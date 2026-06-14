Így foglalták el a brit katonák az orosz árnyékflotta egyik hajóját + videó

„Putyin minden, a szankciók kijátszására tett kísérlete ellenére sem fogja megúszni” – írta a brit miniszterelnök a lefoglalásról készült videó mellé.
A felvételeken brit haditengerészeti kommandósok ereszkednek le egy helikopterről a kameruni zászló alatt hajózó Smyrtos tankhajó fedélzetére. A következő képsorokon már fegyverrel a kezükben vizsgálják át a hajó minden egyes helyiségét. Keir Starmer még márciusban hagyta jóvá az árnyékflotta elleni fellépést, ez volt azonban az első éles művelet.
A hajó lefoglalása a hírek szerint csaknem hat órát vett igénybe, a művelet során pedig a haditengerészet és a királyi légierő is támogatta a kommandósokat.
Mint ismert, Oroszország egy homályos tulajdonosi struktúrájú tankerekből álló „árnyékflottát” üzemeltet, hogy megkerülje az olajexportjára kivetett nemzetközi szankciókat. Az Európai Unióban szankciók vannak érvényben az árnyékflottával szemben.
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