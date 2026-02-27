Az öt legjobb Robert Duvall-film – A skarlát betű + videó

a skarlát betűfilmRobert Duvallnathaniel hawthornedemi moore

Az öt legjobb Robert Duvall-film – A skarlát betű

Egy titok, amely felforgatja a puritán közösséget és mindent megváltoztat.

Csépányi Balázs
2026. 02. 27. 20:04
A múlt héten befejeződött az Angelina Jolie filmjeit bemutató sorozatunk. Folytatjuk utazásunkat a filmek csodálatos világában. Sorozatunkban ezúttal a közelmúltban elhunyt színész, Robert Duvall filmjeit vesszük górcső alá. Duvall filmjei közül A keresztapát és az Összeomlást már tárgyaltuk, így ez a két mozi ezért nem került bele a mostani válogatásunkba.

Mini toplistánkon az ötödik helyet egy történelmi dráma, A skarlát betű (The Scarlet Letter) szerezte meg. Először azonban engedjenek meg pár szót a most induló ötrészes sorozatunk világhírű színészéről.

Kicsoda Robert Duvall?

Robert Duvall (1931. január 5., San Diego–2026. február 15.) az amerikai filmtörténet egyik legnagyobb karakterformáló színésze volt. Pályafutása során Oscar-díjat, Golden Globe- és Emmy-díjakat is nyert, és olyan klasszikusokban nyújtott emlékezetes alakítást, mint A keresztapa vagy az Apokalipszis most.

Robert Duvall
Robert Duvall és Robert De Niro Fotó: Photo12.com/Collection Cinema

2026 februárjában, 95 éves korában hunyt el. Több mint hat évtizedes pályája során a visszafogott, mégis rendkívül erőteljes színészi jelenlét egyik etalonjává vált Hollywoodban. A skarlát betű című történelmi drámában Roger Prynne szerepében látható, ahol higgadt, baljós alakításával a történet egyik kulcsfiguráját formálja meg.

5. A skarlát betű (1995)

E heti mozink egy 1995-ben bemutatott romantikus történelmi dráma Roland Joffé rendezésében. A film Nathaniel Hawthorne 1850-ben megjelent klasszikus regényének szabad feldolgozása, amely a puritán Új-Anglia szigorú erkölcsi világába helyezi a szenvedélyes szerelmi történetet. 

Robert Duvall
A film alapja Nathaniel Hawthorne azonos című regénye, amely az amerikai romantika egyik alapműve Fotó: Mafab

A film zenéjét a legendás John Barry szerezte, aki lírai, romantikus hangzásvilágával erősíti a történet érzelmi súlyát. A score nagyzenekari, elegáns és melankolikus tónusú, amely jól illeszkedik a puritán környezet komor hangulatához. Barry zenéje különösen a szerelmi jeleneteknél emeli meg a film érzelmi intenzitását, finom kontrasztot teremtve a történet kemény világával.

Robert Duvall alakítása a filmben

Robert Duvall Roger Prynne szerepében visszafogott, mégis fenyegető jelenléttel formálja meg a megcsalt férj figuráját. Játéka nem a látványos kitörésekre épít, hanem a hideg elszántságra és a belső feszültség finom érzékeltetésére. Duvall karaktere így a film egyik legnyugtalanítóbb alakjává válik, aki csendes megszállottsággal kutatja az igazságot.

A történet

A film alapja Nathaniel Hawthorne azonos című regénye, amely az amerikai romantika egyik alapműve. A történet a bűn, a bűnhődés, a társadalmi képmutatás és a személyes megváltás kérdéseit vizsgálja.

Robert Duvall
Demi Moore a korszak egyik legjobban fizetett színésznője volt a film készítésekor Fotó: Mafab.hu

Hester Prynne (Demi Moore) tiltott viszonyba bonyolódik, amiért a közösség kegyetlenül megbélyegzi. Miközben titokzatos férje visszatér, hogy kiderítse az igazságot, a szenvedély, a bűn és a bosszú veszélyes játéka bontakozik ki.

Az 1995-ös filmváltozat azonban több ponton eltér az eredeti műtől — különösen a romantikus hangsúlyok és a befejezés tekintetében —, ami a bemutató idején komoly vitákat váltott ki az irodalmi hűség kérdéséről.

Érdekességek a filmről

  • Létezik egy korábbi, 1973-as változat is, amit Wim Wenders rendezett.
  • A filmet a Cinergi Pictures gyártotta, ami Andy Vajna saját produkciós cége volt.
  • A kritikusok vegyesen fogadták, sokan túl hollywoodinak tartották az adaptációt.
  • Demi Moore a korszak egyik legjobban fizetett színésznője volt a film készítésekor.
Robert Duvall
A skarlát betű látványos, érzelmekkel teli kosztümös dráma Fotó: Mafab.hu
  • Robert Duvall alakítását több kritika a film egyik legerősebb elemének nevezte.
  • A puritán közösség ábrázolása látványos díszletekkel és jelmezekkel készült.

Összegzés – miért érdemes megnézni?

A skarlát betű látványos, érzelmekkel teli kosztümös dráma, amely a bűn, bűnhődés és társadalmi kirekesztés témáit járja körül. Bár nem hű feldolgozása az irodalmi alapműnek, erős színészi jelenléttel és hangulatos képi világgal kínál érdekes moziélményt — különösen azoknak, akik szeretik a romantikus történelmi filmeket.

Idővonal – 1995, amikor A skarlát betű a mozikba került… 🎬

  • A világot a Coolio Gangsta’s Paradise és a Michael Jackson You Are Not Alone slágere uralta.
  • Megjelent a PlayStation Európában is, új korszakot nyitva a videójátékok világában.
  • A mozikban hatalmas siker lett az Apollo 13 és a Toy Story, az első egész estés számítógépes animáció.
  • Elindult a eBay, amely később a világ egyik legnagyobb aukciós oldala lett.
  • Magyarországon bevezették a Bokros-csomagot, jelentős gazdasági megszorításokkal.
  • Az internet rohamos terjedésnek indult világszerte, egyre több háztartásban jelent meg az otthoni netkapcsolat.

A Robert Duvall filmjeit bemutató sorozatunkban a jövő héten a negyedik helyezett alkotással érkezünk.

Borítókép: Robert Duvall alakítását több kritika a film egyik legerősebb elemének nevezte (Fotó: InterCom)

 

