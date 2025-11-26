Kármán Andráskis- és középvállalkozásokTisza Pártbaloldali megszorítócsomagMagyar Péter

„A kormány túl sokat költ a vállalkozásokra” – legalábbis Magyar Péter főközgazdásza szerint

Kármán András, Magyar Péter főközgazdásza már korábban arról beszélt, hogy „a kormány túl sokat költ a vállalkozásokra” – hívta fel a figyelmet a közösségi oldalán Kacsoh Dániel, a Mandiner főszerkesztő-helyettese.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2025. 11. 26. 14:58
Fotó: Hatlaczki Balázs
Kármán András, Magyar Péter főközgazdásza már korábban pedzegette, hogy szerinte a kormány túl sokat költ a vállalkozásokra” – írta a Facebook-oldalán Kacsoh Dániel. 

Magyar Péter és Kármán András  Forrás: Facebook

A Mandiner főszerkesztő-helyettese szerint a nemrég nyilvánosságra került – és Magyar Péter által vehemensen tagadott – baloldali megszorítócsomaggal ennél jóval tovább mennének. 

Kacsoh szerint ez olyan léptékű intézkedés lenne, amely alapjaiban rengetné meg a gazdaságot.

„A legújabb kiszivárgott, nyilván szintén letagadott megszorítási Tisza-terv alapján 3700 milliárd (!) forinttal terhelnék ezt a szektort kormányváltás esetén”

– írta Kacsoh, hozzáfűzve, hogy „azért az nem semmi!”

Az újságíró arra is kíváncsi, hogy mindez milyen hatással lesz Magyar Péter megítélésére, aki eddig következetesen tagadta, hogy megszorításokon gondolkodnának:

„Szerintetek mekkorát üt a »messiáson« ez az újabb botrány?” – tette fel a kérdést Kacsoh Dániel. 

Amint azt korábban megírtuk: összesen akár 3700 milliárd forintra rúghat a Tisza kiszivárgott, baloldali megszorítócsomagjában szerepeltetett program azon része, amely a cégek és nagyobb vagyonok fokozott terhelését irányozza elő.

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: MW)


