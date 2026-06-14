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Berlin százezer új katonával erősítené meg a Bundeswehrt

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Németország jelentősen növelné védelmi kiadásait, és több tízezer új katonával erősítené meg haderejét. Jens Hanefeld washingtoni német nagykövet szerint Berlin készen áll arra, hogy nagyobb felelősséget vállaljon Európa biztonságáért, és a NATO-n belül is átalakuló erőviszonyokra számítanak.

Magyar Nemzet
2026. 06. 14. 18:53
A Bundeswehr újoncai Fotó: Michael Reichel Forrás: dpa Picture-Alliance/AFP
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Hanefeld rámutatott, hogy Németország a közelmúltban mintegy 33 milliárd dollár értékben kötött szerződéseket amerikai hadiipari vállalatokkal különböző fegyverrendszerek beszerzésére. Hozzátette, hogy a Bundeswehr aktív állományát mintegy százezer fővel bővítenék.

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 – fogalmazott a nagykövet azzal kapcsolatban, hogy Washington régóta nagyobb szerepvállalást vár el az európai szövetségesektől saját biztonságuk fenntartásában.

A diplomata szerint a NATO a jövőben is transzatlanti szövetség marad, ugyanakkor az elkövetkező évtizedben várhatóan erőteljesebben európai jelleget ölt majd.

Biztos vagyok abban, hogy a NATO alapjait tekintve megmarad transzatlanti szervezetként, de jóval inkább európaivá válik a következő egy évtizedben

 – mondta.

Jens Hanefeld hangsúlyozta, hogy a Németországban működő amerikai katonai bázisok nemcsak Európa, hanem az Egyesült Államok nemzetbiztonsági érdekeit is szolgálják, ugyanakkor erősítik a NATO elrettentő és védelmi képességeit.

Az orosz–ukrán háború kapcsán a nagykövet kijelentette, hogy Németország mára Ukrajna legnagyobb támogatójává vált. Megítélése szerint Oroszország Ukrajna ellen indított háborúja alapjaiban változtatta meg Európa biztonsági környezetét, és számos korábban magától értetődőnek tekintett geopolitikai feltételezést írt felül.

Németország-szerte tízezrek tiltakoztak május elején a kötelező sorkatonai szolgálat esetleges visszaállítása ellen. A demonstrálók szerint a fegyverkezés helyett az oktatásra kellene fordítani az állami forrásokat.

Borítókép: A Bundeswehr újoncai (Fotó: DPA Picture-Alliance/AFP)

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