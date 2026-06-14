Most egy ausztrál kapust ünnepel a világ, de a háttérben egy legenda drámája zajlik

Matt Ryan, a legenda, aki másodszor nézi végig mások hőssé válását

Az éremnek pedig van egy másik oldala is. Miközben a világ most Patrick Beach nevét tanulja és az ő védéseit ünnepli, a kispadra szorult Matt Ryan már másodszor kerül hasonló helyzetbe. Az előző, 2022-es katari vb-re úgy jutott ki Ausztrália, hogy az erről döntő interkontinentális pótselejtezőn hiába ő védett Peru ellen 120 percig, mert a tizenegyespárbaj előtt az akkori szövetségi kapitány, Graham Arnold lecserélte őt. Akkor a Ryan helyére beálló Andrew Redmayne, aki a párbajban a lövések előtt a gólvonalon látványos táncot lejtett, két perui kísérletet is megfogott, így 5-4-re megnyerte a szétlövést Ausztrália.

A helyi legendának számító Ryan most másodszor kerül hasonló, számára keserédes szituációba: miközben a válogatott nagy sikert arat, ő kezdő kapusként árnyékba szorul, és azok az ismeretlenek válnak hősökké, akik a cseréi voltak.

Egykor Redmayne, most pedig Beach – két Ausztráliában védő kapus, vele szemben, aki a sokkal magasabban jegyzett spanyol La Ligában edződik. Ez is és ilyen is a futball.