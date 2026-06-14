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Megvan az első, aki otthagyja Magyar Péter kormányát?

kormányszóvivőPanyi MiklósTisza-kormányhelyettes államtitkárfizetés

Évi százmillió forinttal kerülhet többe, hogy három szóvivő mellett beszél Magyar Péter

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A helyettes államtitkárok, köztük a kormányszóvivők fizetésének felső határa 2,1 millió forintról 2,5 millió forintra emelkedik. A korábbi ciklusban a kormányszóvivői feladatokat három helyettes államtitkár helyett egyetlen szóvivő látta el – mutatott rá Panyi Miklós.

Magyar Nemzet
2026. 06. 14. 21:11
Ópusztaszer, 2026. május 13. Magyar Péter miniszterelnök a Tisza-kormány első, kihelyezett ülése közben tartott sajtótájékoztatón az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban, a Feszty-körkép előtt 2026. május 13-án. Mellette Köböl Anita, Szondi Vanda
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Borítókép: Magyar Péter miniszterelnök, mellette Köböl Anita, Szondi Vanda és Magyar Éva kormányszóvivők (Fotó: Ladóczki Balázs)


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