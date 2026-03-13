Az öt legjobb Robert Duvall-film – Fegyvertársak + videó

Duvall és Costner a becsület és az igazság nevében száll szembe egy kegyetlen földbirtokossal a vadnyugaton.

Csépányi Balázs
2026. 03. 13. 20:06
A Robert Duvall filmjeit bemutató minisorozatunkban az ötödik helyet egy történelmi dráma, A skarlát betű szerezte meg, a negyedik helyezett alkotás egy felkavaró mozi lett, a Ne bántsátok a feketerigót! (To Kill a Mockingbird). Ezen a héten már a bronzérmes mozival érkezünk, ami nem más, mint egy klasszikus western, a Fegyvertársak (Open Range).

3. Fegyvertársak (2003)

Eheti mozink egy 2003-ban bemutatott amerikai western, amelyet Kevin Costner rendezett, és egyben a főszerepet is ő alakítja. A film alapjául Lauran Paine The Open Range Men című regénye szolgált, a forgatókönyvet Craig Storper írta.

A történet a klasszikus vadnyugati filmek hangulatát idézi meg: a hatalmas prérik világát, a szabad életet és az igazságért folytatott küzdelmet. A film főszereplői között találjuk Robert Duvall, Annette Bening és Michael Gambon nevét is.

A produkció különlegessége, hogy a modern korszakban ritkán látott klasszikus westernhangulatot hozza vissza: lassú építkezésű történet, erős karakterek és látványos, realista párbajok jellemzik. A film 2003 augusztusában került az amerikai mozikba, és a kritikusok szerint az egyik legerősebb modern western lett.

A történet

Charley Waite és Boss Spearman marhahajtók, akik társaikkal a végtelen prériken élnek, igyekezve elkerülni a konfliktusokat. Amikor azonban egy kisvárosba érkeznek, ahol egy zsarnoki földbirtokos uralkodik, hamarosan rájönnek, hogy nem menekülhetnek tovább a múltjuk elől. 

A férfiaknak végül szembe kell szállniuk az igazságtalansággal, még akkor is, ha ez életveszélyes összecsapáshoz vezet.

Érdekességek a filmről

  • Kevin Costner harmadik rendezése volt ez a film, amelyben ismét a western műfajhoz nyúlt vissza.
  • A forgatás nagy részét Kanadában készítették, mert a klasszikus hollywoodi westerndíszletek már nem álltak rendelkezésre.
  • A film egyik legemlékezetesebb része a hosszú és realista tűzpárbaj, amelyet a kritikusok a modern westernfilmek egyik legjobb akciójelenetének tartanak.
  • A történet a szabad marhahajtók (free grazers) életét mutatja be, akik a nyílt legelőkön tartották állataikat.
  • A film zenéjét a legendás zeneszerző, Michael Kamen komponálta.

Robert Duvall alakítása a filmben

A Fegyvertársak egyik legemlékezetesebb alakítását Robert Duvall nyújtja, aki Boss Spearman szerepét játssza. A tapasztalt marhahajtó figurája egyszerre kemény és bölcs: olyan ember, aki ismeri a vadnyugat törvényeit, de a békét többre tartja az erőszaknál.

Duvall visszafogott, természetes játéka nagy hitelességet ad a karakternek, és remek ellenpontot képez Kevin Costner alakításával. A színész jelenléte végig stabil érzelmi középpontot ad a történetnek, különösen a film feszültséggel teli fináléjában.

Összegzés – miért érdemes megnézni?

A Fegyvertársak a klasszikus westernfilmek modern örököse: erős karakterekkel, lassan kibontakozó történettel és látványos fináléval. Kevin Costner és Robert Duvall párosa hitelesen idézi meg a vadnyugat világát, miközben a film a barátságról, becsületről és igazságról mesél – ezért a műfaj kedvelőinek szinte kötelező darab.

Idővonal – 2003, amikor a Fegyvertársak a mozikba került… 🎬

  • A világ a Crazy in Love és a Clocks slágereire táncolt.
  • Elindult az iTunes Store, amely forradalmasította a digitális zenevásárlást.
  • A videójátékosok körében hatalmas sikert aratott a Call of Duty első része.
  • A mozikban tarolt a A gyűrűk ura: A király visszatér, amely lezárta a legendás trilógiát.

A Robert Duvall filmjeit bemutató sorozatunkban a jövő héten már az ezüstérmes mozival érkezünk.

Borítókép: Kevin Costner és Robert Duvall párosa hitelesen idézi meg a vadnyugat világát (Fotó: Mafab.hu)

 

