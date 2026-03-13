szijjártó pétertisza pártháborúbrüsszelmezőkövesd

Szijjártó Péter: A biztosra kell menni, a nullkilométeres bohócok csak bajt hoznak

Nem szabad kockára tenni a választásokon a Magyarországon eddig elért eredményeket – szögezte le a külgazdasági és külügyminiszter.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 03. 13. 18:12
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Napjaink nehézségei közepette nem szabad kockára tenni a Magyarországon eddig elért eredményeket, azaz most kalandvágy helyett a biztosra kell menni, ugyanis a nullkilométeres bohócok csak bajt hoznak – jelentette ki Szijjártó Péter Mezőkövesden.

A külgazdasági és külügyminiszter a helyi aktivistáknak tartott lelkesítő beszédében kiemelte, hogy

akárcsak az előző három választáson, a mostanin is nemzeti sorskérdések múlnak, mégpedig azért, mert új világrend kezdődött, egy háborús világkorszak.

– A közvetlen szomszédságunkban háború van. Ennek a hossza most már több mint négy év, ez majdnem olyan hosszú, mint azok a világháborúk, amik az elmúlt évszázadban történtek, és amelyekről hosszasan írnak a történelemkönyvek. És eközben tőlünk földrajzilag kicsit távolabb, de a hatásaiban szintén közel egy másik háború zajlik, amely meg az egész világ energiaellátását sodorja veszélybe – mutatott rá.

Erre kell készülnünk. Háborús világkorszak következik, s ebben a háborús világkorszakban a kérdés az, hogy mi, magyarok kívül maradunk-e a háborúkon, és megkíméljük-e magunkat ezeknek a háborúknak a hatásaitól

– hangsúlyozta. Emlékeztetett, Brüsszelben, Nyugat-Európában döntés született arról, hogy Európa háborúba megy.

– Ezt azzal a mondattal fejezik ki a leginkább Brüsszelben, hogy „this is our war”, tehát „ez a mi háborúnk”. Tehát erről úgy beszélnek Brüsszelben, hogy ez a mi háborúnk. Nekünk nyerni kell, az oroszoknak meg veszíteni. És a két európai nukleáris hatalom, a franciák és a britek papíron leírva, aláírva vállalták, hogy katonákat küldenek Ukrajnába. A legnagyobb európai pártcsalád, amit Európai Néppártnak hívnak, és amelyiknek tagja egyébként a Tisza Párt elnöke, az már arról filozofál, hogy európai uniós zászlót viselő katonákat küldenek Ukrajnába – fejtette ki a miniszter.

Aláhúzta, hogy

ez könnyedén elvezethetne a közvetlen összecsapáshoz a NATO és Oroszország között, ami már a harmadik világháborút jelentené.

Szijjártó Péter sérelmezte, hogy Brüsszelben döntés született a háború finanszírozásáról is, és felidézte, hogy a közösség eddig 193 milliárd euróval támogatta Ukrajnát, ami háromszor annyi, mint amennyit a 2004-es csatlakozás óta Magyarország kapott.

– És most akarnak adni még 90 milliárdot, a következő hétéves költségvetési ciklusból már 386 milliárdot odaígértek nekik, és közben ez az ukrán jóléti terv 1500 milliárd dolláros programja is fut – jegyezte meg.

És ezt mind oda akarják adni. S közben be akarják őket hozni az Európai Unióba, ami meg aztán a vége lenne mindennek, mert olyan nincs, hogy behoznak egy háborúban álló országot, és az ország bejön, a háború meg kint marad. Azaz ha behozzák az ukránokat, azzal együtt hozzák a háborút is, és azzal együtt hozzák az ukrán maffiát, hozzák a silány ukrán gabonát, és akkor aztán tényleg itt mindennek vége van

– fűzte hozzá.

Leszögezte, hogy ez is a választás tétje, ugyanis jelenleg kizárólag Magyarország blokkolja ezt a folyamatot az Európai Unióban, ezért rendkívül fontos, hogy a mostani kormány maradjon hatalmon.

Most képzeljék el, itt van a Tisza Párt, meg annak az elnöke. A Tisza Párt elnöke ellen ma Magyarországon azért nincsenek folyamatban jogi eljárások, mert az Európai Parlament nem adta ki a mentelmi jogát. Miért nem adta ki a mentelmi jogát? Mert az Európai Néppárt, a legnagyobb európai pártcsalád megvédte. És az ő kezükben van a mentelmi jog. Most képzeljük el, hogy egy ember hogy mondana nemet azoknak, akik a markukban tartják?

– tette fel a kérdést a miniszter.

Végül érintette az elmúlt másfél évtized válságait, a súlyos bizonytalanságot is, amely kíséri az új világrend kialakulását, és aláhúzta, hogy Magyarország eközben igazi gazdasági bravúrokat hajtott végre. Hangsúlyozta, hogy nem szabad most kockára tenni ezeket az eredményeket. „Ez az időszak annyira bonyolult, annyira összetett, annyira nehéz, hogy itt a nullkilométeres bohócok csak bajt hoznak. Ezért a kiszámíthatóságra és a biztonságra kell rámenni, most ne kockáztassuk! A kalandvágy nagyszerű, a változatosság ott szerepel egyesek vágyaiban, de a helyzet az, hogy most a tutira, a biztosra és a már kipróbáltra érdemes menni” – összegzett.

Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: MTI/Vajda János)


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Bayer Zsolt
idezojelekukrán

Na, gyertek, csüccs ide!

Bayer Zsolt avatarja

Az ukrán fenyegető gazember, a Karma és a hazai balliberális sajtó nevetséges hazudozása.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
