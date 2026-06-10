Cristiano Ronaldo vb-főpróbája balul sült el, Portugália tizenegyet cserélt

Nélküle kellett kiharcolniuk a győzelmet a portugáloknak, s a 74. percben be is talált a még a szünet után beállt Francisco Conceicao, aki jobbról befelé cselezett, ballal a hosszú sarokba lőtt (2-1). A nagy fölényben játszó, összesen 11-et cserélő luzitánok ezután is több helyzetet kihagytak, de összességében megérdemelten nyertek.