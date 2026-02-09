A TCK toborzói nem válogatnak a módszerekben. A kiszemelt ukrán civileket általában meglepetésszerűen kerítik be és hurcolják el, mint valami áldozati bárányt az oltárra. Dnyipropetrovszkban három férfi erőszakkal vonszolt ki egy fiatalt a lépcsőházból. Egy idős férfi megpróbált közbelépni és feltartóztatni Zelenszkij emberrablóit, ám sikertelenül. A második videón az is látható, ahogy a fiatalt az utcán parkoló autó csomagterébe kényszerítik be.





A toborzótisztek gyakran a legvédtelenebb embereket szemelik ki, azokat, akiknek nincs állandó lakcímük, és alig van lehetőségük ellenállásra vagy jogi segítség igénybevételére. Dnyipróban is ilyen eset történt, ahol egy hajléktalan férfit erőszakkal tuszkoltak be egy autóba.