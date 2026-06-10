Cristiano Ronaldolabdarúgó-vb 2026Portugália

Cristiano Ronaldo vb-főpróbája balul sült el, Portugália tizenegyet cserélt

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Portugália 2-1-re legyőzte Nigériát világbajnoki felkészülési labdarúgó mérkőzésen Leiriában. Cristiano Ronaldo számos komoly gólhelyzetet elpuskázott, majd a 65. percben lecserélte Roberto Martínez. A 41 éves világsztárt gyenge játéka ellenére vastapssal búcsúztatták a szurkolók. Ronaldo nélkül is kicsikarta a győzelmet a hazai csapat, amely június 17-én Kongó ellen kezdi meg vb-szereplését.

P.Fülöp Gábor
2026. 06. 10. 23:56
Cristiano Ronaldo Portugal's forward #07 Cristiano Ronaldo falls down to the ground during the international friendly football match between Portugal and Nigeria at Magalhaes Pessoa Stadium in Leiria, on June 10, 2026. (Photo by FILIPE AMORIM / AFP)
Cristiano Ronaldo abban bízhat, hogy a rossz főpróbát jó előadás követi majd Fotó: FILIPE AMORIM Forrás: AFP
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Nélküle kellett kiharcolniuk a győzelmet a portugáloknak, s a 74. percben be is talált a még a szünet után beállt Francisco Conceicao, aki jobbról befelé cselezett, ballal a hosszú sarokba lőtt (2-1). A nagy fölényben játszó, összesen 11-et cserélő luzitánok ezután is több helyzetet kihagytak, de összességében megérdemelten nyertek.

Cristiano Ronaldóék Kolumbiával, Üzbegisztánnal és Kongói Demokratikus Köztársasággal szerepelnek majd egy csoportban a világbajnokságon. Június 17-én szerdán Kongóval kezdenek Houstonban, helyi idő szerint pontban délben. A nagy meleg vagy egy esetleges vihar megnehezítheti a dolgukat, a 48 csapatos vb első szakasza ugyanakkor nem okozhat gondot Európa braziljainak.

 

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