Rendkívüli

Szenzációs áttörés: újabb Árpád-házi király földi maradványait azonosították

Rendkívüli

Megvan az első, aki otthagyja Magyar Péter kormányát?

Odüsszeiafilmkorhatár besorolásrekordChristopher Nolan

Odüsszeia felnőtteknek: szigorú korhatár-besorolást kapott Christopher Nolan új filmje

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

A mozirajongók egyik legjobban várt 2026-os filmje, Christopher Nolan monumentális Odüsszeia-adaptációja már jóval a premier előtt komoly figyelmet kapott. A film az amerikai korhatár-besorolás alapján R kategóriás lett, vagyis a 17 év alatti nézők csak szülő vagy felnőtt kíséretében tekinthetik meg.

Magyar Nemzet
Forrás: Variety.com2026. 06. 14. 20:05
Jelenet az Odüsszeia című filmből Forrás: UIP-Duna Film
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Mindez jól mutatja, hogy a közönség kíváncsian várja, mivel rukkol elő Christopher Nolan az Oppenheimer Oscar-sikere után. Az pedig már most biztosnak tűnik, hogy az Odüsszeia nemcsak a nyár egyik leglátványosabb mozis eseménye lesz, hanem a korhatár-besorolás körüli vita miatt is sokat beszélnek majd róla.

 

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right
null

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Tóth Máté
idezojelekHormuzi szoros

Európa előétel a menüben

Tóth Máté avatarja

Az energiafegyver kora: Hormuztól a világrendszerváltás egyenértékeséig.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu