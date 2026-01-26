Rendkívüli

Orbán Viktor: Bekéretjük az ukrán nagykövetet

Kijevből menekülnek az ukránok, millióknál nincs fűtés + videó

Ukrajna lakossága rendkívül súlyos energiaválsággal néz szembe. A szokatlanul hideg télen emberek milliói maradtak áram és fűtés nélkül. Kijevben és más nagyvárosokban a rendszeres és hosszú ideig tartó áramkimaradások alapjaiban borították fel a hétköznapok rutinját, sokan rögtönzött megoldásokkal próbálnak túlélni. Az elmúlt egy hónapban a főváros közel egyötöde vidékre költözött, miközben a szakemberek megfeszített tempóban dolgoznak a megrongálódott energiahálózat helyreállításán. Akadt olyan társasház, ahol tíz napon át nem volt áram.

Magyar Nemzet
2026. 01. 26. 18:09
Ukrán gyerekek a kormány által felállított egyik menedék sátorban Forrás: AFP
Az ukrán energetikai létesítmények elleni orosz támadások következtében az ukrajnai nagyvárosok sötétségbe borultak, és milliók maradtak fűtés nélkül. A kijevi Irina Torik akkor szembesült a helyzet súlyosságával, amikor a lakásban látta a leheletét, és az erkélyajtó kilincse belülről is deres volt – számolt be róla az Origo a The Wall Street Journal cikke alapján.

Kijevben és más városokban sokan kényszermegoldásokkal próbálnak túlélni
Kijevben és más városokban sokan kényszermegoldásokkal próbálnak túlélni. Fotó: AFP

A hatvanéves nő jelenleg több réteg ruhát visel, négy pár zoknit húz, és meleg vizes palackot akaszt a nyakába, miközben próbálja átvészelni a hideget abban a lakásban, amelyet legfeljebb 10 Celsius-fokig tud felmelegíteni. 

Torik nincs egyedül, sok kijevi és más nagyvárosok lakói is hasonló körülmények között sínylődnek.

Az áramellátás hiánya milliókat érint, különösen Kijevben, ahol már a korábban bejelentett áramszüneti menetrendet sem tudják tartani. Gyakoriak a napi 15–20 órás áramkimaradások. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egy keddi esti közleményében elmondta:

Kijevben egymillió ember maradt áram nélkül, és több mint négyezer társasházban nincs fűtés.

A helyi hatóságok szerint az elmúlt hónapban a hárommilliós lélekszámú ukrán főváros lakosságának körülbelül egyötöde elköltözött. A rendkívüli helyzet miatt a kijevi iskolák februárig zárva tartanak.

A WSJ szerint az ukrán lakosság egyelőre kitart, és a „valahogy majd megoldjuk” hozzáállással próbál túllendülni a nehézségeken, ami a lap szerint Moszkvának frusztráló lehet. Torik elmondta, hogy a szomszédokkal gyakran a gáztűzhely köré gyűlnek, az autókat használják a telefonok akkumulátorainak feltöltésére, a romlandó élelmiszereket pedig az autók csomagtartójában tárolják.

Amikor pedig egy rövid időre visszajön az áram, azonnal nekiállnak feltölteni az eszközeiket vagy elindítják a mosógépeket.

Az energiaválság egész Kijevet sújtja, mióta 2025 végén felerősödtek az erőművek és más létesítmények elleni támadások. Torik szerint a közeli élelmiszerbolt működése teljesen kiszámíthatatlanná vált, a nyitvatartás attól függ, hogy üzemelnek-e a generátorok. A folyóparti fürdő és szauna már csak zuhanyzási lehetőséget kínál. A lakásokban a fűtés – amely elektromos szivattyúkra épül – pedig teljesen kiszámíthatatlanul működik. Mindez egy rendkívül hideg tél közepén történik: az országot előbb erős havazás érte, január eleje óta pedig a hőmérséklet gyakran mínusz 14 Celsius-fok alá süllyed. 

Torik házában él Darina Prokopenko is, aki elmondta, hogy párjával és négy-, illetve egyéves gyermekeivel úgy próbálják átvészelni a hideget, hogy a gáztűzhely mind a négy égőjét fűtésre használják. Bár ez egy veszélyes megoldás, jelenleg erre kényszerülnek. Elmondta, hogy a rendszeres áramkimaradás teljesen szétzilálta a mindennapjait:

Reggelente első dolga azt ellenőrzni a telefonján, hogy van-e Wi-Fi. Ha a router működik, az azt jelzi, hogy éppen van áram, ilyenkor sietve feltölt minden powerbankot, laptopot és lámpát, mert bármikor újra elmehet az áram.

A legtöbb kijevi lakásban még mindig égősorral feldíszített karácsonyfák világítanak, hogy némi fényt vigyenek a sötétségbe. A gyerekek pedig az ukrán kormány által fenntartott, generátorokkal fűtött és árammal ellátott sátrakban kapnak menedéket. Egy lakó szerint olyan sötét van, hogy olvasni sem lehet, a telefonhasználat is korlátozott, mert ha lemerül, akkor le kell menni a kocsikhoz feltölteni. Elmondása szerint az egyetlen igazán hasznos elfoglaltság a főzés, mert közben fel is melegszik. Ugyanez a lakó elárulta: a mosogatást úgy oldja meg, hogy egy vastag téli kesztyűt húz a gumikesztyű alá, így hideg vízben is el tudja mosni az edényeket. 

Különösen nehéz helyzetben vannak azok, akik egyedül nevelnek kisgyermeket. Olga Kosova férje a fronton harcol, és az áramkimaradások miatt komoly gondot jelentett neki a babakocsi felcipelése a negyedik emeletre, valamint a vízmelegítés is egyéves lánya fürdetéséhez. Végül kijevi lakását elhagyva a külvárosban élő szüleihez költözött, ahol ritkábban van áramszünet és több segítséget kap a családjától.

A háború évek óta tart, és minden évben egyre nehezebb

 – mondta Kosova. 

A technikusok kimerítő, 12 órás műszakban dolgoznak, hogy a lehető leghamarabb megoldják az ukrajnai energiaválságot. Vadim Buglak, a DTEK villamos vállalat munkatársa elmondta, hogy a múlt héten visszakapcsolták az áramot egy olyan épületben, ami tíz napig volt áram nélkül, majd hozzátette, hogy naponta több tízezer segélyhívást kap a vállalat.

 

Borítókép: Ukrán gyerekek a kormány által felállított egyik menedéksátorban (Fotó: AFP)

