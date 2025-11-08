Orbán ViktorWashingtonOrbán-Trump-csúcs

Orbán Viktor: A magyar nap Washingtonban teljes siker

A magyar nap Washingtonban teljes siker. Trump elnök becsüli a magyarokat, barátként és szövetségesként tekint ránk. Mindenben megállapodtunk – írta a Harcosok Klubja Facebook-csoportban közzétett bejegyzésében Orbán Viktor.

Magyar Nemzet
2025. 11. 08. 14:32
Donald Trump amerikai elnök (j) és Orbán Viktor miniszterelnök sajtótájékoztatója a washingtoni Fehér Házban 2025. november 7-én
„Marad a rezsicsökkentés, semmilyen amerikai szankció nem vonatkozik Magyarországra. A rezsiárak továbbra is Magyarországon lesznek a legalacsonyabbak Európában. Új korszakot nyitunk a gazdasági, védelmi, nukleáris és űripari együttműködésben. Fantasztikus időszak előtt állunk, ez a magyar–amerikai kapcsolatok aranykora” – emelte ki bejegyzésében a kormányfő.

Orbán Viktor és Donald Trump Forrás: MTI
Orbán Viktor és Donald Trump (Fotó: MTI)

Orbán Viktor hozzátette: 

Tovább dolgozunk a békéért. Budapesti békecsúcs lesz. Mi bármikor készen állunk. Harcolunk az igazságért! Harcolj a hazugság ellen! Még 155 nap.

Amint arról beszámoltunk, a magyar miniszterelnök a Fehér Házban tárgyalt Donald Trump elnökkel. A magyar miniszterelnök hatodik alkalommal találkozott Donald Trumppal. Az amerikai elnök Washingtonban a Fehér Házban fogadta Orbán Viktort, ahol a megbeszélés előtti sajtótájékoztató során ismét dicsérte a magyar miniszterelnököt. Orbán Viktor pedig hangsúlyozta: elérkezett az ideje egy új aranykornak Magyarország és az Egyesült Államok között. Orbán Viktor a találkozó után sajtótájékoztatón jelentette be, hogy a tárgyalások eredményesek voltak, a rezsicsökkentést sikerült megvédeni, a Török Áramlat és a Barátság vezeték esetében Magyarország teljes szankciómentességet kap.

Borítókép: Orbán Viktor és Donald Trump (Fotó: MTI)

Szánthó Miklós: Megtört a baloldal narratívája Washingtonban

Bayer Zsolt
idezojelekSchiffer András

Válasz Schiffer András kérdésére

Megmondom, mikor lennének boldogok: ha egy woke-demokrata elnöke lenne az Egyesült Államoknak és idehaza egy libsi-bolsi miniszterelnök kötötte volna meg ezt a megállapodást.

