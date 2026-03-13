Orbán Viktor új videója mindent elmond, a Békemenet totális siker lesz

Közeleg március 15., Magyarország egyik legfontosabb nemzeti ünnepe, amikor az ország az 1848–49-es forradalom és szabadságharc hőseiről emlékezik meg.

A tiszteletadás mellett a politika is kiemelt szerepet kap ezen a napon: a kormánypártok minden évben nagyszabású rendezvényekkel készülnek.

Mi több, a Civil Összefogás Fórum (CÖF) azt ígérte: idén a nemzeti ünnepen megszervezi az eddigi legnagyobb Békemenetet, amelynek végállomása a budapesti Kossuth tér lesz, ahol a résztvevők meghallgathatják a kormányfő ünnepi beszédét.

Óriási tömegeket tud mozgósítani a Fidesz (Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI)

Ugyanis március 15-e alkalmából a „nemzet főterén” mond beszédet Orbán Viktor miniszterelnök. A kormányfő beszédei ünnepi alkalmakkor rendszerint nemcsak a történelmi megemlékezésről szólnak, hanem az aktuális politikai helyzetről és Magyarország jövőjéről is, ami a választások közeledtével kiemelten fontos.