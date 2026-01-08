Vinícius megcsinálta a tüzet, nem ő lett a paprikás madridi derbi főszereplője + videó

Miután a Szaúd-Arábiába költöztetett spanyol szuperkupa első elődöntőjében az FC Barcelona 5-0-ra kiütötte az Athletic Bilbaót, a madridi gigászokon volt a sor, hogy egymás között eldöntsék, ki hívhatja ki a címvédőt. A Real Madrid és az Atletico Madrid találkozóján sokáig nem kellett várni az első gólra.

A Real Madrid csapatkapitánya, Federico Valverde hatalmas gólt rúgott Fotó: FADEL SENNA / AFP

Gyors Real Madrid-gól

Ezúttal is zsúfolásig megtelt a dzsiddai stadion, több mint 60 ezren foglaltak helyet a lelátókon. Az első percben talán még azon sopánkodtak a Real-drukkerek, hogy a sérült Kylian Mbappé nem állhat Xabi Alonso rendelkezésére, a másodikban már örömükben ugrottak talpra.

A csapatkapitány, Federico Valverde 25 méterről bődületes erejű szabadrúgásgólt szerzett.

Az uruguay-i középpályás teli rüszttel lőtt a kapuba úgy, hogy Jan Oblak mindössze három embert állított a sorfalba, s maga is későn vetődött. Pedig nem is ment teljesen sarokra...

Kihagyott helyzetek

Vezetése birtokában fölényben, magabiztosan játszott a királyi gárda, de az Antoine Griezmannt a kispadra ültető Diego Simeone együttese idővel magára talált. Rodrygo kihagyott ziccere és a – nagy melegben és páratartalom mellett tartott – frissítőszünet után akár fordíthatott volna!

Csakhogy Alexander Sorloth két fejese is kimaradt. A kapunak háttal veszélyesebb volt, mint szemből.

Előbbinél Thibault Courtois védett nagyot a lécnél nyújtózva, utóbbinál 4 méterről nem találta el a kaput. a négy ellenében kilencszer próbálkozó matracosoknak az egyenlítés sem jött össze.

Rodrygo is betalált az Atletico kapujába Fotó: JOSE BRETON / NurPhoto

Real-ellencsapás

Julian Alvarezék a szünetet követően is tovább üldözték a Real Madridot. Sikertelenül.

Az 54. percben pedig jött az újabb csapás az Atleticonak: Valverde indította laposan Rodrygót, aki remek labdaátvétellel kilépett, s higgadtan a jobb sarokba belsőzve megduplázta a Real előnyét (2-0).

Három percen belül válaszoltak Sorlothék, a norvég harmadik fejese már célba ért. Giuliani Simeone beadását ugyanolyan helyzetből stukkolta be, mint amilyenből az első félidőben ordító nagy helyzetet rontott el.

Izgalmas lett a vége

Mindkét vezetőedző folyamatosan cserékkel frissítette a csapatát, szabálytalanságok miatt is sokat állt a játék. Amikor Vinícus lejött a 80. percben, heves szóváltásba keveredett Diego Simeonével. Azért foci is volt: a beszálló Griezmann látványos, félollózós lövése azonban pont oda ment, ahol a Real kapusa állt. Marcos Llorente ballal és jobbal is a kapu mellé helyezett kecsegtető helyzetből.

A hétperces ráadásban Alvarez sem tudta döntetlere és tizenegyes-párbajra menteni a meccset, keresztbe lőtte a kapu előtt a labdát a világbajnok argentin. A Real Madrid taktikus játékkal 2-1-re legyőzte az Atleticót, és megküzdhet a Barcelonával.

A spanyol labdarúgó szuperkupa döntőjét vasárnap 20 órától játsszák.