Megnyílt az Art and Antique: ötszáz éves Buddha-szobor és amerikai elnökök kézjegyei között sétálhatunk + galéria

Ritkán adódik alkalom arra, hogy az Amerikai Egyesült Államok elnökeinek aláírásai, József Attila saját kézzel írt szerelmes vallomása, egy ötszáz éves Buddha-szobor és számtalan különleges, szemet gyönyörködtető műtárgy és festmény között sétáljunk. Budapest legjelentősebb művészeti seregszemléje, a nyolcadik Art and Antique művészeti kiállítás és vásár ezt az élményt kínálja március 1-jéig a Bálnában, ahol közvetlenül megszólít bennünket a művészet.

Petrovics Gabriella
2026. 02. 27. 5:15
A XVI. századi, thaiföldi eredetű Buddha-szobor Fotó: Ladóczki Balázs
– Az Art and Antique mára a művészetkedvelők egyik legfontosabb találkozópontjává vált – emelte ki a sajtóeseményen Tausz Ádám főszervező, aki szerint a rendezvény egyszerre varázsolja el a tapasztalt gyűjtőket és kínál maradandó kulturális élményt azoknak is, akik egyszerűen csak szeretnek elmerülni a galériák sokszínű kínálatában. Céljuk kezdettől fogva változatlan: bemutatni a hazai művészeti és műkereskedelmi szcéna legjavát.

Csernus Tibor és Sándorfi István festőművészek eddig ritkán látott alkotásaival is találkozhatunk az idei Art and Antique kiállításon és vásáron. Fotó: Ladóczki Balázs

Több mint ötven galéria és aukciósház az idei Art and Antique-on

Fertőszögi Péter, a BÁV Art Aukciósház és Galéria művészeti igazgatója arról beszélt, hogy a vásár évről évre egyre több látogatót vonz, miközben a szakma képviselőinek is fontos találkozási pont. Mint lapunknak elmondta, standjuk most is ahhoz a tradícióhoz igazodik, amelyet a BÁV képvisel: a festmények és grafikák mellett műtárgyak, bútorok, karórák és ékszerek is helyet kapnak. A kínálatban különös figyelmet érdemel egy kagyló alakú, arannyal bevont, kinyitható mobiltelefon (eladási ára közel tízmillió forint), valamint egy arany gyufa- és cigarettatartó.

20260225 Budapest Art & Antique Műkereskedelmi vásár és kiállítás a Bálnában. Fotó: Ladóczki Balázs - Mediaworks
20260225 Budapest Art & Antique Műkereskedelmi vásár és kiállítás a Bálnában. Fotó: Ladóczki Balázs - Mediaworks
20260225 Budapest Art & Antique Műkereskedelmi vásár és kiállítás a Bálnában. Fotó: Ladóczki Balázs - Mediaworks
20260225 Budapest Art & Antique Műkereskedelmi vásár és kiállítás a Bálnában. Fotó: Ladóczki Balázs - Mediaworks
20260225 Budapest Art & Antique Műkereskedelmi vásár és kiállítás a Bálnában. Fotó: Ladóczki Balázs - Mediaworks
20260225 Budapest Art & Antique Műkereskedelmi vásár és kiállítás a Bálnában. Fotó: Ladóczki Balázs - Mediaworks
20260225 Budapest Art & Antique Műkereskedelmi vásár és kiállítás a Bálnában. Fotó: Ladóczki Balázs - Mediaworks
20260225 Budapest Art & Antique Műkereskedelmi vásár és kiállítás a Bálnában. Fotó: Ladóczki Balázs - Mediaworks
20260225 Budapest Art & Antique Műkereskedelmi vásár és kiállítás a Bálnában. Fotó: Ladóczki Balázs - Mediaworks
20260225 Budapest Art & Antique Műkereskedelmi vásár és kiállítás a Bálnában. Fotó: Ladóczki Balázs - Mediaworks
20260225 Budapest Art & Antique Műkereskedelmi vásár és kiállítás a Bálnában. Képen: Tausz Ádám, a rendezvény fő szervezője, Fotó: Ladóczki Balázs - Mediaworks
20260225 Budapest Art & Antique Műkereskedelmi vásár és kiállítás a Bálnában. Képen: Tausz Ádám, a rendezvény fő szervezője. Fotó: Ladóczki Balázs - Mediaworks
20260225 Budapest Art & Antique Műkereskedelmi vásár és kiállítás a Bálnában. Fotó: Ladóczki Balázs - Mediaworks
20260225 Budapest Art & Antique Műkereskedelmi vásár és kiállítás a Bálnában. Fotó: Ladóczki Balázs - Mediaworks
20260225 Budapest Art & Antique Műkereskedelmi vásár és kiállítás a Bálnában. Fotó: Ladóczki Balázs - Mediaworks
20260225 Budapest Art & Antique Műkereskedelmi vásár és kiállítás a Bálnában. Fotó: Ladóczki Balázs - Mediaworks
20260225 Budapest Art & Antique Műkereskedelmi vásár és kiállítás a Bálnában. Fotó: Ladóczki Balázs - Mediaworks
20260225 Budapest Art & Antique Műkereskedelmi vásár és kiállítás a Bálnában. Fotó: Ladóczki Balázs - Mediaworks
20260225 Budapest Art & Antique Műkereskedelmi vásár és kiállítás a Bálnában. Fotó: Ladóczki Balázs - Mediaworks
20260225 Budapest Art & Antique Műkereskedelmi vásár és kiállítás a Bálnában. Fotó: Ladóczki Balázs - Mediaworks
20260225 Budapest Art & Antique Műkereskedelmi vásár és kiállítás a Bálnában. Fotó: Ladóczki Balázs - Mediaworks
20260225 Budapest Art & Antique Műkereskedelmi vásár és kiállítás a Bálnában. Fotó: Ladóczki Balázs - Mediaworks
20260225 Budapest Art & Antique Műkereskedelmi vásár és kiállítás a Bálnában. Fotó: Ladóczki Balázs - Mediaworks
20260225 Budapest Art & Antique Műkereskedelmi vásár és kiállítás a Bálnában. Fotó: Ladóczki Balázs - Mediaworks
20260225 Budapest Art & Antique Műkereskedelmi vásár és kiállítás a Bálnában. Fotó: Ladóczki Balázs - Mediaworks
20260225 Budapest Art & Antique Műkereskedelmi vásár és kiállítás a Bálnában. Fotó: Ladóczki Balázs - Mediaworks
20260225 Budapest Art & Antique Műkereskedelmi vásár és kiállítás a Bálnában. Fotó: Ladóczki Balázs - Mediaworks
20260225 Budapest Art & Antique Műkereskedelmi vásár és kiállítás a Bálnában. Fotó: Ladóczki Balázs - Mediaworks
20260225 Budapest Art & Antique Műkereskedelmi vásár és kiállítás a Bálnában. Fotó: Ladóczki Balázs - Mediaworks
20260225 Budapest Art & Antique Műkereskedelmi vásár és kiállítás a Bálnában. Fotó: Ladóczki Balázs - Mediaworks
20260225 Budapest Art & Antique Műkereskedelmi vásár és kiállítás a Bálnában. Fotó: Ladóczki Balázs - Mediaworks
20260225 Budapest Art & Antique Műkereskedelmi vásár és kiállítás a Bálnában. Fotó: Ladóczki Balázs - Mediaworks
20260225 Budapest Art & Antique Műkereskedelmi vásár és kiállítás a Bálnában. Fotó: Ladóczki Balázs - Mediaworks
20260225 Budapest Art & Antique Műkereskedelmi vásár és kiállítás a Bálnában. Fotó: Ladóczki Balázs - Mediaworks
20260225 Budapest Art & Antique Műkereskedelmi vásár és kiállítás a Bálnában. Fotó: Ladóczki Balázs - Mediaworks
A stand külső falán látható legyezők ugyan nem megvásárolhatók, mégis betekintést engednek a Németh Zoltán zenész és műgyűjtő gyűjteményét bemutató, Hölgyek titkos nyelve – Legyezők a korok tükrében című kiállítás anyagába, amely március 21-ig látogatható a BÁV Art Aukciósház és Galériában.

