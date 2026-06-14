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Nagy-BritanniaOroszországárnyékflotta

Így foglalták el a brit katonák az orosz árnyékflotta egyik hajóját + videó

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Keir Starmer brit miniszterelnök közösségi oldalán osztott meg egy videót arról, hogy foglalta le Nagy-Britannia az orosz árnyékflotta egy hajóját. A fedélzetre a brit királyi tengerészgyalogság kommandósai egy helikopterről ereszkedtek le.

Magyar Nemzet
2026. 06. 14. 17:57
A 2026. június 14-én készült és a brit védelmi minisztérium (MOD) által közzétett felvételen a brit kommandós erők 42 Commando egységének katonái láthatók, amint tengeri elfogó műveletet hajtanak végre az Egyesült Királyság partjainál, a La Manche csatornában haladó CMR Smyrtos fedélzetén Fotó: - Forrás: Egyesült Királyság Védelmi Minisztériuma / AFP
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„Putyin minden, a szankciók kijátszására tett kísérlete ellenére sem fogja megúszni” – írta a brit miniszterelnök a lefoglalásról készült videó mellé.

A felvételeken brit haditengerészeti kommandósok ereszkednek le egy helikopterről a kameruni zászló alatt hajózó Smyrtos tankhajó fedélzetére. A következő képsorokon már fegyverrel a kezükben vizsgálják át a hajó minden egyes helyiségét. Keir Starmer még márciusban hagyta jóvá az árnyékflotta elleni fellépést, ez volt azonban az első éles művelet.

A hajó lefoglalása a hírek szerint csaknem hat órát vett igénybe, a művelet során pedig a haditengerészet és a királyi légierő is támogatta a kommandósokat.

Mint ismert, Oroszország egy homályos tulajdonosi struktúrájú tankerekből álló „árnyékflottát” üzemeltet, hogy megkerülje az olajexportjára kivetett nemzetközi szankciókat. Az Európai Unióban szankciók vannak érvényben az árnyékflottával szemben.

A brit Védelmi Minisztérium szerint az Oroszország szankcionált olajszállítmányának 75 százalékát szállító, több mint 700 hajóból álló árnyékflotta kritikus fontosságú mentőövet jelent a Kreml számára. Az Egyesült Királyság már több mint 500 hajót szankcionált.

A szankciók megtiltják a hajóknak, hogy belépjenek az Egyesült Királyság kikötőibe, és azt is megtiltják a brit cégeknek és magánszemélyeknek, hogy pénzügyi, biztosítási vagy közvetítői szolgáltatásokat nyújtsanak az orosz olajat szállító hajóknak. A kormány kijelentette, hogy az orosz olajbevételeket veszi célba, hogy „elfojtsa az orosz háborús gépezet finanszírozását” Ukrajnában.

A vasárnap reggeli műveletet a franciákkal szoros együttműködésben hajtották végre – közölte a brit Védelmi Minisztérium –, építve az Egyesült Királyság által a szövetségeseinek nyújtott közelmúltbeli támogatásra.

Borítókép: A brit védelmi minisztérium által közreadott képek az akcióról (Fotó: AFP)

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