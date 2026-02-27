Három éven belül jöhet a digitális euró ‒ az EKB Donald Trumpra hivatkozva gyorsítaná a bevezetést

„Ez a pénz jövője” ‒ lelkendezett az Európai Központi Bank (EKB) a FAZ tudósítása szerint, illetve a jegybank ígéretet is tett arra, hogy a készpénzt „átsegíti a digitális korszakba”. Ugyanakkor az EKB illetékesei siettek megjegyezni: a hagyományos készpénz továbbra is megmarad.

EKB: A teljes anonimitás csak a digitális euró speciális offline változatával lesz lehetséges. Fotó: Kirill KUDRYAVTSEV/AFP

EKB: a készpénz ikertestvére lesz a digitális euró

Mindez nem új keletű fejlemény, hiszen az EKB 2021 óta vizsgálja a digitális euró bevezetésének lehetőségét, ám sok kérdés továbbra is megoldatlan. Az Európai Parlament (EP) várhatóan májusban szavaz a jogi keretrendszerről. Ha ezt követően gyors megállapodás születik az uniós tagállamok és az Európai Bizottság között, megkezdődhetnek a konkrét előkészületek és a tesztelés, így a digitális euró 2029-ben akár valósággá válhat.

A FAZ ugyanakkor felhívja a figyelmet, hogy a digitális euró bevezetéséről korántsem volt olyan széles körű és nyilvános vita, mint amilyen az 1990-es években Németországban zajlott a német márka euróra való cseréléséről. Egyúttal megjegyzik, ez nem egy új pénznem, pusztán az euró használatának egy új, kiegészítő módja, és egyetlen fogyasztót sem fognak kényszeríteni a digitális euró használatára.

Nem mindenki örül felhőtlenül az új pénznemnek

Ennek ellenére sokan attól tartanak, hogy egy államilag kibocsátott digitális pénznem a készpénz eltörléséhez vezethet – ellentétben az EKB minden ígéretével. Aggályként felmerült az is, hogy az állam túl sok információt szerezne polgárairól a digitális pénz révén, és visszaélhetne vele. Ugyanis a készpénz előnye, hogy a fizetések teljesen névtelenül és követhetetlenül történhetnek. Ebben az értelemben a készpénz „szabadság érme formájában” ‒ mutat rá a patinás német lap. Erre reagálva az EKB közölte: a teljes anonimitás csak a digitális euró speciális offline változatával lesz lehetséges.

A digitális euró – amelyet az EKB a készpénz „digitális ikertestvérének” tekint – a következőképpen működne: a felhasználók telepítenek egy digitális pénztárcát a mobiltelefonjukra, összekapcsolják a bankszámlájukkal, és feltöltik pénzzel. Ezt egy kártyaalapú megoldással egészítenék ki, hogy a digitális pénz elérhető legyen a mobiltelefonnal nem rendelkező felhasználók számára is. A lap 3000 eurós limitet valószínűsít; a digitális pénztárcát viszonylag kis méretűre tervezték, hogy az EKB ne versenyezzen túlságosan a kereskedelmi bankokkal. A pénztárca lehetővé tenné a felhasználók számára, hogy pénzt költsenek és fogadjanak.