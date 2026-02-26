Rendkívüli

Szijjártó Péter: Az ukránok bevallották, hogy politikai okok miatt blokkolják a kőolajszállítást + videó

Védelmi intézkedéseket jelentett be a Magyar Államkincstár

Még biztonságosabb az online állampapír-vásárlás a Magyar Államkincstárban. Új védelmi elemekkel bővült a WebKincstár és a MobilKincstár alkalmazás február 26-tól – közölte a Magyar Államkincstár (MÁK) csütörtökön az MTI-vel.

Lengyel Gabriella
2026. 02. 26. 14:35
Megvédi az adatait a Magyar Államkincstár. Forrás: Shutterstock
A Magyar Államkincstár számára kiemelten fontos az ügyfelek és megtakarításaik védelme. Bár a kincstár rendszerei magas szintű biztonsági megoldásokkal működnek, a világszerte tapasztalható, ügyfeleket célzó, egyre kifinomultabb adathalász és visszaélési kísérletekre tekintettel további megerősítő intézkedések bevezetése történt, a Magyar Nemzeti Bank ajánlásaival összhangban – tudósított az MTI. A WebKincstár és a MobilKincstár felületén ennek megfelelően új opciók érhetők el.

webkincstár, Budapest 2023.10.19.Magyar Postán vásárolható állampapír, kicstárjegy.foto: Vémi ZoltánVilággazdaság
Új elemeket fejlesztettek a WebKincstár és MobilKincstár alkalmazásokban. Fotó: MW

Részletezték, a kincstári értékpapírszámláról online kezdeményezett átutalásokra napi limitösszeget vezettek be. Az alapértelmezett napi limit egymillió forint, amelyet az ügyfelek saját igényeiknek megfelelően módosíthatnak a WebKincstár vagy a MobilKincstár felületén. Korlátozzák a bankszámlarögzítést, az értékpapírszámlákról történő kiutalásokhoz kapcsolódóan naponta egy új pénzforgalmi bankszámlaszám rögzíthető.

A még nem aktív, 48 órán belül rögzített pénzforgalmi bankszámlaszámok a WebKincstár vagy a MobilKincstár alkalmazáson keresztül törölhetők. Az ügyfelek a WebKincstáron és a MobilKincstáron keresztül azonnal kezdeményezhetik a kincstári értékpapírszámlájukhoz kapcsolódó online hozzáférés letiltását, amennyiben jogosulatlan hozzáférés gyanúja merült fel.

További újdonságok a Webkincstáron

Újdonság, hogy az ügyfél saját maga beállíthat egy olyan egyedi számsorozatot, amelynek segítségével a Magyar Államkincstárról érkező hívás esetén ellenőrizheti annak hitelességét. A biztonsági kódot kizárólag a kincstár munkatársa ismeri, így amennyiben az ügyintéző elmondja az ügyfél által beállított kódot, úgy az ügyfél egyszerűen meggyőződhet arról, hogy valóban egy kincstári ügyintéző telefonál – írták a közleményben.

A tájékoztatás szerint a WebKincstáron és MobilKincstáron meg lehet tekinteni, hogy mely mobilkészüléken történt a MobilKincstár-regisztráció az értékpapírszámlára, ezáltal átláthatóvá válik a hozzáféréssel rendelkező eszközök köre. A visszaéléssekkel kapcsolatos edukáció támogatása érdekében a WebKincstárba és a MobilKincstárba való bejelentkezéskor tájékoztatók és – időszakosan – rövid kérdőívek jelennek meg, amelyek az adathalász módszerek felismerését segítik.

A közleményben felhívták a figyelmet arra, amennyiben az ügyfél gyanús telefonhívást, e-mailt vagy bármilyen visszaélésre utaló körülményt észlel, azonnal jelezheti azt az 1811-es telefonszám 8-as menüpontjának kiválasztásával, ahol a Magyar Államkincstár munkatársai soron kívül intézkednek, és szükség esetén segítséget nyújtanak az online hozzáférés letiltásában, valamint a további biztonsági lépések megtételében. A Magyar Államkincstár a jövőben is kiemelt feladatának tekinti az ügyfelek megtakarításainak védelmét. A folyamatos informatikai fejlesztés, a biztonsági kontrollok megerősítése és az ügyféltudatosság támogatása egyaránt azt szolgálja, hogy az állampapír-befektetések kezelése hosszú távon is biztonságos és megbízható legyen – tájékoztatott a MÁK.

