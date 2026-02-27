Magyarország nem enged a zsarolásnak, Orbán Viktor kiáll a magyar emberekért

Magyarország példátlan zsarolással néz szembe: Brüsszel után Ukrajna is nyomást próbál gyakorolni hazánkra, Orbán Viktor miniszterelnök és a kormány azonban továbbra is határozottan kiáll a magyar érdekek mellett.

Magyarország rendszeresen erős politikai nyomás alá került Brüsszel és a háborúpárti vezetők részéről Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Az elmúlt években – különösen az orosz–ukrán háború időszakában – Magyarország rendszeresen erős politikai nyomás alá került Brüsszel és a háborúpárti vezetők részéről. Különféle jogi eszközökkel, határozatokkal és állásfoglalásokkal próbálták rávenni hazánkat többek között a migránsok befogadására is.

Magyarország többször egyértelművé tette, hogy nem kíván migránsokat beengedni. Brüsszel tervei szerint ugyanakkor azoknak a tagállamoknak, amelyek nem teljesítik a kvóták szerinti kötelezettségeiket, pénzügyi hozzájárulást kellene fizetniük.