„A kormány túl sokat költ a vállalkozásokra” – legalábbis Magyar Péter főközgazdásza szerint

„Kármán András, Magyar Péter főközgazdásza már korábban pedzegette, hogy szerinte a kormány túl sokat költ a vállalkozásokra” – írta a Facebook-oldalán Kacsoh Dániel.

Magyar Péter és Kármán András Forrás: Facebook

A Mandiner főszerkesztő-helyettese szerint a nemrég nyilvánosságra került – és Magyar Péter által vehemensen tagadott – baloldali megszorítócsomaggal ennél jóval tovább mennének.

Kacsoh szerint ez olyan léptékű intézkedés lenne, amely alapjaiban rengetné meg a gazdaságot.

„A legújabb kiszivárgott, nyilván szintén letagadott megszorítási Tisza-terv alapján 3700 milliárd (!) forinttal terhelnék ezt a szektort kormányváltás esetén”

– írta Kacsoh, hozzáfűzve, hogy „azért az nem semmi!”

Az újságíró arra is kíváncsi, hogy mindez milyen hatással lesz Magyar Péter megítélésére, aki eddig következetesen tagadta, hogy megszorításokon gondolkodnának:

„Szerintetek mekkorát üt a »messiáson« ez az újabb botrány?” – tette fel a kérdést Kacsoh Dániel.

Amint azt korábban megírtuk: összesen akár 3700 milliárd forintra rúghat a Tisza kiszivárgott, baloldali megszorítócsomagjában szerepeltetett program azon része, amely a cégek és nagyobb vagyonok fokozott terhelését irányozza elő.

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: MW)