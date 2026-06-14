A németek kőkeményen megbosszulták a vb-újonc fricskáját

CURACAO SCORE THEIR FIRST EVER WORLD CUP GOAL AND IT'S AN ABSOLUTE BEAUTY!



THE SMALLEST NATION TO EVER QUALIFY HAVE SCORED AGAINST THE FOUR TIME WORLD CHAMPIONS 🇨🇼🔥 pic.twitter.com/10dx5rr3U3 — ESPN FC (@ESPNFC) June 14, 2026

Beindult a német henger

A hidratációs szünet után a németek megint rákapcsoltak, ami gólt is ért még a félidő előtt. A frankfurti Nathaniel Brown jobb oldali szögletére üresen érkezett Nico Schlotterbeck, ismét egy dortmundi szerzett vezetést Németországnak. Curacao ennyivel nem úszta meg a szünet előtt, a ráadásban Nmecha tizenegyest harcolt ki, amit Havertz értékesített, 3-1.

A második félidőnek a legelején jött a következő német gól, Jamal Musiala sem akart lemaradni a góllövőlk listájáról. A Bayern játékosa éles szögből lőtt a 37 esztendős Eloy Room kapujába. A gála pedig folytatódott, a 68. percben a Musialát váltó Deniz Undav készített elő Brownnak, aki kapásból volt eredményes, 5-1. Németország végül még két gólt szerzett, előbb Undav talált be, majd Havertz duplázott, 7-1. Nem meglepő módon, ez idáig a 2026-os vb leggólgazdagabb mérkőzése, s a németek a második európai csapat Skócia után, amely a tornán nyerni tudott.