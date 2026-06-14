AusztráliaMatt Ryanlabdarúgó-vb 2026

Most egy ausztrál kapust ünnepel a világ, de a háttérben egy legenda drámája zajlik

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Ausztráliának újra egy kapus a hőse. Újra egy olyan kapus, aki a több mint százszoros válogatott ausztrál legenda, Matt Ryan helyére lépett meglepetésszerűen. Ezúttal Patrick Beach nevét tanulja a világ, aki nyolc védéssel mutatkozott be a világbajnokságon a Törökország ellen 2-0-ra megnyert csoportmeccsen – ilyen vb-debütálást 2002 és a török Rüstü Recbert óta nem láthattunk. Szegény Ryan pedig másodjára került hasonlóan keserédes helyzetbe.

Szalay Attila
2026. 06. 14. 12:25
Patrick Beach volt a hős, Ausztrália legyőzte Törökországot a vb-n Fotó: STU FORSTER Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
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Matt Ryan, a legenda, aki másodszor nézi végig mások hőssé válását

Az éremnek pedig van egy másik oldala is. Miközben a világ most Patrick Beach nevét tanulja és az ő védéseit ünnepli, a kispadra szorult Matt Ryan már másodszor kerül hasonló helyzetbe. Az előző, 2022-es katari vb-re úgy jutott ki Ausztrália, hogy az erről döntő interkontinentális pótselejtezőn hiába ő védett Peru ellen 120 percig, mert a tizenegyespárbaj előtt az akkori szövetségi kapitány, Graham Arnold lecserélte őt. Akkor a Ryan helyére beálló Andrew Redmayne, aki a párbajban a lövések előtt a gólvonalon látványos táncot lejtett, két perui kísérletet is megfogott, így 5-4-re megnyerte a szétlövést Ausztrália.

A helyi legendának számító Ryan most másodszor kerül hasonló, számára keserédes szituációba: miközben a válogatott nagy sikert arat, ő kezdő kapusként árnyékba szorul, és azok az ismeretlenek válnak hősökké, akik a cseréi voltak. 

Egykor Redmayne, most pedig Beach – két Ausztráliában védő kapus, vele szemben, aki a sokkal magasabban jegyzett spanyol La Ligában edződik. Ez is és ilyen is a futball.

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