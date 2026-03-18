Orbán Viktor: Csak nemzeti egységgel lehet kimaradni a háborúból, újítsuk meg április 12-én a háborúellenes szövetségünket + videó

Elszabadultak az indulatok: mentő érkezett egy sorozási incidenshez

Egy, a közösségi médiában megjelent videó szerint újabb, a kényszersozással kapcsolatos incidens történt Ukrajnában; a helyszínre mentőautót is hívtak.

2026. 03. 18. 22:11
Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)
A Telegramon újabb, kényszersorozással összefüggésbe hozott videó jelent meg: a felvételen egy esti lakótelepi jelenet látható, ahol több ember egy fehér autó körül gyűlik össze – számolt be az Origo.

Eldurvultak Zelenszkij sorozói: Ivano-Frankivszkban történt incidensnél mentőt kellett hívni (Fotó: Telegram)

A felvételen később egy mentőautó is feltűnik a helyszínen. A videóhoz fűzött leírás szerint az Ivano-Frankivszk megyei Volcsinec településen a helyiek, valamint a rendőrség és a toborzóközpont (TCK) munkatársai között alakult ki konfliktus, amelynek során egy férfihoz mentőt kellett hívni.

Az utóbbi időben egyre több, az ukrajnai sorozásokhoz köthető videó terjed az interneten, amelyek gyakran erőszakos jeleneteket mutatnak. Legutóbb egy felvételen az látható, ahogy egy férfit egy vendéglátóhely elől a karjainál és lábainál fogva hurcolnak el, miközben a közelben már egy sorozójármű várakozik.

Ezt megelőzően is készült egy felvétel egy megrázó esetről: a videón nők próbálják megakadályozni, hogy egy férfit elvigyenek a sorozók Ukrajnában.

Odesszában egy felvétel szerint szintén a járókelők szeme láttára vittek el egy férfit, akit egy kisbuszba tuszkoltak be.

Magyar Péter 2024 óta egyeztet az ukrán vezetőkkel

Magyar Péter 2024 óta egyeztet az ukrán vezetőkkel, és kijevi látogatása során is tárgyalásokat folytatott, azonban ennek valódi okát nem hozta nyilvánosságra. A látogatásról annyi derült ki, hogy egy ukrán titkosszolgálati ügynökkel találkozott, ugyanakkor azt nem közölte, hogy Volodimir Zelenszkij közvetlen környezetéből kikkel egyeztetett még. Magyar Péter az ukrán hősök emlékfalánál is megjelent, ahol fotók készültek róla. Emellett a 2026-os müncheni biztonságpolitikai konferencián egy időben tartózkodott Volodimir Zelenszkijjel, amit egyikük sem cáfolt, miközben a magyar politikus a közösségi oldalán is több bejegyzést tett közzé a helyszínről.

Borítókép: Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Címoldalról ajánljuk

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
