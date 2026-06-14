Mindez jól mutatja, hogy a közönség kíváncsian várja, mivel rukkol elő Christopher Nolan az Oppenheimer Oscar-sikere után. Az pedig már most biztosnak tűnik, hogy az Odüsszeia nemcsak a nyár egyik leglátványosabb mozis eseménye lesz, hanem a korhatár-besorolás körüli vita miatt is sokat beszélnek majd róla.
Odüsszeia felnőtteknek: szigorú korhatár-besorolást kapott Christopher Nolan új filmje
A mozirajongók egyik legjobban várt 2026-os filmje, Christopher Nolan monumentális Odüsszeia-adaptációja már jóval a premier előtt komoly figyelmet kapott. A film az amerikai korhatár-besorolás alapján R kategóriás lett, vagyis a 17 év alatti nézők csak szülő vagy felnőtt kíséretében tekinthetik meg.
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