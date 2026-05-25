„Idiótáknak látszottunk” – totális McLaren-csőd Kanadában

Kimi Antonelli diadalmenete folytatódott Montrealban is. A Mercedes fiatal csillaga nyerte meg a Forma–1-es Kanadai Nagydíjat, de az örömködés mellett önkritikát is gyakorolt. Ugyanezt tette Oscar Piastri is, aki nemes egyszerűséggel idiótának nevezte saját magát és a csapatát. A második Lewis Hamiltont feldobta a Max Verstappennel folytatott csatározás.

2026. 05. 25. 14:55
Oscar Piastri és Lando Norris is pont nélkül zárta a vasárnapi futamot Fotó: ALESSIO MORGESE Forrás: NurPhoto
– Esett az eső, őszintén szólva elég vizes volt a pálya a himnusz idején, mielőtt autóba ültünk volna – magyarázta a döntésüket az ausztrál

Sajnos rosszul jártunk, a felvezető kör idejére elállt az eső. Ha nem így történik, hősnek tűntünk volna. De mivel nem esett, idiótáknak látszottunk.

 

Hamilton és Verstappen egymásra talált

Csalódottságról eközben szó sem lehetett a másik két üldözőnél, a Ferrarinál és a Red Bullnál. Lewis Hamilton a tűzpiros autóban még nem zárt ilyen előkelő pozícióban, második lett. Ezt ráadásul nagy csatában érte el, a 2021-es idényt megidézve Max Verstappennel csapott össze a Kanadai Nagydíjon. – Igazán csodálatos volt az egyik legnagyobbal harcolni. Hatalmas kihívás volt. Már a gokartos időszakom óta erről szól az az életem, mindig imádtam a vadászatot. Nagyszerű volt újra ebben a pozícióban lenni, és levadászni egy világbajnokot – örömködött Hamilton, aki ezek után nagy reményekkel várja a folytatást. – Tárt karokkal fogadtak ezek a srácok, de az elmúlt év rendkívül nehéz volt. Végre megtaláltuk az ideális beállításokat, és volt egy jó hétvégénk – fantasztikus érzés volt újra elöl lenni, főleg úgy, hogy a többiek ennyire gyorsak, mégis versenyezhettem Maxszal, ez nagyszerű volt.

Verstappennek is különleges napja volt. Idei legjobb eredményét ünnepelte azzal, hogy harmadikként dobogóra állt. Mint mondta, ő is kifejezetten élvezte a hétszeres világbajnokkal zajló összecsapást. – Tövig nyomtuk a gázt, nagyszerű volt. Azt hiszem, ez volt az első versenyem, amikor semmilyen őrültség nem történt, minden a normális kerékvágásban zajlott.

A jövő héten a száguldó cirkusz megérkezik Európába, Monacóban folytatódik a versengés.

A Forma–1-es Kanadai Nagydíj futamának pontszerzői: 

  1. Andrea Kimi Antonelli (olasz, Mercedes)  
  2. Lewis Hamilton (brit, Ferrari) 
  3. Max Verstappen (holland, Red Bull)
  4. Charles Leclerc (monacói, Ferrari) 
  5. Isack Hadjar (francia, Red Bull) 
  6. Franco Colapinto (argentin, Alpine) 
  7. Liam Lawson (újzélandi, Rcing Bulls) 
  8. Pierre Gasly (francia, Alpine) 
  9. Carlos Sainz (spanyol, Williams) 
  10. Oliver Bearman (brit, Haas) 

 

