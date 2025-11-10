Bennfentes részletek Orbán Viktor és Donald Trump tárgyalásáról

November 7-én Washingtonban találkozott Orbán Viktor miniszterelnök és Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke. A találkozó a magyar–amerikai kapcsolatok helyreállításának és új szintre emelésének fontos mérföldköve volt, amit a két vezető közötti szoros barátság tett lehetővé. A megbeszélések középpontjában a stratégiai együttműködés, a magyar energiaellátás biztonsága, a migrációs kérdések, valamint Magyarország nemzetközi pozíciójának erősítése állt. A washingtoni tárgyalások eredményeként a két ország kapcsolata magasabb szintre lépett.

Gladden J. Pappin bennfentes részletek árult el Orbán Viktor és Donald Trump tárgyalásáról. Fotó: Havran Zoltán

Gladden J. Pappin, a Magyar Külügyi Intézet (MKI) elnöke – aki a magyar delegációval utazott Washingtonba – a találkozóról és annak diplomáciai jelentőségéről adott részletes tájékoztatást lapunknak, kiemelve, hogy a két ország közötti kapcsolatok rendezése hónapokig tartó munka eredménye volt. A találkozó megszervezésével kapcsolatban Pappin hangsúlyozta, hogy az esemény a hosszú ideje tartó magyar–amerikai diplomáciai helyreállítási folyamat lezárása volt, amely Trump elnök hivatalba lépésétől kezdődően zajlott.

Kizárólag a szoros szövetség miatt – Orbán Viktor miniszterelnök és Trump elnök között – sikerült teljesen helyreállítani a diplomáciai kapcsolatokat, és új szintre emelni azokat. A találkozó minden mozzanata a két vezető kapcsolatának erejét tükrözte

– mondta.

Miért ült Orbán Viktor Trump és az alelnök között?

A találkozó során a protokoll figyelemre méltó részletei is jól jelzik a magyar–amerikai viszony különlegességét. A miniszterelnök a tárgyalóasztalnál közvetlenül az amerikai elnök és J. D. Vance alelnök között kapott helyet, amire eddig ritkán volt példa. Már Orbán Viktor Fehér Házba érkezéskor nyilvánvalóvá vált, hogy a két vezető kapcsolata rendkívül szoros, és a találkozó hatalmas eredményeket hozott Magyarországnak.

A találkozón részt vett Vance alelnök is, akiről Pappin elmondta, hogy egy vidéki amerikai családból származik, és a nehéz gyermekkorát az önéletrajza és az abból készült film is jól bemutatja.