Nélküle kellett kiharcolniuk a győzelmet a portugáloknak, s a 74. percben be is talált a még a szünet után beállt Francisco Conceicao, aki jobbról befelé cselezett, ballal a hosszú sarokba lőtt (2-1). A nagy fölényben játszó, összesen 11-et cserélő luzitánok ezután is több helyzetet kihagytak, de összességében megérdemelten nyertek.
Cristiano Ronaldo vb-főpróbája balul sült el, Portugália tizenegyet cserélt
Portugália 2-1-re legyőzte Nigériát világbajnoki felkészülési labdarúgó mérkőzésen Leiriában. Cristiano Ronaldo számos komoly gólhelyzetet elpuskázott, majd a 65. percben lecserélte Roberto Martínez. A 41 éves világsztárt gyenge játéka ellenére vastapssal búcsúztatták a szurkolók. Ronaldo nélkül is kicsikarta a győzelmet a hazai csapat, amely június 17-én Kongó ellen kezdi meg vb-szereplését.
Cristiano Ronaldóék Kolumbiával, Üzbegisztánnal és Kongói Demokratikus Köztársasággal szerepelnek majd egy csoportban a világbajnokságon. Június 17-én szerdán Kongóval kezdenek Houstonban, helyi idő szerint pontban délben. A nagy meleg vagy egy esetleges vihar megnehezítheti a dolgukat, a 48 csapatos vb első szakasza ugyanakkor nem okozhat gondot Európa braziljainak.
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