Berlin százezer új katonával erősítené meg a Bundeswehrt

Hanefeld rámutatott, hogy Németország a közelmúltban mintegy 33 milliárd dollár értékben kötött szerződéseket amerikai hadiipari vállalatokkal különböző fegyverrendszerek beszerzésére. Hozzátette, hogy a Bundeswehr aktív állományát mintegy százezer fővel bővítenék.
Németország fokozza fellépését, halljuk a felszólítást
– fogalmazott a nagykövet azzal kapcsolatban, hogy Washington régóta nagyobb szerepvállalást vár el az európai szövetségesektől saját biztonságuk fenntartásában.
A diplomata szerint a NATO a jövőben is transzatlanti szövetség marad, ugyanakkor az elkövetkező évtizedben várhatóan erőteljesebben európai jelleget ölt majd.
Biztos vagyok abban, hogy a NATO alapjait tekintve megmarad transzatlanti szervezetként, de jóval inkább európaivá válik a következő egy évtizedben
– mondta.
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