Itt az új trükk, vigyázzunk a számlaadatainkra!

– Adathalász e-mailben csalók élnek vissza a Magyar Államkincstár (MÁK) nevével – közölte a MÁK hétfőn az MTI-vel. A közlemény szerint a számlakivonat letöltésének ürügyével e-mailben keresnek meg csalók ügyfeleket a Magyar Államkincstár nevében. A csalók olyan hamis információkat terjesztenek, hogy a kincstárban vezetett értékpapírszámlák számlakivonatai elkészültek és azok egy linken keresztül letölthetők.

Azonban nem az államkincstártól származik az üzenetben szereplő link, ez ugyanis valójában egy rosszindulatú kódot tartalmazó telepítő fájl letöltését indítja el, amelyen keresztül a csalók megszerezhetik az ügyfelek számlaadatait.

Mindez azért fontos, mert a kincstár számlakivonatot nem e-mailben, linkben, hanem kizárólag a levél mellékleteként, jelszóval védett pdf-fájlban küld ügyfelei részére.

Kiemelték, a kincstár sem telefonon, sem üzenetben, semmilyen hivatkozással nem kéri ügyfeleitől a bizalmas azonosító adataik kiadását.

Egyúttal azt is javasolták az ügyfeleknek, hogy a WebKincstár rendszerbe kizárólag a webkincstar.allamkincstar.gov.hu linken keresztül jelentkezzenek be, az egyéb úton (például sms- vagy e-mail-üzenetben) kapott linkre kattintva nem szabad megadni a belépési adatokat.

A kincstár kéri, hogy amennyiben valaki mégis az adathalász linkre kattintott vagy megadta egyes adatait illetékteleneknek, jelentkezzen a 1811-es telefonszámon vagy személyesen bármely ügyfélszolgálaton – olvasható a Magyar Államkincstár közleményében.