Megnyílt az Art and Antique: ötszáz éves Buddha-szobor és amerikai elnökök kézjegyei között sétálhatunk + galéria

– Az Art and Antique mára a művészetkedvelők egyik legfontosabb találkozópontjává vált – emelte ki a sajtóeseményen Tausz Ádám főszervező, aki szerint a rendezvény egyszerre varázsolja el a tapasztalt gyűjtőket és kínál maradandó kulturális élményt azoknak is, akik egyszerűen csak szeretnek elmerülni a galériák sokszínű kínálatában. Céljuk kezdettől fogva változatlan: bemutatni a hazai művészeti és műkereskedelmi szcéna legjavát.
Több mint ötven galéria és aukciósház az idei Art and Antique-on
Fertőszögi Péter, a BÁV Art Aukciósház és Galéria művészeti igazgatója arról beszélt, hogy a vásár évről évre egyre több látogatót vonz, miközben a szakma képviselőinek is fontos találkozási pont. Mint lapunknak elmondta, standjuk most is ahhoz a tradícióhoz igazodik, amelyet a BÁV képvisel: a festmények és grafikák mellett műtárgyak, bútorok, karórák és ékszerek is helyet kapnak. A kínálatban különös figyelmet érdemel egy kagyló alakú, arannyal bevont, kinyitható mobiltelefon (eladási ára közel tízmillió forint), valamint egy arany gyufa- és cigarettatartó.
