Csodagóllal döntötte el a BL-döntőt a magyar, akit szélnek eresztenek + videó

Hogyan tovább?

A Barceloneta 2014 után ért fel ismét Európa csúcsára. Érdekesség, hogy akkor is játszott magyar a katalánoknál, Szirányi Balázs személyében. Jelen állás szerint a következő szezonban azonban nem tart igényt Burián Gergely szolgálataira a spanyol klub. A Magyar Vízilabda-szövetség bejegyzésében ír arról, hogy

a 28 éves játékosnak előbb áprilisban megígérték, hogy meghosszabbítják a szerződését, majd májusban közölték, hogy „bocs, mégsem, keress magadnak csapatot!”. Azaz itt egy friss BL-győztes magyar, akinek nincsen szerződése a következő idényre.

Burián Gergely 2024 nyarán igazolt a Vasastól a CNA Barcelonetához, s vélhetően nem lesz gondja azzal, hogy új csapatot találjon. Addig is a medencében van dolga. Januárban nem került be a végül Európa-bajnoki ezüstérmes magyar válogatottba, most őt is újra meghívta Varga Zsolt szövetségi kapitány. A 24 játékos közül azonban majd csupán 15 utazhat a júliusi a Világkupára Sydney-be. A posztján Vámos Mártonnal, Nagy Ákossal és Zalánki Gergő visszatérésével hatalmas a konkurencia.