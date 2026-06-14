Csodagóllal döntötte el a BL-döntőt a magyar, akit szélnek eresztenek + videó

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Bajnokok Ligája döntőBurián GergelyBarceloneta

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Két magyar vízilabdázó is Bajnokok Ligája-győztes lett a CNA Barceloneta színeiben. Vigvári Vince sérülés miatt nem játszhatott a máltai négyes döntőben, Burián Gergely azonban a Ferencváros elleni elődöntőben és a Pro Recco ellen 17-16-ra megnyert fináléban is ott volt a vízben. A balkezes pólós a döntően három gólt is szerzett, utolsó találata különösen emlékezetesre sikeredett. Éles szögből balra nézett, majd jobbra, a rövid sarokba lőtt. Burián Gergely mindezt úgy vitte véghez, hogy a következő szezonra nem kapott szerződést a spanyol klubtól.

P.Fülöp Gábor
2026. 06. 14. 19:30
Burián Gergely Players in action during the European Aquatics Water Polo Champions League Men Final 4 gold-medal match between Zodiac CNAB and Pro Recco in Gzira, Malta on June 13, 2026.
Burián Gergelyből előtörtek az érzelmek a BL-győzelem után Fotó: Derencsényi István Forrás: European Aquatics
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A Barceloneta 2014 után ért fel ismét Európa csúcsára. Érdekesség, hogy akkor is játszott magyar a katalánoknál, Szirányi Balázs személyében. Jelen állás szerint a következő szezonban azonban nem tart igényt Burián Gergely szolgálataira a spanyol klub. A Magyar Vízilabda-szövetség bejegyzésében ír arról, hogy 

a 28 éves játékosnak előbb áprilisban megígérték, hogy meghosszabbítják a szerződését, majd májusban közölték, hogy „bocs, mégsem, keress magadnak csapatot!”. Azaz itt egy friss BL-győztes magyar, akinek nincsen szerződése a következő idényre.

Burián Gergely 2024 nyarán igazolt a Vasastól a CNA Barcelonetához, s vélhetően nem lesz gondja azzal, hogy új csapatot találjon. Addig is a medencében van dolga. Januárban nem került be a végül Európa-bajnoki ezüstérmes magyar válogatottba, most őt is újra meghívta Varga Zsolt szövetségi kapitány. A 24 játékos közül azonban majd csupán 15 utazhat a júliusi a Világkupára Sydney-be. A posztján Vámos Mártonnal, Nagy Ákossal és Zalánki Gergő visszatérésével hatalmas a konkurencia. 

 

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