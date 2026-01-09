Orbán Viktor közzétette, ezt a levelet írta neki Donald Trump

Orbán Viktor a közösségi oldalán osztotta meg, hogy levelet kapott Donald Trumptól, amelyben az amerikai elnök a kétoldalú kapcsolatok erősítését és a további együttműködés elmélyítését hangsúlyozta. Trump elismerően írt a magyar kormányfőről, és jelezte: elfogadja a magyarországi meghívást.

Orbán Viktor levelet kapott Donald Trumptól. Fotó: AFP

A levélben Trump így fogalmazott: „Tisztelt Miniszterelnök Úr! Köszönöm figyelmes levelét és azokat a kedves gondolatokat, amelyeket a Fehér Házban tartott legutóbbi találkozónkkal kapcsolatban megosztott.”