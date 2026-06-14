Fordulat Svájcban: elutasították a tízmilliós népességplafont

A BBC beszámolója szerint a vasárnapi népszavazás korai előrejelzései alapján a választók 55 százaléka elutasította, míg 45 százaléka támogatta a javaslatot.

Bár a végleges eredményekre még várni kell, a jelenlegi adatok arra utalnak, hogy a svájciak többségét nem győzték meg azok az érvek, amelyek szerint a népesség növekedése túlterheli az ország infrastruktúráját, közszolgáltatásait és lakáspiacát.

A kezdeményezés támogatói szerint Svájc elveszíti az ellenőrzést a bevándorlás felett, míg az ellenzők arra figyelmeztettek, hogy a népességplafon veszélybe sodorhatja az Európai Unióval fenntartott gazdasági kapcsolatokat, valamint tovább súlyosbíthatja a munkaerőhiányt az egészségügyben, a turizmusban és a szociális ellátórendszerben.