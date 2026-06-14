Berlin százezer új katonával erősítené meg a Bundeswehrt

Hanefeld rámutatott, hogy Németország a közelmúltban mintegy 33 milliárd dollár értékben kötött szerződéseket amerikai hadiipari vállalatokkal különböző fegyverrendszerek beszerzésére. Hozzátette, hogy a Bundeswehr aktív állományát mintegy százezer fővel bővítenék.

Németország fokozza fellépését, halljuk a felszólítást

– fogalmazott a nagykövet azzal kapcsolatban, hogy Washington régóta nagyobb szerepvállalást vár el az európai szövetségesektől saját biztonságuk fenntartásában.

A diplomata szerint a NATO a jövőben is transzatlanti szövetség marad, ugyanakkor az elkövetkező évtizedben várhatóan erőteljesebben európai jelleget ölt majd.

Biztos vagyok abban, hogy a NATO alapjait tekintve megmarad transzatlanti szervezetként, de jóval inkább európaivá válik a következő egy évtizedben

– mondta.