Védelmi intézkedéseket jelentett be a Magyar Államkincstár

A Magyar Államkincstár számára kiemelten fontos az ügyfelek és megtakarításaik védelme. Bár a kincstár rendszerei magas szintű biztonsági megoldásokkal működnek, a világszerte tapasztalható, ügyfeleket célzó, egyre kifinomultabb adathalász és visszaélési kísérletekre tekintettel további megerősítő intézkedések bevezetése történt, a Magyar Nemzeti Bank ajánlásaival összhangban – tudósított az MTI. A WebKincstár és a MobilKincstár felületén ennek megfelelően új opciók érhetők el.

Új elemeket fejlesztettek a WebKincstár és MobilKincstár alkalmazásokban. Fotó: MW

Részletezték, a kincstári értékpapírszámláról online kezdeményezett átutalásokra napi limitösszeget vezettek be. Az alapértelmezett napi limit egymillió forint, amelyet az ügyfelek saját igényeiknek megfelelően módosíthatnak a WebKincstár vagy a MobilKincstár felületén. Korlátozzák a bankszámlarögzítést, az értékpapírszámlákról történő kiutalásokhoz kapcsolódóan naponta egy új pénzforgalmi bankszámlaszám rögzíthető.

A még nem aktív, 48 órán belül rögzített pénzforgalmi bankszámlaszámok a WebKincstár vagy a MobilKincstár alkalmazáson keresztül törölhetők. Az ügyfelek a WebKincstáron és a MobilKincstáron keresztül azonnal kezdeményezhetik a kincstári értékpapírszámlájukhoz kapcsolódó online hozzáférés letiltását, amennyiben jogosulatlan hozzáférés gyanúja merült fel.

További újdonságok a Webkincstáron

Újdonság, hogy az ügyfél saját maga beállíthat egy olyan egyedi számsorozatot, amelynek segítségével a Magyar Államkincstárról érkező hívás esetén ellenőrizheti annak hitelességét. A biztonsági kódot kizárólag a kincstár munkatársa ismeri, így amennyiben az ügyintéző elmondja az ügyfél által beállított kódot, úgy az ügyfél egyszerűen meggyőződhet arról, hogy valóban egy kincstári ügyintéző telefonál – írták a közleményben.

A tájékoztatás szerint a WebKincstáron és MobilKincstáron meg lehet tekinteni, hogy mely mobilkészüléken történt a MobilKincstár-regisztráció az értékpapírszámlára, ezáltal átláthatóvá válik a hozzáféréssel rendelkező eszközök köre. A visszaéléssekkel kapcsolatos edukáció támogatása érdekében a WebKincstárba és a MobilKincstárba való bejelentkezéskor tájékoztatók és – időszakosan – rövid kérdőívek jelennek meg, amelyek az adathalász módszerek felismerését segítik.