Barcelona-nevelést igazolna a Real Madrid, nagy árat fizethet érte
Sajtóhírek szerint a Real Madrid leigazolja Marc Cucurellát. A BBC szerint a királyi klub már megegyezett a Chelsea-vel, több mint 50 millió fontot (20 milliárd forintot) fizet a bal oldali védőjéért, aki a világbajnokságon szerepel a spanyol válogatottal. Cucurella megszerzése azért is lenne pikáns, mert hosszú éveken át a madridiak nagy riválisánál, az FC Barcelonánál nevelkedett.
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