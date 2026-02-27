Megnyílt az Art and Antique: ötszáz éves Buddha-szobor és amerikai elnökök kézjegyei között sétálhatunk + galéria

Donald Trump amerikai elnök saját kezű aláírása az Art and Antique kiállításon és vásáron a Központi Antikvárium standján. Fotó: Ladóczki Balázs

Ugyanitt elolvashatjuk József Attila első szerelméhez írt, saját kezű karácsonyi üzenetét is, amely néhány sorban tárja fel a fiatal költő bizonytalanságát és reményeit.

A Kálmán Makláry Fine Arts standján is érdemes elidőzni, Csernus Tibor és Sándorfi István nemzetközileg is elismert, magyar származású figurális festőművészek eddig ritkán látott alkotásaival találkozhatunk. A Budapest Poster Gallery az 1909-es eredeti Unicum-plakáttal idézi meg a reklámtörténet hőskorát: a hajótörött alak, amelyet generációk ismernek reprodukciókról, itt eredeti formájában látható, a magyar vizuális kultúra ikonikus darabjaként.

A kínálat azonban itt korántsem ér véget.

A Móró Antik Galéria standján egy XVI. századi, thaiföldi eredetű Buddha-szobor fogad, amelyen helyenként még az eredeti festés nyomai is felfedezhetők. A homokkőből faragott alkotás különlegessége az épen maradt orr – hasonló szobroknál ez gyakran sérült.

Mellette egy halványkék kínai porcelánváza idézi meg a Qing-dinasztia késői korszakának kifinomult esztétikáját. Móró Csaba műkereskedő egy további kuriózumra is felhívja a figyelmet: a mintegy háromezer éves pecsétnyomókra, amelyek a világ első „személyigazolványai” voltak. A standon különleges fegyverek és egy XVI. század végi, díszes szügyelő is látható, amely az Oszmán Birodalomban nem csupán a ló felszerelésének része, hanem a rang és a hatalom látványos jelképe volt.

Az 1500-as évektől napjainkig ívelő kínálatban a néhány tízezer forintos alkotásoktól a több tíz milliós műkincsekig minden megtalálható. A szervezők idén is hangsúlyt fektetnek a fiatalok bevonására: egyetemi és iskolai csoportoknak tartanak tárlatvezetéseket, hogy a következő generációk ne csupán szemlélői, hanem értő ismerői legyenek a műtárgyak világának.