Földig lerombolt kijevi erőművekről érkeznek beszámolók, folytatódik az ukrajnai válsághelyzet + videó

Ukrajna lakossága rendkívül súlyos energiaválsággal néz szembe. A szokatlanul hideg télen emberek milliói maradtak áram és fűtés nélkül. Kijevben és más nagyvárosokban a rendszeres és hosszú ideig tartó áramkimaradások alapjaiban borították fel a hétköznapok rutinját, sokan rögtönzött megoldásokkal próbálnak túlélni. Az elmúlt egy hónapban az ukrán főváros lakosságának közel egyötöde vidékre költözött, miközben a szakemberek megfeszített tempóban dolgoznak a megrongálódott energiahálózat helyreállításán. Akadt olyan társasház, ahol tíz napon át nem volt áram. Ahogy arról lapunk is beszámolt, áldatlan állapotok uralkodnak Kijevben.

Újabb kijevi erőmű vált az orosz támadások áldozatává, sokan a vészhelyzeti sátortáborokban keresnek menedéket

Fotó: AFP