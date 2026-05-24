Őrület Kanadában: a két Mercedes elképesztő csatát vívott, Russell kiesett, Antonelli tarolt

Russell kiesett, dühében az autót ütötte
A 22. körben Russell megint elfékezte, ezúttal Antonelli kivárt és a Bajnokok Fala előtt megelőzte a britet. Két körrel később az olasz hibázott ugyanott, Russel bevágódott mellé, a kanyar előtt össze is értek, az angol vett át újra a vezetést.
Kérdés, hogy Toto Wolff ezt meddig hagyja, s mikor szól a pilóták fülére? Mert amilyen elánnal megy a két pilóta, bármikor kiüthetik egymást.
A németnek nem kellett szólnia, ugyanis Russell autója a 30. körben megadta magát, technikai okok miatt véget ért a versenye. Russell dühében az autót csapkodta.
A visszajátszások alapján Russell autója megadta magát, a kormányán teljesen sötétség volt. Virtuális biztonsági autós fázis következett, így Antonelli előnye nem tűnt el, ez innentől kezdve sima győzelemnek nézett ki neki, főleg, hogy újabb csapadékot sem vártak. A harmadik helyre Lewis Hamilton lépett így fel, mögöttük Isack Hadjar és Charles Leclerc csatázott.
A Mercedes-motoros autók megbízhatósága a később sem javult, a 40. körben Lando Norris is kiszállt, ő már az ötödik volt a futamon.
Az utolsó húsz körre érve a legnagyobb kérdés az volt, hogy a harmadik Hamilton utolérheti-e Verstappent. A hétszeres világbajnok brit meglehetősen motivált volt a csapatrádión, ahol azt mondta, megtudjuk ezt csinálni. Az 50. körben két és fél másodperc volt a hátránya a hollanddal szemben. Az 55. körre a brit utol is érte őt.
A 62. kör legelején Hamilton meg is előzte Verstappent, már a féktáv előtt, ezzel feljött a második helyre.
A sok kiesés miatt a futam nyertesei volt a két Alpine-pilóta, Franco Colapinto a hatodik, míg Pierre Gasly nyolcadikként ért be, kettejük között Liam Lawson fért be. Piastri végül csak a 13. helyen zárt.
A Forma–1-es Kanadai Nagydíj futamának pontszerzői:
Antoneli idei negyedik győzelmével és Russell vasárnapi nullázásával már 43 ponttal lépett el csapattársától a világbajnoki pontversenyben. A következő Forma–1-es versenyhétvégét két hét múlva, Monacóban rendezik.
