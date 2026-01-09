Orbán Viktorillegális migrációDonald Trumpszuverenitásenergetikai együttműködésTrump

Orbán Viktor közzétette, ezt a levelet írta neki Donald Trump

Orbán Viktor új bejegyzést tett közzé a Facebook-oldalán, amelyben arról számolt be, hogy levelet kapott Donald Trumptól. A bejegyzéshez ezt írta: „Washingtonból, szeretettel!”

Magyar Nemzet
2026. 01. 09. 7:37
Trump elismerően írt a magyar kormányfőről és jelezte: elfogadja a magyarországi meghívást. Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Orbán Viktor a közösségi oldalán osztotta meg, hogy levelet kapott Donald Trumptól, amelyben az amerikai elnök a kétoldalú kapcsolatok erősítését és a további együttműködés elmélyítését hangsúlyozta. Trump elismerően írt a magyar kormányfőről, és jelezte: elfogadja a magyarországi meghívást.

Orbán Viktor levelet kapott Donald Trumptól
Orbán Viktor levelet kapott Donald Trumptól. Fotó: AFP

A levélben Trump így fogalmazott: „Tisztelt Miniszterelnök Úr! Köszönöm figyelmes levelét és azokat a kedves gondolatokat, amelyeket a Fehér Házban tartott legutóbbi találkozónkkal kapcsolatban megosztott.” 

Öröm volt vendégül látni Önt és delegációját, hogy együtt ünnepeljük az amerikai–magyar kapcsolatok aranykorát. Várom a további együttműködés elmélyítését a védelem, az energia és az illegális migráció területén.

Majd így folytatta: „Határozott vezetése példaként szolgál a világ többi része számára. Mindig következetesen kiállt azon alapelvek mellett, amelyek Magyarországot naggyá teszik – a hit, a család és a szuverenitás. Amerika elismeri ezt a fajta bátorságot.”

Megtiszteltetés számomra a magyarországi meghívása. Munkatársaim felveszik a kapcsolatot az időpont egyeztetése érdekében. Még egyszer köszönöm barátságát és támogatását. Egyúttal sok sikert kívánok Önnek a magyarországi választási kampányához

– zárta a gondolatait.

Deák Dániel a közösségi oldalán arról írt, hogy a miniszterelnök vélhetően azért hozta most nyilvánosságra a levelet, mert sikerült megegyezni az időpontban — amiről várhatóan majd lesz egy hivatalos bejelentés.

 

Borítókép: Orbán Viktor és Donald Trump (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Horváth József
idezojelekegyesült államok

A Monroe-elv újra él, Amerika az amerikaiaké

Horváth József avatarja

A venezuelai akciónak az is az üzenete, hogy Trump elnök igenis komolyan gondolja, amit kimond.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu