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Fordulat Svájcban: elutasították a tízmilliós népességplafont

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A korai előrejelzések szerint a svájci választók többsége nemet mondott arra a népszavazási kezdeményezésre, amely 2050-ig tízmillió főben maximálta volna az ország lakosságát. A bevándorlásról és Svájc jövőjéről szóló vita azonban ezzel aligha ér véget.

Magyar Nemzet
2026. 06. 14. 19:29
Beat Jans, Svájc igazságügyminisztere sajtótájékoztatót tart a megosztó bevándorlásellenes javaslatról szóló népszavazást követően (Fotó: AFP)
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A BBC beszámolója szerint a vasárnapi népszavazás korai előrejelzései alapján a választók 55 százaléka elutasította, míg 45 százaléka támogatta a javaslatot. 

Bár a végleges eredményekre még várni kell, a jelenlegi adatok arra utalnak, hogy a svájciak többségét nem győzték meg azok az érvek, amelyek szerint a népesség növekedése túlterheli az ország infrastruktúráját, közszolgáltatásait és lakáspiacát.

A kezdeményezés támogatói szerint Svájc elveszíti az ellenőrzést a bevándorlás felett, míg az ellenzők arra figyelmeztettek, hogy a népességplafon veszélybe sodorhatja az Európai Unióval fenntartott gazdasági kapcsolatokat, valamint tovább súlyosbíthatja a munkaerőhiányt az egészségügyben, a turizmusban és a szociális ellátórendszerben.

A svájci közmédia februárban jelentős változást jelentett be: az erőszakos bűncselekményekről szóló tudósításokban az elkövetők és az áldozatok nemzetiségét is feltünteti. A döntés egy iráni migráns által elkövetett túszejtést követően született meg, miután az ombudsman kifogásolta, hogy a közszolgálati médium nem közölt minden, a történet megértéséhez szükséges információt.

Az irányváltás heves politikai vitát váltott ki Svájcban. Míg a jobboldali Svájci Néppárt az átláthatóság győzelmeként üdvözölte a döntést, a baloldali politikusok arra figyelmeztettek, hogy a nemzetiség rendszeres feltüntetése erősítheti a társadalmi előítéleteket és leegyszerűsítő magyarázatokhoz vezethet.

Borítókép: Beat Jans, Svájc igazságügy-minisztere sajtótájékoztatót tart a megosztó bevándorlásellenes javaslatról szóló népszavazást követően (Fotó: AFP)

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