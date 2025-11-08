Orbán Viktor: A magyar nap Washingtonban teljes siker

Orbán Viktor hozzátette:

Tovább dolgozunk a békéért. Budapesti békecsúcs lesz. Mi bármikor készen állunk. Harcolunk az igazságért! Harcolj a hazugság ellen! Még 155 nap.

Amint arról beszámoltunk, a magyar miniszterelnök a Fehér Házban tárgyalt Donald Trump elnökkel. A magyar miniszterelnök hatodik alkalommal találkozott Donald Trumppal. Az amerikai elnök Washingtonban a Fehér Házban fogadta Orbán Viktort, ahol a megbeszélés előtti sajtótájékoztató során ismét dicsérte a magyar miniszterelnököt. Orbán Viktor pedig hangsúlyozta: elérkezett az ideje egy új aranykornak Magyarország és az Egyesült Államok között. Orbán Viktor a találkozó után sajtótájékoztatón jelentette be, hogy a tárgyalások eredményesek voltak, a rezsicsökkentést sikerült megvédeni, a Török Áramlat és a Barátság vezeték esetében Magyarország teljes szankciómentességet kap.

Borítókép: Orbán Viktor és Donald Trump (Fotó: MTI)