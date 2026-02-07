Kabátban alszanak, sötétben élnek – a kijevi állapotokra kevesen voltak felkészülve
Ukrajnában hetek óta súlyos energiaválság tombol: a nagyvárosokban hosszú áramszünetek, fűtésleállás és vízhiány teszik pokollá az emberek életét. A kijevi lakosság egy része már vidékre menekült, akik maradtak, kényszermegoldásokkal próbálnak túlélni. A hatóságok és a szakemberek folyamatosan dolgoznak az energetikai hálózat helyreállításán, miközben az orosz támadások folytatódnak.
