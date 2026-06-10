késelésÉszak-Írországkeir starmerbelfast

Nem csillapodnak a kedélyek Belfastban

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A brit belügyminisztérium drasztikus szigorításokat vezet be Észak-Írországban a migrációs probléma kezelésére. Folytatódnak a zavargások a hétfői brutális belfasti késelés után.

Munkatársunktól
2026. 06. 10. 23:00
A rendőrség vízágyút is kénytelen volt bevetni a tüntetők ellen a belfasti késelés után Fotó: AFP
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Bár a művelethez nem rendeltek új forrásokat, az intézkedés egy nagyobb, három évre tervezett, 3,7 milliárd font összköltségű bevándorlás-ellenes csomag része. A brit kormány adatai szerint a 2024-es választások óta már kétszázötven szervezett bűnözésben résztvevőt, illetve bevándorlási szabálysértőt tartóztattak le, a hatósági razziák száma pedig 16 százalékkal emelkedett.

Keir Starmer brit miniszterelnök kormánya azután kényszerült lépni, miután kiderült, hogy a brutális belfasti támadás gyanúsítottja szudáni állampolgár volt, aki Írországon keresztül utazott északra, amely az Egyesült Királysággal úgynevezett közös utazási övezet (CTA) részét képezi.

A CTA (Common Travel Area) intézménye eredetileg a brit és ír állampolgárok számára hivatott megkönnyíteni az utazást és a munkavállalást a Brexit után. Azonban az elmúlt időszak eseményei bebizonyították, hogy ez a rendszer egyfajta „hátsó kapuként” funkcionál az illegális migránsok számára. Aki eljut Írországba, onnan gyakorlatilag akadálytalanul sétálhat át Észak-Írországba, majd tovább a brit szigetek belső területeire.

Borítókép: A rendőrség vízágyút is kénytelen volt bevetni a tüntetők ellen a belfasti késelés után (Fotó: AFP)

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