Kedden csak Kijevben több mint ötezer társasház maradt fűtés nélkül, a város bal partján pedig az ivóvízellátás is megszűnt. Az Ukrenerho felhívta a lakosság figyelmét, hogy az energiahálózat helyreállítása után újra érvénybe lép majd az áramszüneti menetrend.

Napi 15–20 órás tervezett áramszünetek

Ahogy arról lapunk is beszámolt, energiaválság tombol Ukrajnában, Zelenszkij szükséghelyzetet rendelt el. Január 16-tól Ukrajna több régiójában rendkívül szigorú áramszüneti menetrendet vezettek be. Az Ukrenerho közlése szerint az elektromos hálózat jelenleg nem képes fedezni a reggeli és esti fogyasztási csúcsokat, ezért tervezett korlátozásokat alkalmaznak az ország minden megyéjében. A lakosság sok helyen csak rövid időre jut áramhoz, kizárólag az alapvető háztartási szükségletek kielégítésére. A Kyiv Post arról számolt be, hogy az új áramkimaradási ütemterv miatt

egyes régiókban akár napi 16 óránál is hosszabb ideig áram és fűtés nélkül maradhatnak az emberek, és a folyamatos orosz támadások miatt a szakemberek nem tudják megoldani a helyzetet.

A lassan négy éve tartó háború során az orosz támadások súlyosan megrongálták a lakossági földgázellátást, így sokan elektromos fűtésre kényszerültek átállni. Rendszeresen érkeznek beszámolók arról, hogy áramszünet sújt kiterjedt, nagy ukrán régiókat, vagyis sokan már árammal se tudják fűteni otthonaikat a farkasordító hidegben. Az ukrán elnököt viszont nem érdekli a nép szenvedése, továbbra sem hajlandó kompromisszumos békemegállapodást kötni Oroszországgal.