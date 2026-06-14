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Real Madridátigazolási pletykaMarc Cucurella

Barcelona-nevelést igazolna a Real Madrid, nagy árat fizethet érte

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Sajtóhírek szerint a Real Madrid leigazolja Marc Cucurellát. A BBC szerint a királyi klub már megegyezett a Chelsea-vel, több mint 50 millió fontot (20 milliárd forintot) fizet a bal oldali védőjéért, aki a világbajnokságon szerepel a spanyol válogatottal. Cucurella megszerzése azért is lenne pikáns, mert hosszú éveken át a madridiak nagy riválisánál, az FC Barcelonánál nevelkedett.

P.Fülöp Gábor
2026. 06. 14. 21:49
Cucurella AS Roma's Justin Kluivert (L) fights for the ball with FC Barcelona's Marc Cucurella during the International Champions Cup (ICC) friendly football match between AS Roma and FC Barcelona on July 31, 2018 at AT&T Stadium in Arlington, Texas. (Pho
Marc Cucurella (jobbra) itt még a Barcelona mezében játszott Justin Kluivert ellen Fotó: COOPER NEILL Forrás: AFP
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