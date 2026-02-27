Rendkívüli

Orbán Viktor: Nem engedünk a zsarolásnak – kövesse nálunk élőben

Donald TrumpEKBeuró

Három éven belül jöhet a digitális euró ‒ az EKB Donald Trumpra hivatkozva gyorsítaná a bevezetést

Az euróövezetben a fogyasztóknak még mindig nincs elegendő számú fizetési lehetőségük a pénztárnál vagy online vásárláskor, véli az Európai Központi Bank. Éppen ezért 2029-től az EKB egy újabb fizetési lehetőséget vezetne be: a digitális eurót ‒ írta meg a Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) online kiadása.

Lehoczky Milán
2026. 02. 27. 5:20
(illusztráció) Forrás: Shutterstock
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„Ez a pénz jövője” ‒ lelkendezett az Európai Központi Bank (EKB) a FAZ tudósítása szerint, illetve a jegybank ígéretet is tett arra, hogy a készpénzt „átsegíti a digitális korszakba”. Ugyanakkor az EKB illetékesei siettek megjegyezni: a hagyományos készpénz továbbra is megmarad.

EKB, digitális euró
EKB: A teljes anonimitás csak a digitális euró speciális offline változatával lesz lehetséges. Fotó: Kirill KUDRYAVTSEV/AFP

EKB: a készpénz ikertestvére lesz a digitális euró

Mindez nem új keletű fejlemény, hiszen az EKB 2021 óta vizsgálja a digitális euró bevezetésének lehetőségét, ám sok kérdés továbbra is megoldatlan. Az Európai Parlament (EP) várhatóan májusban szavaz a jogi keretrendszerről. Ha ezt követően gyors megállapodás születik az uniós tagállamok és az Európai Bizottság között, megkezdődhetnek a konkrét előkészületek és a tesztelés, így a digitális euró 2029-ben akár valósággá válhat.

A FAZ ugyanakkor felhívja a figyelmet, hogy a digitális euró bevezetéséről korántsem volt olyan széles körű és nyilvános vita, mint amilyen az 1990-es években Németországban zajlott a német márka euróra való cseréléséről. Egyúttal megjegyzik, ez nem egy új pénznem, pusztán az euró használatának egy új, kiegészítő módja, és egyetlen fogyasztót sem fognak kényszeríteni a digitális euró használatára.

Nem mindenki örül felhőtlenül az új pénznemnek

Ennek ellenére sokan attól tartanak, hogy egy államilag kibocsátott digitális pénznem a készpénz eltörléséhez vezethet – ellentétben az EKB minden ígéretével. Aggályként felmerült az is, hogy az állam túl sok információt szerezne polgárairól a digitális pénz révén, és visszaélhetne vele. Ugyanis a készpénz előnye, hogy a fizetések teljesen névtelenül és követhetetlenül történhetnek. Ebben az értelemben a készpénz „szabadság érme formájában” ‒ mutat rá a patinás német lap. Erre reagálva az EKB közölte: a teljes anonimitás csak a digitális euró speciális offline változatával lesz lehetséges.

A digitális euró – amelyet az EKB a készpénz „digitális ikertestvérének” tekint – a következőképpen működne: a felhasználók telepítenek egy digitális pénztárcát a mobiltelefonjukra, összekapcsolják a bankszámlájukkal, és feltöltik pénzzel. Ezt egy kártyaalapú megoldással egészítenék ki, hogy a digitális pénz elérhető legyen a mobiltelefonnal nem rendelkező felhasználók számára is. A lap 3000 eurós limitet valószínűsít; a digitális pénztárcát viszonylag kis méretűre tervezték, hogy az EKB ne versenyezzen túlságosan a kereskedelmi bankokkal. A pénztárca lehetővé tenné a felhasználók számára, hogy pénzt költsenek és fogadjanak.

Mindez a pénztárnál vagy online vásárlás esetén nem sokban különbözne a magánbankok és pénzügyi szolgáltatók által már eddig is kínált digitális megoldásoktól. Bár a központi bank számos további funkciót és a fogyasztók számára ingyenes szolgáltatást ígér, továbbra is fennáll a gyanú, hogy a digitális euró talán nem annyira vonzó a fogyasztók számára – és hogy az EKB egy már amúgy is elég jól lefedett piacba próbál beavatkozni.

Az EKB célkeresztjében a Visa és a Mastercard

Az EKB egyenesen Donald Trump amerikai elnök kül- és gazdaságpolitikájra hivatkozva igyekszik átbillenteni a holtponton a digitáliseuró-projektet. Ugyanis az Egyesült Államokat újabban nem tekintik megbízható partnernek, ezért az amerikai szolgáltatók, így a Visa és a Mastercard dominanciáját az euróövezeti fizetési tranzakciókban egyre inkább problémaként azonosítják, ami geoökonómiai dimenziót is ad a digitális euró körüli vitának. 

  • A Visa, 
  • a Mastercard, 
  • a PayPal 
  • vagy a potenciális stablecoinok 

használatával kockázatok járnak – állítja egy német elemző, hozzátéve: „tágabb értelemben fennáll a szankciók kockázata is”. Az azonban egyelőre nem világos számukra, hogy az amerikai elnök elmenne-e odáig, hogy betiltja a Visa- és a Mastercard-szolgáltatásokat Európában. Német gazdasági szakértők úgy vélik, a digitális euró kezdetben talán csak egy védőhálót biztosíthatna a geopolitikai feszültségek ellen.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Lóránt Károly
idezojelekukrajna

Út a háborúhoz

Lóránt Károly avatarja

Ahogy az euroatlanti háttérhatalom a Fehér Házból kiszorult, az Európai Unió vezetőiben talált biztos támaszra, ahol a biztonságot elsősorban az jelenti számukra, hogy az unió politikai struktúrájában a vezetők demokratikusan nem elszámoltathatók.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.