Őrület Kanadában: a két Mercedes elképesztő csatát vívott, Russell kiesett, Antonelli tarolt

Russell kiesett, dühében az autót ütötte

A 22. körben Russell megint elfékezte, ezúttal Antonelli kivárt és a Bajnokok Fala előtt megelőzte a britet. Két körrel később az olasz hibázott ugyanott, Russel bevágódott mellé, a kanyar előtt össze is értek, az angol vett át újra a vezetést.

Kérdés, hogy Toto Wolff ezt meddig hagyja, s mikor szól a pilóták fülére? Mert amilyen elánnal megy a két pilóta, bármikor kiüthetik egymást.

A németnek nem kellett szólnia, ugyanis Russell autója a 30. körben megadta magát, technikai okok miatt véget ért a versenye. Russell dühében az autót csapkodta.

A visszajátszások alapján Russell autója megadta magát, a kormányán teljesen sötétség volt. Virtuális biztonsági autós fázis következett, így Antonelli előnye nem tűnt el, ez innentől kezdve sima győzelemnek nézett ki neki, főleg, hogy újabb csapadékot sem vártak. A harmadik helyre Lewis Hamilton lépett így fel, mögöttük Isack Hadjar és Charles Leclerc csatázott.

George Russell stops on track and is OUT of the race 😱



— Formula 1 (@F1) May 24, 2026

A Mercedes-motoros autók megbízhatósága a később sem javult, a 40. körben Lando Norris is kiszállt, ő már az ötödik volt a futamon.

Az utolsó húsz körre érve a legnagyobb kérdés az volt, hogy a harmadik Hamilton utolérheti-e Verstappent. A hétszeres világbajnok brit meglehetősen motivált volt a csapatrádión, ahol azt mondta, megtudjuk ezt csinálni. Az 50. körben két és fél másodperc volt a hátránya a hollanddal szemben. Az 55. körre a brit utol is érte őt.

Max Verstappen és Lewis Hamilton csatája a futam utolsó felében a második helyért Fotó: MINAS PANAGIOTAKIS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A 62. kör legelején Hamilton meg is előzte Verstappent, már a féktáv előtt, ezzel feljött a második helyre.

A sok kiesés miatt a futam nyertesei volt a két Alpine-pilóta, Franco Colapinto a hatodik, míg Pierre Gasly nyolcadikként ért be, kettejük között Liam Lawson fért be. Piastri végül csak a 13. helyen zárt.

A Forma–1-es Kanadai Nagydíj futamának pontszerzői: Andrea Kimi Antonelli (olasz, Mercedes) Lewis Hamilton (brit, Ferrari) Max Verstappen (holland, Red Bull) Charles Leclerc (monacói, Ferrari) Isack Hadjar (francia, Red Bull) Franco Colapinto (argentin, Alpine) Liam Lawson (újzélandi, Rcing Bulls) Pierre Gasly (francia, Alpine) Carlos Sainz (spanyol, Williams) Oliver Bearman (brit, Haas)

Antoneli idei negyedik győzelmével és Russell vasárnapi nullázásával már 43 ponttal lépett el csapattársától a világbajnoki pontversenyben. A következő Forma–1-es versenyhétvégét két hét múlva, Monacóban rendezik.