Világok találkoznak a Kobuci Kertben
Nemzetközi sztárok, hazai kiválóságok és közös kulturális élmények várják a közönséget június végén Óbudán. Június 22. és 27. között nyolcadik alkalommal rendezik meg az Óbudai Világzenei Hetet a KobuciI Kertben. A fesztivál gazdag kínálattal jelentkezik: több mint félszáz művész részvételével a magyar népzenei hagyományok, a balkáni, mediterrán és közel-keleti zenei világok találkoznak a főváros egyik legkedveltebb szabadtéri kulturális helyszínén.
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