Bennfentes részletek Orbán Viktor és Donald Trump tárgyalásáról

Orbán Viktor miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök november 7-i washingtoni találkozója mérföldkő volt a magyar–amerikai kapcsolatokban. A megbeszélés középpontjában a stratégiai együttműködés, az energiaellátás biztonsága és a migrációs politika állt. Gladden J. Pappin, a Magyar Külügyi Intézet elnöke szerint a találkozó a hosszú diplomáciai helyreállítási folyamat betetőzése volt, amely Trump hivatalba lépése óta zajlott. A felek új szintre emelték az együttműködést, megerősítve Magyarország szerepét az amerikai diplomáciában.

András János
2025. 11. 10. 13:56
Miért ült Orbán Viktor az elnök és az alelnök között?
Miért ült Orbán Viktor az elnök és az alelnök között? Forrás: MTI
November 7-én Washingtonban találkozott Orbán Viktor miniszterelnök és Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke. A találkozó a magyar–amerikai kapcsolatok helyreállításának és új szintre emelésének fontos mérföldköve volt, amit a két vezető közötti szoros barátság tett lehetővé. A megbeszélések középpontjában a stratégiai együttműködés, a magyar energiaellátás biztonsága, a migrációs kérdések, valamint Magyarország nemzetközi pozíciójának erősítése állt. A washingtoni tárgyalások eredményeként a két ország kapcsolata magasabb szintre lépett.

Bennfentes részletek árult el Dr. Gladden J. Pappin, a Magyar Külügyi Intézet elnöke Orbán Viktor és Donald Trump tárgyalásáról
Gladden J. Pappin bennfentes részletek árult el Orbán Viktor és Donald Trump tárgyalásáról. Fotó: Havran Zoltán

Gladden J. Pappin, a Magyar Külügyi Intézet (MKI) elnöke – aki a magyar delegációval utazott Washingtonba – a találkozóról és annak diplomáciai jelentőségéről adott részletes tájékoztatást lapunknak, kiemelve, hogy a két ország közötti kapcsolatok rendezése hónapokig tartó munka eredménye volt. A találkozó megszervezésével kapcsolatban Pappin hangsúlyozta, hogy az esemény a hosszú ideje tartó magyar–amerikai diplomáciai helyreállítási folyamat lezárása volt, amely Trump elnök hivatalba lépésétől kezdődően zajlott. 

Kizárólag a szoros szövetség miatt – Orbán Viktor miniszterelnök és Trump elnök között – sikerült teljesen helyreállítani a diplomáciai kapcsolatokat, és új szintre emelni azokat. A találkozó minden mozzanata a két vezető kapcsolatának erejét tükrözte

 – mondta.

 

Miért ült Orbán Viktor Trump és az alelnök között?

A találkozó során a protokoll figyelemre méltó részletei is jól jelzik a magyar–amerikai viszony különlegességét. A miniszterelnök a tárgyalóasztalnál közvetlenül az amerikai elnök és J. D. Vance alelnök között kapott helyet, amire eddig ritkán volt példa. Már Orbán Viktor Fehér Házba érkezéskor nyilvánvalóvá vált, hogy a két vezető kapcsolata rendkívül szoros, és a találkozó hatalmas eredményeket hozott Magyarországnak.

A találkozón részt vett Vance alelnök is, akiről Pappin elmondta, hogy egy vidéki amerikai családból származik, és a nehéz gyermekkorát az önéletrajza és az abból készült film is jól bemutatja. 

Sokan úgy vélik, ő az egyik legkiegyensúlyozottabb és legközvetlenebb politikus az amerikai közéletben: őszinte, egyenes, hazafias és konzervatív

– hangsúlyozta az MKI elnöke. Hozzátette, hogy Vance péntek este a hivatalos rezidenciájára hívta meg Orbán Viktort, és a hosszúra nyúlt megbeszélésen ő maga is részt vett. Vance alelnök nagy tisztelője a magyar miniszterelnöknek és a magyar kormánynak az elmúlt években elért eredmények miatt.

A washingtoni tárgyalások legnagyobb eredménye a stratégiai partnerség kialakítása volt. Ez Magyarországnak különleges, kiemelt szerepet biztosít az amerikai diplomáciában. Pappin elmondta: 

A legfontosabb, hogy az amerikai kormány érti a magyar kormány és az ország helyzetének egyediségét, különösen az energiaellátás és a háborús körülmények kapcsán. Ezek azok a kérdések, amelyek miatt Brüsszel és az Európai Unió más tagállamai folyamatosan nyomást gyakorolnak Magyarországra. De Washingtonban ezeket a problémákat rendkívül jól értik.

A tárgyalásokra a magyar miniszterelnök több tucat think tank vezetőjét, médiaképviselőt és kormányzati tisztviselőt is magával vitt, akik a város különböző pontjain találkoztak amerikai kollégáikkal. Pappin elmondta, hogy szinte úgy érezték, hogy Washingtonban egy Magyarország-nap zajlott, és a két ország képviselői számos területre kiterjedő együttműködési lehetőségeket vizsgáltak meg.

Külön hangsúlyt kapott a migráció kérdése, ahol Orbán Viktor és Trump céljai összecsengtek: a magyar kormány az elmúlt tíz évben olyan intézkedéseket vezetett be, amelyek biztosították az ország békéjét, rendjét és stabilitását, és ez mintául szolgálhat az Egyesült Államoknak.

Pappin kiemelte, hogy a miniszterelnök a találkozó során arról is beszámolt, hogy Magyarország egyfajta általános támogatást és védelmet biztosított magának pénzügyi támadás esetén, amelyről az úton visszafelé a repülőn adott interjúban is szólt. 

Mindenki büszke lehet a Washingtonban elért eredményekre

 – mondta Pappin.

Az eredmények között szerepel Magyarország energiaellátásának biztosítása a közeljövőre, a nukleáris ipar fejlesztésének egyszerűbbé tétele, valamint egy átfogó pénzügyi partnerség kiépítése, amely védelmet nyújt az ország gazdasági szuverenitása ellen irányuló külső támadásokkal szemben. Emellett szóba került a budapesti békecsúcs kérdése is, amely Budapest diplomáciai és nemzetközi jelentőségét is jelképezi. Pappin az amerikai–magyar egyeztetések kapcsán hangsúlyozta: 

A szervezés nem volt könnyű feladat, sok munka volt vele, de az eredmények igazolják az erőfeszítéseket, és Magyarország új, erőteljes pozíciót ért el az amerikai politikai térben.

A washingtoni találkozó nem pusztán protokolláris esemény volt, hanem a magyar–amerikai kapcsolatok stratégiai szintre emelésének és Magyarország nemzetközi súlya növelésének fontos mérföldköve. Az esemény az elkövetkező évek együttműködését is megalapozta.

 

Borítókép: Orbán Viktor az elnök és az alelnök között ült (Fotó: MTI)

Orbán Viktor: Nem elhagyni akarjuk Brüsszelt, hanem elfoglalni

