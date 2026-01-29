Földig lerombolt kijevi erőművekről érkeznek beszámolók, folytatódik az ukrajnai válsághelyzet + videó

Ukrajna lakossága rendkívül súlyos energiaválsággal néz szembe. A szokatlanul hideg télen emberek milliói maradtak áram és fűtés nélkül. Kijevben és más nagyvárosokban a rendszeres és hosszú ideig tartó áramkimaradások alapjaiban borították fel a hétköznapok rutinját, sokan rögtönzött megoldásokkal próbálnak túlélni. Az elmúlt egy hónapban az ukrán főváros lakosságának közel egyötöde vidékre költözött, miközben a szakemberek megfeszített tempóban dolgoznak a megrongálódott energiahálózat helyreállításán. Akadt olyan társasház, ahol tíz napon át nem volt áram. Ahogy arról lapunk is beszámolt, áldatlan állapotok uralkodnak Kijevben.
Egy kijevi hőerőmű belülről
Az egyik kijevi hőerőművet annyira tönkretettek az orosz támadások, hogy valószínűleg lehetetlen helyreállítani. A rombolásról az erőmű dolgozói osztottak meg videót a Telegramon, a felvétel készítője teljes megdöbbenéssel kommentálja a látottakat. A sorra lerombolt erőművek nem sok jót vetítenek előre a kijevi lakosságnak.
