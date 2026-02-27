Az öt legjobb Robert Duvall-film – A skarlát betű + videó

Mini toplistánkon az ötödik helyet egy történelmi dráma, A skarlát betű (The Scarlet Letter) szerezte meg. Először azonban engedjenek meg pár szót a most induló ötrészes sorozatunk világhírű színészéről.

Kicsoda Robert Duvall?

Robert Duvall (1931. január 5., San Diego–2026. február 15.) az amerikai filmtörténet egyik legnagyobb karakterformáló színésze volt. Pályafutása során Oscar-díjat, Golden Globe- és Emmy-díjakat is nyert, és olyan klasszikusokban nyújtott emlékezetes alakítást, mint A keresztapa vagy az Apokalipszis most.

Robert Duvall és Robert De Niro Fotó: Photo12.com/Collection Cinema

2026 februárjában, 95 éves korában hunyt el. Több mint hat évtizedes pályája során a visszafogott, mégis rendkívül erőteljes színészi jelenlét egyik etalonjává vált Hollywoodban. A skarlát betű című történelmi drámában Roger Prynne szerepében látható, ahol higgadt, baljós alakításával a történet egyik kulcsfiguráját formálja meg.

5. A skarlát betű (1995)

E heti mozink egy 1995-ben bemutatott romantikus történelmi dráma Roland Joffé rendezésében. A film Nathaniel Hawthorne 1850-ben megjelent klasszikus regényének szabad feldolgozása, amely a puritán Új-Anglia szigorú erkölcsi világába helyezi a szenvedélyes szerelmi történetet.

A film alapja Nathaniel Hawthorne azonos című regénye, amely az amerikai romantika egyik alapműve Fotó: Mafab

A film zenéjét a legendás John Barry szerezte, aki lírai, romantikus hangzásvilágával erősíti a történet érzelmi súlyát. A score nagyzenekari, elegáns és melankolikus tónusú, amely jól illeszkedik a puritán környezet komor hangulatához. Barry zenéje különösen a szerelmi jeleneteknél emeli meg a film érzelmi intenzitását, finom kontrasztot teremtve a történet kemény világával.