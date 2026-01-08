Rendkívüli

Ónos eső miatt kiadták a piros figyelmeztetést Somogy és Baranya vármegyére

FC BarcelonaszuperkupaAtletico MadridReal Madrid

Vinícius megcsinálta a tüzet, nem ő lett a paprikás madridi derbi főszereplője + videó

Megvan az FC Barcelona ellenfele a spanyol labdarúgó szuperkupa-döntőjére. A Real Madrid 2-1-re legyőzte a városi rivális Atleticót a szaúdi-arábiai Dzsiddában. Federico Valverdéék kíméletlenül kihasználták a rivális hibáit, miközben Diego Simeone csapata többet támadott. Sorlothéknak 22 próbálkozásuk volt 8 ellenében, mégis a Real Madrid lesz ott a vasárnapi döntőben.

P.Fülöp Gábor
2026. 01. 08. 22:15
Real Madrid Atletico Madrid's Slovak defender #17 David Hancko fights for the ball with Atletico Madrid's Norwegian forward #09 Alexander Sorloth during the Spanish Supercup semi-final football match between Atletico Madrid and Real Madrid at King Abdull
A Real Madrid védője, Raul Asencio megharcolt Alexander Sorloth-tal Fotó: FADEL SENNA Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Miután a Szaúd-Arábiába költöztetett spanyol szuperkupa első elődöntőjében az FC Barcelona 5-0-ra kiütötte az Athletic Bilbaót, a madridi gigászokon volt a sor, hogy egymás között eldöntsék, ki hívhatja ki a címvédőt. A Real Madrid és az Atletico Madrid találkozóján sokáig nem kellett várni az első gólra.

Real Madrid
A Real Madrid csapatkapitánya, Federico Valverde hatalmas gólt rúgott Fotó: FADEL SENNA / AFP

Gyors Real Madrid-gól

Ezúttal is zsúfolásig megtelt a dzsiddai stadion, több mint 60 ezren foglaltak helyet a lelátókon. Az első percben talán még azon sopánkodtak a Real-drukkerek, hogy a sérült Kylian Mbappé nem állhat Xabi Alonso rendelkezésére, a másodikban már örömükben ugrottak talpra. 

A csapatkapitány, Federico Valverde 25 méterről bődületes erejű szabadrúgásgólt szerzett. 

Az uruguay-i középpályás teli rüszttel lőtt a kapuba úgy, hogy Jan Oblak mindössze három embert állított a sorfalba, s maga is későn vetődött. Pedig nem is ment teljesen sarokra...

Kihagyott helyzetek

Vezetése birtokában fölényben, magabiztosan játszott a királyi gárda, de az Antoine Griezmannt a kispadra ültető Diego Simeone együttese idővel magára talált. Rodrygo kihagyott ziccere és a – nagy melegben és páratartalom mellett tartott – frissítőszünet után akár fordíthatott volna! 

Csakhogy Alexander Sorloth két fejese is kimaradt. A kapunak háttal veszélyesebb volt, mint szemből.

 Előbbinél Thibault Courtois védett nagyot a lécnél nyújtózva, utóbbinál 4 méterről nem találta el a kaput. a négy ellenében kilencszer próbálkozó matracosoknak az egyenlítés sem jött össze.

Real Madrid
Rodrygo is betalált az Atletico kapujába Fotó: JOSE BRETON / NurPhoto

Real-ellencsapás

Julian Alvarezék a szünetet követően is tovább üldözték a Real Madridot. Sikertelenül. 

Az 54. percben pedig jött az újabb csapás az Atleticonak: Valverde indította laposan Rodrygót, aki remek labdaátvétellel kilépett, s higgadtan a jobb sarokba belsőzve megduplázta a Real előnyét (2-0). 

Három percen belül válaszoltak Sorlothék, a norvég harmadik fejese már célba ért. Giuliani Simeone beadását ugyanolyan helyzetből stukkolta be, mint amilyenből az első félidőben ordító nagy helyzetet rontott el. 

Izgalmas lett a vége

Mindkét vezetőedző folyamatosan cserékkel frissítette a csapatát, szabálytalanságok miatt is sokat állt a játék. Amikor Vinícus lejött a 80. percben, heves szóváltásba keveredett Diego Simeonével. Azért foci is volt: a beszálló Griezmann látványos, félollózós lövése azonban pont oda ment, ahol a Real kapusa állt. Marcos Llorente ballal és jobbal is a kapu mellé helyezett kecsegtető helyzetből. 

A hétperces ráadásban Alvarez sem tudta döntetlere és tizenegyes-párbajra menteni a meccset, keresztbe lőtte a kapu előtt a labdát a világbajnok argentin. A Real Madrid taktikus játékkal 2-1-re legyőzte az Atleticót, és megküzdhet a Barcelonával. 

A spanyol labdarúgó szuperkupa döntőjét vasárnap 20 órától játsszák.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekfinn

Amin lehet röhögni és amin tilos

Bayer Zsolt avatarja

Már akinek, persze…

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.