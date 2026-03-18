Elszabadultak az indulatok: mentő érkezett egy sorozási incidenshez

A felvételen később egy mentőautó is feltűnik a helyszínen. A videóhoz fűzött leírás szerint az Ivano-Frankivszk megyei Volcsinec településen a helyiek, valamint a rendőrség és a toborzóközpont (TCK) munkatársai között alakult ki konfliktus, amelynek során egy férfihoz mentőt kellett hívni.

Az utóbbi időben egyre több, az ukrajnai sorozásokhoz köthető videó terjed az interneten, amelyek gyakran erőszakos jeleneteket mutatnak. Legutóbb egy felvételen az látható, ahogy egy férfit egy vendéglátóhely elől a karjainál és lábainál fogva hurcolnak el, miközben a közelben már egy sorozójármű várakozik.