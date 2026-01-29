súlyos energiaválságorosz támadásUkrajnaKijev

Földig lerombolt kijevi erőművekről érkeznek beszámolók, folytatódik az ukrajnai válsághelyzet + videó

Ukrajna súlyos energiaválsággal küzd, a nagyvárosokban a legrosszabb a helyzet. Kijev lakosságának húsz százaléka már arra kényszerült, hogy elköltözzön a tartós áram- és fűtéskimaradások miatt. Sokan kényszermegoldásokkal próbálnak túlélni. A helyzetet tovább súlyosbítják az erőműveket ért támadások, amelyek hosszú távon is bizonytalanná teszik az energiaellátás helyreállítását.

Magyar Nemzet
2026. 01. 29. 15:47
Kijevben 15-20 órás áramszünetek és rendszeres fűtésleállás van Forrás: AFP
Ukrajna lakossága rendkívül súlyos energiaválsággal néz szembe. A szokatlanul hideg télen emberek milliói maradtak áram és fűtés nélkül. Kijevben és más nagyvárosokban a rendszeres és hosszú ideig tartó áramkimaradások alapjaiban borították fel a hétköznapok rutinját, sokan rögtönzött megoldásokkal próbálnak túlélni. Az elmúlt egy hónapban az ukrán főváros lakosságának közel egyötöde vidékre költözött, miközben a szakemberek megfeszített tempóban dolgoznak a megrongálódott energiahálózat helyreállításán. Akadt olyan társasház, ahol tíz napon át nem volt áram. Ahogy arról lapunk is beszámolt, áldatlan állapotok uralkodnak Kijevben.

Újabb kijevi erőmű vált az orosz támadások áldozatává, sokan a vészhelyzeti sátortáborokban keresnek menedéket
Fotó: AFP

Egy kijevi hőerőmű belülről

Az egyik kijevi hőerőművet annyira tönkretettek az orosz támadások, hogy valószínűleg lehetetlen helyreállítani. A rombolásról az erőmű dolgozói osztottak meg videót a Telegramon, a felvétel készítője teljes megdöbbenéssel kommentálja a látottakat. A sorra lerombolt erőművek nem sok jót vetítenek előre a kijevi lakosságnak.

A NATO ténylegesen egy Oroszországgal való katonai összecsapásra készül – jelentette ki Vlagyiszlav Maszlennyikov, az orosz külügyminisztérium európai ügyekért felelős főosztályának vezetője. Moszkva háborút vizionál. A vezető orosz diplomata a TASZSZ hírügynökségnek adott interjújában emlékeztetett: az észak-atlanti szövetség valamennyi stratégiai és doktrinális dokumentumában Oroszországot a legjelentősebb és legközvetlenebb biztonsági fenyegetésként határozzák meg.

Borítókép: Kijevben 15-20 órás áramszünetek és rendszeres fűtésleállás van (Fotó: AFP)

