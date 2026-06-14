Borítókép: Magyar Péter miniszterelnök, mellette Köböl Anita, Szondi Vanda és Magyar Éva kormányszóvivők (Fotó: Ladóczki Balázs)
Évi százmillió forinttal kerülhet többe, hogy három szóvivő mellett beszél Magyar Péter
A helyettes államtitkárok, köztük a kormányszóvivők fizetésének felső határa 2,1 millió forintról 2,5 millió forintra emelkedik. A korábbi ciklusban a kormányszóvivői feladatokat három helyettes államtitkár helyett egyetlen szóvivő látta el – mutatott rá Panyi Miklós.
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