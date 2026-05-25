„Idiótáknak látszottunk” – totális McLaren-csőd Kanadában

– Esett az eső, őszintén szólva elég vizes volt a pálya a himnusz idején, mielőtt autóba ültünk volna – magyarázta a döntésüket az ausztrál.

Sajnos rosszul jártunk, a felvezető kör idejére elállt az eső. Ha nem így történik, hősnek tűntünk volna. De mivel nem esett, idiótáknak látszottunk.

Hamilton és Verstappen egymásra talált

Csalódottságról eközben szó sem lehetett a másik két üldözőnél, a Ferrarinál és a Red Bullnál. Lewis Hamilton a tűzpiros autóban még nem zárt ilyen előkelő pozícióban, második lett. Ezt ráadásul nagy csatában érte el, a 2021-es idényt megidézve Max Verstappennel csapott össze a Kanadai Nagydíjon. – Igazán csodálatos volt az egyik legnagyobbal harcolni. Hatalmas kihívás volt. Már a gokartos időszakom óta erről szól az az életem, mindig imádtam a vadászatot. Nagyszerű volt újra ebben a pozícióban lenni, és levadászni egy világbajnokot – örömködött Hamilton, aki ezek után nagy reményekkel várja a folytatást. – Tárt karokkal fogadtak ezek a srácok, de az elmúlt év rendkívül nehéz volt. Végre megtaláltuk az ideális beállításokat, és volt egy jó hétvégénk – fantasztikus érzés volt újra elöl lenni, főleg úgy, hogy a többiek ennyire gyorsak, mégis versenyezhettem Maxszal, ez nagyszerű volt.

Verstappennek is különleges napja volt. Idei legjobb eredményét ünnepelte azzal, hogy harmadikként dobogóra állt. Mint mondta, ő is kifejezetten élvezte a hétszeres világbajnokkal zajló összecsapást. – Tövig nyomtuk a gázt, nagyszerű volt. Azt hiszem, ez volt az első versenyem, amikor semmilyen őrültség nem történt, minden a normális kerékvágásban zajlott.

A jövő héten a száguldó cirkusz megérkezik Európába, Monacóban folytatódik a versengés.