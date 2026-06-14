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A németek kőkeményen megbosszulták a vb-újonc fricskáját

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A labdarúgó-vb-n vasárnap délután Németország és Curacao mérkőzésével kezdődött az E csoport Houstonban. Noha a vb-újonc Curacao a németekre még az első félidőben ráijesztett, amikor a 21. percben Livano Comenencia történelmi góljával egyenlített, de ezután beindult a Nationelf, végül 7-1-re nyerte meg az első csoportmérkőzését. A négyes másik meccsét, az Elefántcsontpart–Ecuadort magyar idő szerint hétfőn éjjel egykor rendezik.

Magyar Nemzet
2026. 06. 14. 20:37
A németek negyedik gólját Jamal Musiala szerezte Curacao ellen a vb-csoportkörben
A németek negyedik gólját Jamal Musiala szerezte Curacao ellen a vb-csoportkörben Fotó: LARS BARON Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
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Beindult a német henger

A hidratációs szünet után a németek megint rákapcsoltak, ami gólt is ért még a félidő előtt. A frankfurti Nathaniel Brown jobb oldali szögletére üresen érkezett Nico Schlotterbeck, ismét egy dortmundi szerzett vezetést Németországnak. Curacao ennyivel nem úszta meg a szünet előtt, a ráadásban Nmecha tizenegyest harcolt ki, amit Havertz értékesített, 3-1.

A második félidőnek a legelején jött a következő német gól, Jamal Musiala sem akart lemaradni a góllövőlk listájáról. A Bayern játékosa éles szögből lőtt a 37 esztendős Eloy Room kapujába. A gála pedig folytatódott, a 68. percben a Musialát váltó Deniz Undav készített elő Brownnak, aki kapásból volt eredményes, 5-1. Németország végül még két gólt szerzett, előbb Undav talált be, majd Havertz duplázott, 7-1. Nem meglepő módon, ez idáig a 2026-os vb leggólgazdagabb mérkőzése, s a németek a második európai csapat Skócia után, amely a tornán nyerni tudott. 

Curacao játékosai azonban nem szomorkodtak, ők továbbra is élvezik, hogy itt lehetnek, és azt az egy gólt már senki nem veszi el tőlük.

Labdarúgó-vb, E-csoport, 1. forduló

  • Németország–Curacao 7-1 (3-1), gsz.: Nmecha (6.), Schlotterbeck (38.), Havertz (45+5., 11-esből, 87.), Musiala (47.), Brown (68.), Undav (78.)  ill. Comenencia (21.)
  • Elefántcsontpart–Ecuador, hétfő 01.00

 

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