a fejét is fogta közben (a teljes rész 23:48-tól kezdődik). Petschnig korábban bírálta az egykulcsos adó bevezetését is, egyenesen elhibázott lépésnek tartotta.

A Tisza Párt javaslatgyűjteményében a többkulcsos adó mellett a családi kedvezmények megvágása is szerepel.

A kipróbált baloldali káder

Érdemes megemlíteni Katona Tamást is, aki szintén dolgozott a Pénzügykutató Zrt.-vel egy új kormánynak szóló programon. A Gyurcsány Ferenc államtitkáraként is tevékenykedő matematikus korábban úgy vélekedett, hogy Magyarországon túl alacsony a személyi jövedelemadó, amelyet szerinte „perverz módon” szorítottak le. Támadta az anyák szja-mentességét is, az egész rendszert irreálisnak, igazságtalannak, irracionálisnak nevezte.

Katona tagja a Tiszát favorizáló V21 nevű csoportosulásnak, amely már tavaly márciusban besorolt Magyar Péter mögé, és a támogatásáról biztosította, mondván: ő testesíti meg az elégedetlen emberek reményét.

A volt jegybankelnök

A V21-ben tag Bod Péter Ákos is, aki február végén a győri Híd Tisza Sziget vendégeként vallott a többkulcsos adót szorgalmazó nézeteiről. Egy jelenlévő kérdésére a jegybank egykori elnöke elmondta: találkozott a Tisza szakmai csoportjával, amellyel egyeztettek is a többkulcsos adó bevezetéséről. Amellett érvelt, hogy – áfacsökkentés mellett – többkulcsos szja-t kellene bevezetni, és utalt arra is, hogy egyes kedvezményeket meg kellene szüntetni.

A mindenhez értő zöldbáró

Az ugyancsak V21-tag Raskó György – aki egyben a Tisza Párt és személyesen Magyar Péter egyik legfontosabb tanácsadója – szintén az szja-emelés mellett tört lándzsát. Ezt jól mutatja az a korábbi Facebook-posztja, amelyben azon kesergett, hogy az szja és az osztalékadó egyaránt alacsony, ami a középosztály és a vállalkozások számára kedvező. Elismerte továbbá, hogy kormányváltás esetén progresszív szja-kulcsokat vezetnének be, ami viszont sokak számára nem lenne szimpatikus. Egy másik bejegyzésében pedig arról számolt be, hogy egy Tisza Párttal kapcsolatos online szavazáson az szja-csökkentés ellen voksolt.

A baloldali megszorítócsomagra emlékeztető tiszás javaslathalmazban drasztikusan emelnék a vállalkozások adóterheit, hozzányúlnának az osztalék adózásához is.

Itt említhető meg Kármán András, Magyar Péter főközgazdászának véleménye is. Mint arra Kacsoh Dániel rámutatott, a 2010-es évek elején még az Orbán-kormány államtitkáraként működő Kármán korábban már pedzegette, hogy szerinte a kormány túl sokat költ a vállalkozásokra.

A szponzor

De a Tisza Párt egyik szponzora, Bojár Gábor üzletember is kerek perec kijelentette, hogy magasabb kulcsos szja-t szeretne. A Graphisoft alapítója a Klasszis Médiának adott márciusi interjúban azt mondta: „Nem érzem úgy, hogy a személyi jövedelemadót le kéne szállítani. […] Sőt, én azt is normálisnak tartanám, amint azt nagyon sokszor elmondtam, hogy magasabb jövedelmekre meg lehet engedni magasabb kulcsot is. […] Aki többet keres, az abból nagyobb hányadot is meg tud engedni.”

Bojár vágyának mindenben megfelel a Tisza Párt szakértői anyaga, abban ugyanis nemcsak a sávos szja terve található meg, hanem az általános vagyonadóé is, amelytől brutális, 600-800 milliárdos bevételt remélnek a terv kiötlői.

Fájna, nem kicsit, nagyon

Arról, hogy a lakosságnak milyen terhet jelentene a baloldali megszorítócsomag erejű javaslatcsomag, arról itt írtunk. De beszámoltunk arról, hogy a céges adóterheket is drámai mértékben emelnék meg, a nyugdíjrendszer privatizálásának tiszás ötletét pedig ebben a cikkünkben részleteztük.

