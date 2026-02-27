Orbán ViktorBrüsszelUkrajna

Magyarország nem enged a zsarolásnak, Orbán Viktor kiáll a magyar emberekért

Magyarország példátlan nyomásgyakorlással néz szembe, miután Ukrajna politikai okokra hivatkozva nem indítja újra a szállításokat a Barátság kőolajvezetéken. Hazánk eddig sem engedett sem a brüsszeli, sem a kijevi zsarolásnak, Orbán Viktor pedig továbbra is kiáll a magyar emberek érdekei mellett.

Magyar Nemzet
2026. 02. 27. 4:55
Orbán Viktor miniszterelnök Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán
Magyarország példátlan zsarolással néz szembe: Brüsszel után Ukrajna is nyomást próbál gyakorolni hazánkra, Orbán Viktor miniszterelnök és a kormány azonban továbbra is határozottan kiáll a magyar érdekek mellett.

Magyarország rendszeresen erős politikai nyomás alá került Brüsszel és a háborúpárti vezetők részéről
Magyarország rendszeresen erős politikai nyomás alá került Brüsszel és a háborúpárti vezetők részéről Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Az elmúlt években – különösen az orosz–ukrán háború időszakában – Magyarország rendszeresen erős politikai nyomás alá került Brüsszel és a háborúpárti vezetők részéről. Különféle jogi eszközökkel, határozatokkal és állásfoglalásokkal próbálták rávenni hazánkat többek között a migránsok befogadására is.

Magyarország többször egyértelművé tette, hogy nem kíván migránsokat beengedni. Brüsszel tervei szerint ugyanakkor azoknak a tagállamoknak, amelyek nem teljesítik a kvóták szerinti kötelezettségeiket, pénzügyi hozzájárulást kellene fizetniük.

Szintén érdemes felidézni, hogy a háború kitörése után, a Brüsszel által „csodafegyvernek” nevezett szankciók árnyékában az Európai Bizottság miként próbálta ráerőltetni akaratát Magyarországra, és megakadályozni az olcsó orosz energiahordozók beszerzését. A magyar kormány ebben a kérdésben is világossá tette: hazánk érdekeit tartja szem előtt, és nem hajlandó pusztán ideológiai megfontolásokból drágább és kevésbé megbízható energiaforrások után nézni.

A brüsszeli elképzelések elfogadása ugyanis a rezsicsökkentés végét jelentette volna, amelynek következményeit a magyar családok közvetlenül is megérezték volna. 

Magyarország zsarolása nem fog célt érni 

A mostani, Ukrajnából érkező nyomásgyakorlás azonban minden eddiginél komolyabb . Mint ismert, Kijev január vége óta nem indítja újra a szállítást a Barátság kőolajvezetéken. Bár kezdetben orosz támadásról és infrastrukturális károkról beszéltek, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerint mára egyértelművé vált, hogy a döntés politikai indíttatású.

A magyar nagykövetség ügyvivőjével az ukrán fél közölte: a szállítások újraindítását pénzhez és fegyverszállításokhoz kötik.

Brüsszel pedig minden jel szerint Ukrajna oldalára állt a kérdésben, annak ellenére, hogy a Barátság kőolajvezeték nemcsak Magyarország, hanem Szlovákia energiaellátásában is kulcsszerepet játszik. Az Európai Bizottság így saját tagállamaival szemben Kijev álláspontját támogatja.

Magyarország válaszlépéseket tett. A kormány jelezte: a szállítások újraindításáig blokkol minden, Ukrajna számára fontos uniós döntést, és addig gázolajat sem szállít Ukrajnának.

Orbán Viktor egyébként levélben fordult Volodimir Zelenszkij ukrán elnökhöz. „Ön négy éve képtelen elfogadni a szuverén magyar kormány és a magyar emberek álláspontját az orosz–ukrán háborúról. Ön négy éve azon dolgozik, hogy Magyarországot belekényszerítse az önök és Oroszország közötti háborúba. Ön az elmúlt négy évben megkapta ehhez Brüsszel támogatását, és megnyerte magának a magyar ellenzéket is” – írta a miniszterelnök. 

Orbán Viktor egyúttal hangsúlyozta, hogy sajnáljuk az ukrán népet, azonban „nem akarjuk finanszírozni a harcokat és nem akarunk többet fizetni az energiáért”. 

Felszólítom, hogy azonnal nyissa meg a Barátság kőolajvezetéket, és tartózkodjon a Magyarország energiabiztonsága elleni további támadásoktól! Több tiszteletet Magyarországnak!

– zárta levelét Orbán Viktor.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

