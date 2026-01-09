Trump budapesti látogatása a magyar–amerikai kapcsolatok aranykorának újabb bizonyítéka

George H. W. Bush volt az első hivatalban lévő amerikai elnök, aki hazánkba látogatott. Fotó: AFP

Trump lenne a negyedik hivatalban lévő elnök, aki Magyarországra látogat

Fekete Rajmund a közösségi oldalán azt is felidézte, hogy amennyiben Donald Trump Budapestre látogatna, ő lenne a negyedik hivatalban lévő elnök, aki Magyarországra látogat. A szakértő sorra vette, kik és mikor jártak nálunk.

A rendszerváltozás egyik látványos eseménye volt George H. W. Bushnak, az Amerikai Egyesült Államok elnökének júliusi lengyelországi és magyarországi látogatása. Ő volt az első hivatalban lévő amerikai elnök, aki hazánkba látogatott. 1989. július 11-én a budapesti Kossuth téren a zuhogó eső ellenére tízezrek várták az elnököt. Bush látványosan eltépte az előre megírt beszédét, majd megköszönte a fogadtatást és méltatta a hazai változásokat. Az amerikai elnök a magyarországi tartózkodása alatt találkozott állami vezetőkkel, az ellenzéki kerekasztal tagjaival, valamint beszédet tartott a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen is.

2020-ban, a rendszerváltás 30. évfordulóján a Terror Háza Múzeum jóvoltából szobrot avattak az Egyesült Államok 41. elnökének a Szabadság téren.

Bill Clinton először 1994-ben a budapesti memorandum aláírása miatt érkezett hazánkba. Találkozott Göncz Árpád köztársasági elnökkel, valamint Horn Gyula miniszterelnökkel is. 1996-ban az elnök meglepetésszerű látogatást tett Taszáron, ahol meglátogatta az ott állomásozó amerikai csapatokat. Tartott nekik egy lelkesítő beszédet, majd rövid találkozót folytatott Göncz Árpáddal és Horn Gyulával.

Lassan húszéve lesz annak, hogy amerikai elnök Budapesten járt volna. 2006 nyarán egy napos látogatást tett hazánkban George W. Bush, találkozott Sólyom László köztársasági elnökkel és Gyurcsány Ferenc miniszterelnökkel. Az elnök lerótta a kegyeletét az ’56-os hősök előtt.

Fekete Rajmund arra is rávilágított, hogy kevésbé ismert tény, de Theodore Roosevelt (1910), Richard Nixon (1963, 1982) és Joe Biden (1977) is járt Magyarországon, de egyikük sem hivatalban lévő elnökként.

Felidézte, hogy Roosevelt József főherceg villásreggelijén megkérdezte: „Hol van Mikszáth?” Kiderült ugyanis, hogy egyik kedvenc műve a Szent Péter esernyője, amit a felesége adott a kezébe azzal, hogy neki való mű. A magyar író ekkor már nagyon beteg volt, de összejött a találkozó a Duna-parti Hungária Szállóban. Roosevelt a pozsonyi pályaudvaron tartott beszédében az alábbiakat hangoztatta:

Mint olyan embernek, aki az Egyesült Államok nyugati részében a cowboyok között nőttem föl, különösen érdeklődnöm kell az Árpád alatt bejött lovas nemzet rendkívüli életpályája iránt, mely őt a világ egyik történelmi nevezetességű nemzetévé tette. Van valami merészség, valami szabadság és lelkesség a magyar jellemben, amely mindig imponált nekem.

Emlékeztetett, hogy Joe Biden a szenátus külügyi bizottságának tagjaként járt Magyarországon, a főváros mellett Esztergomba és a Balatonhoz is ellátogatott. Biden nem sokkal a második házasságkötése után, neje társaságában érkezett hozzánk, látogatása így félig-meddig nászút is volt. Biden utazásának hivatalos célja is volt: vaskos jelentést készített a magyarországi állapotokról, aminek a Szent Korona visszaszolgáltatásával kapcsolatos döntésben is szerepe lehetett.

Richard Nixon szintén az európai körútján érintette Magyarországot, a hazai lapok (nyilván nem véletlenül) meglehetősen szűkszavúan számoltak be Nixon látogatásáról, ha ugyan hírt adtak róla egyáltalán.

Szerinte a legnagyobb sikert a Nixon család a Fény utcai piacon szerezte, ahol a lelkes tömeg olyannyira felduzzadt, hogy Nixonéknak be kellett menekülniük Szalay Istvánné kiskereskedő standjára. Nixon második budapesti útjára 1982 júliusában került sor. Az előző látogatás óta eltelt időben olyan magasságokat és mélységeket járt be, amilyenekre az amerikai politikatörténetben nem volt példa. A szűkszavú tudósítások szerint a volt elnök Puja Frigyes külügyminiszter meghívására érkezett Budapestre, megbeszélést folytatott Kádár Jánossal és más állami vezetőkkel. A fotók tanulsága szerint Nixon a Váci utcában is tett egy sétát, ahol autogramokat osztogatott a járókelőknek, s nem maradhatott el a magyar árubőséget láttató piacmustra sem – ezúttal azonban már a Vásárcsarnokban.

