Szijjártó Péter: A biztosra kell menni, a nullkilométeres bohócok csak bajt hoznak

Napjaink nehézségei közepette nem szabad kockára tenni a Magyarországon eddig elért eredményeket, azaz most kalandvágy helyett a biztosra kell menni, ugyanis a nullkilométeres bohócok csak bajt hoznak – jelentette ki Szijjártó Péter Mezőkövesden.

A külgazdasági és külügyminiszter a helyi aktivistáknak tartott lelkesítő beszédében kiemelte, hogy

akárcsak az előző három választáson, a mostanin is nemzeti sorskérdések múlnak, mégpedig azért, mert új világrend kezdődött, egy háborús világkorszak.

– A közvetlen szomszédságunkban háború van. Ennek a hossza most már több mint négy év, ez majdnem olyan hosszú, mint azok a világháborúk, amik az elmúlt évszázadban történtek, és amelyekről hosszasan írnak a történelemkönyvek. És eközben tőlünk földrajzilag kicsit távolabb, de a hatásaiban szintén közel egy másik háború zajlik, amely meg az egész világ energiaellátását sodorja veszélybe – mutatott rá.

Erre kell készülnünk. Háborús világkorszak következik, s ebben a háborús világkorszakban a kérdés az, hogy mi, magyarok kívül maradunk-e a háborúkon, és megkíméljük-e magunkat ezeknek a háborúknak a hatásaitól

– hangsúlyozta. Emlékeztetett, Brüsszelben, Nyugat-Európában döntés született arról, hogy Európa háborúba megy.

– Ezt azzal a mondattal fejezik ki a leginkább Brüsszelben, hogy „this is our war”, tehát „ez a mi háborúnk”. Tehát erről úgy beszélnek Brüsszelben, hogy ez a mi háborúnk. Nekünk nyerni kell, az oroszoknak meg veszíteni. És a két európai nukleáris hatalom, a franciák és a britek papíron leírva, aláírva vállalták, hogy katonákat küldenek Ukrajnába. A legnagyobb európai pártcsalád, amit Európai Néppártnak hívnak, és amelyiknek tagja egyébként a Tisza Párt elnöke, az már arról filozofál, hogy európai uniós zászlót viselő katonákat küldenek Ukrajnába – fejtette ki a miniszter.

Aláhúzta, hogy

ez könnyedén elvezethetne a közvetlen összecsapáshoz a NATO és Oroszország között, ami már a harmadik világháborút jelentené.

Szijjártó Péter sérelmezte, hogy Brüsszelben döntés született a háború finanszírozásáról is, és felidézte, hogy a közösség eddig 193 milliárd euróval támogatta Ukrajnát, ami háromszor annyi, mint amennyit a 2004-es csatlakozás óta Magyarország kapott.