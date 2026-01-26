Kijevből menekülnek az ukránok, millióknál nincs fűtés + videó

Torik házában él Darina Prokopenko is, aki elmondta, hogy párjával és négy-, illetve egyéves gyermekeivel úgy próbálják átvészelni a hideget, hogy a gáztűzhely mind a négy égőjét fűtésre használják. Bár ez egy veszélyes megoldás, jelenleg erre kényszerülnek. Elmondta, hogy a rendszeres áramkimaradás teljesen szétzilálta a mindennapjait:

Reggelente első dolga azt ellenőrzni a telefonján, hogy van-e Wi-Fi. Ha a router működik, az azt jelzi, hogy éppen van áram, ilyenkor sietve feltölt minden powerbankot, laptopot és lámpát, mert bármikor újra elmehet az áram.

A legtöbb kijevi lakásban még mindig égősorral feldíszített karácsonyfák világítanak, hogy némi fényt vigyenek a sötétségbe. A gyerekek pedig az ukrán kormány által fenntartott, generátorokkal fűtött és árammal ellátott sátrakban kapnak menedéket. Egy lakó szerint olyan sötét van, hogy olvasni sem lehet, a telefonhasználat is korlátozott, mert ha lemerül, akkor le kell menni a kocsikhoz feltölteni. Elmondása szerint az egyetlen igazán hasznos elfoglaltság a főzés, mert közben fel is melegszik. Ugyanez a lakó elárulta: a mosogatást úgy oldja meg, hogy egy vastag téli kesztyűt húz a gumikesztyű alá, így hideg vízben is el tudja mosni az edényeket.

Különösen nehéz helyzetben vannak azok, akik egyedül nevelnek kisgyermeket. Olga Kosova férje a fronton harcol, és az áramkimaradások miatt komoly gondot jelentett neki a babakocsi felcipelése a negyedik emeletre, valamint a vízmelegítés is egyéves lánya fürdetéséhez. Végül kijevi lakását elhagyva a külvárosban élő szüleihez költözött, ahol ritkábban van áramszünet és több segítséget kap a családjától.

A háború évek óta tart, és minden évben egyre nehezebb

– mondta Kosova.