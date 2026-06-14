Odüsszeia felnőtteknek: szigorú korhatár-besorolást kapott Christopher Nolan új filmje

Mindez jól mutatja, hogy a közönség kíváncsian várja, mivel rukkol elő Christopher Nolan az Oppenheimer Oscar-sikere után. Az pedig már most biztosnak tűnik, hogy az Odüsszeia nemcsak a nyár egyik leglátványosabb mozis eseménye lesz, hanem a korhatár-besorolás körüli vita miatt is sokat beszélnek majd róla.