Százezrek szenvednek Ukrajnában, fűtés nélkül maradt az ország + videó

Ahogy arról lapunk is beszámolt, Ukrajna súlyos energiaellátási gondokkal küzd, a polgárok fűtés, áram és víz nélkül dacolnak a dermesztő hideggel, és ez eleinte Kijevben okozott válságos helyzetet, mára azonban országos problémává nőtte ki magát. A folytatódó orosz csapások nyomán sokaknál rendszeresen leáll a fűtés, miközben a legtöbb ukrán régióban a hőmérséklet tartósan –10 Celsius-fok alatt marad.
Kedden sorra érkeztek a bejelentések, hogy Ukrajna több megyéjében nincs áram, miután az orosz erők támadást intéztek Kijev ellen. Az Ukrenerho, ukrán állami áramszolgáltató közleményben jelezte, hogy a korábban kihirdetett áramszüneti menetrend több régióban érvényét vesztette, és a szakemberek jelenleg is dolgoznak a stabil áramellátás helyreállításán – számolt be róla az Ukrainszka Pravda.