Az idei Art and Antique egyik legnagyobb szenzációja kétségkívül a Központi Antikvárium standján látható gyűjtemény: az Amerikai Egyesült Államok valamennyi elnökének (Donald Trump, Barack Obama, George W. Bush stb.) saját kezű aláírása. A 145 millió forintra becsült kollekció teljessége szinte páratlan. Hivatalos állami kinevezések, esküokmányok, személyes levelek és dedikált fényképek sorakoznak egymás mellett. Márffy György, az antikvárium vezetője szerint ma már szinte lehetetlen volna újra összeállítani egy ilyen teljes gyűjteményt. 

A dokumentumok mögött nem pusztán nevek állnak, hanem korszakok: háborúk, gazdasági válságok és történelmi fordulatok lenyomatai. 

Donald Trump amerikai elnök saját kezű aláírása az Art and Antique kiállításon és vásáron a Központi Antikvárium standján. Fotó: Ladóczki Balázs

Ugyanitt elolvashatjuk József Attila első szerelméhez írt, saját kezű karácsonyi üzenetét is, amely néhány sorban tárja fel a fiatal költő bizonytalanságát és reményeit.

A Kálmán Makláry Fine Arts standján is érdemes elidőzni, Csernus Tibor és Sándorfi István nemzetközileg is elismert, magyar származású figurális festőművészek eddig ritkán látott alkotásaival találkozhatunk. A Budapest Poster Gallery az 1909-es eredeti Unicum-plakáttal idézi meg a reklámtörténet hőskorát: a hajótörött alak, amelyet generációk ismernek reprodukciókról, itt eredeti formájában látható, a magyar vizuális kultúra ikonikus darabjaként.

A kínálat azonban itt korántsem ér véget. 

A Móró Antik Galéria standján egy XVI. századi, thaiföldi eredetű Buddha-szobor fogad, amelyen helyenként még az eredeti festés nyomai is felfedezhetők. A homokkőből faragott alkotás különlegessége az épen maradt orr – hasonló szobroknál ez gyakran sérült.

Mellette egy halványkék kínai porcelánváza idézi meg a Qing-dinasztia késői korszakának kifinomult esztétikáját. Móró Csaba műkereskedő egy további kuriózumra is felhívja a figyelmet: a mintegy háromezer éves pecsétnyomókra, amelyek a világ első „személyigazolványai” voltak. A standon különleges fegyverek és egy XVI. század végi, díszes szügyelő is látható, amely az Oszmán Birodalomban nem csupán a ló felszerelésének része, hanem a rang és a hatalom látványos jelképe volt.

Az 1500-as évektől napjainkig ívelő kínálatban a néhány tízezer forintos alkotásoktól a több tíz milliós műkincsekig minden megtalálható. A szervezők idén is hangsúlyt fektetnek a fiatalok bevonására: egyetemi és iskolai csoportoknak tartanak tárlatvezetéseket, hogy a következő generációk ne csupán szemlélői, hanem értő ismerői legyenek a műtárgyak világának.

 

