Az öt legjobb Robert Duvall-film – Fegyvertársak + videó

3. Fegyvertársak (2003)

Eheti mozink egy 2003-ban bemutatott amerikai western, amelyet Kevin Costner rendezett, és egyben a főszerepet is ő alakítja. A film alapjául Lauran Paine The Open Range Men című regénye szolgált, a forgatókönyvet Craig Storper írta.

A történet a klasszikus vadnyugati filmek hangulatát idézi meg: a hatalmas prérik világát, a szabad életet és az igazságért folytatott küzdelmet. A film főszereplői között találjuk Robert Duvall, Annette Bening és Michael Gambon nevét is.

A produkció különlegessége, hogy a modern korszakban ritkán látott klasszikus westernhangulatot hozza vissza: lassú építkezésű történet, erős karakterek és látványos, realista párbajok jellemzik. A film 2003 augusztusában került az amerikai mozikba, és a kritikusok szerint az egyik legerősebb modern western lett.

A történet

Charley Waite és Boss Spearman marhahajtók, akik társaikkal a végtelen prériken élnek, igyekezve elkerülni a konfliktusokat. Amikor azonban egy kisvárosba érkeznek, ahol egy zsarnoki földbirtokos uralkodik, hamarosan rájönnek, hogy nem menekülhetnek tovább a múltjuk elől.

A férfiaknak végül szembe kell szállniuk az igazságtalansággal, még akkor is, ha ez életveszélyes összecsapáshoz vezet.

Érdekességek a filmről

Kevin Costner harmadik rendezése volt ez a film, amelyben ismét a western műfajhoz nyúlt vissza.

A forgatás nagy részét Kanadában készítették, mert a klasszikus hollywoodi westerndíszletek már nem álltak rendelkezésre.

A film egyik legemlékezetesebb része a hosszú és realista tűzpárbaj, amelyet a kritikusok a modern westernfilmek egyik legjobb akciójelenetének tartanak.

A történet a szabad marhahajtók (free grazers) életét mutatja be, akik a nyílt legelőkön tartották állataikat.

A film zenéjét a legendás zeneszerző, Michael Kamen komponálta.

Robert Duvall alakítása a filmben

A Fegyvertársak egyik legemlékezetesebb alakítását Robert Duvall nyújtja, aki Boss Spearman szerepét játssza. A tapasztalt marhahajtó figurája egyszerre kemény és bölcs: olyan ember, aki ismeri a vadnyugat törvényeit, de a békét többre tartja az erőszaknál.