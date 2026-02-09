kényszersorozástckukrajnai kényszersorozásorosz-ukrán háború

Kényszersorozás: egy fiatal a lépcsőházból kirángatva, a csomagtartóba tuszkolva végezte + videó

Az utóbbi időben sorra kerülnek nyilvánosságra azok a sokkoló felvételek, amelyek az ukrajnai kényszersorozás gyakorlatát mutatják be, és képet adnak a civilek megpróbáltatásairól. Zelenszkij emberrablói az erőszaktól sem riadnak vissza, férfiakat ragadnak el közterületekről, piacokról, megállókból, sőt van, hogy saját lakásukból rángatják ki őket.

Magyar Nemzet
2026. 02. 09. 10:23
Zelenszkij emberrablói sorra gyűjtik be az ukrán civileket Forrás: AFP
A 2026-os év sem indult könnyebben az ukrán lakosság számára. A háború lassan felőrli Ukrajna kapacitásait, a civilek fűtés, vezetékes víz és rendszeres áramszünetek mellett kényszermegoldásokkal próbálják átvészelni az extrém hideg telet, a hadköteles korú férfiak pedig rettegésben élnek. Megrázó felvételek láttak napvilágot az ukrajnai kényszersorozás kegyetlen gyakorlatáról, amelyek egyre szélesebb körben váltanak ki felháborodást.

Az ukrajnai kényszersorozásról sorra kerülnek nyilvánosságra a felkavaró felvételek
Az ukrajnai kényszersorozásról sorra kerülnek nyilvánosságra a felkavaró felvételek
Fotó: AFP

A TCK toborzói nem válogatnak a módszerekben. A kiszemelt ukrán civileket általában meglepetésszerűen kerítik be és hurcolják el, mint valami áldozati bárányt az oltárra. Dnyipropetrovszkban három férfi erőszakkal vonszolt ki egy fiatalt a lépcsőházból. Egy idős férfi megpróbált közbelépni és feltartóztatni Zelenszkij emberrablóit, ám sikertelenül. A második videón az is látható, ahogy a fiatalt az utcán parkoló autó csomagterébe kényszerítik be.


A toborzótisztek gyakran a legvédtelenebb embereket szemelik ki, azokat, akiknek nincs állandó lakcímük, és alig van lehetőségük ellenállásra vagy jogi segítség igénybevételére. Dnyipróban is ilyen eset történt, ahol egy hajléktalan férfit erőszakkal tuszkoltak be egy autóba.

Egy másik felvételen az látszik, hogy a TCK emberei lefogják a kiszemelt férfit, a földre kényszerítik, bilincset tesznek rá, majd elhurcolják.

Az eset Kijevben zajlott le, egy rendkívül hideg – mínusz 17 fokos – reggelen.

A férfit a hóval borított úttestre szorították, így akadályozva meg az ellenállását.

Borítókép: Zelenszkij emberrablói sorra gyűjtik be az ukrán civileket (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

