Százezrek szenvednek Ukrajnában, fűtés nélkül maradt az ország + videó

Ukrajnában súlyos energiaválság tombol, és az orosz támadások miatt egyre több régióban maradnak áram és így fűtés nélkül az emberek. Az új áramszüneti menetrend szerint napi 15–20 órán át is lehetnek áramkimaradások, miközben a szakemberek nem tudják megoldani a problémát. Ukrajna lakossága szenved, de eközben Zelenszkij hallani sem akar a békemegállapodásról.

Magyar Nemzet
2026. 01. 20. 11:53
Sokan az utcán kényszerülnek melegedni, mivel a lakásokban nincs fűtés Forrás: AFP
Ahogy arról lapunk is beszámolt, Ukrajna súlyos energiaellátási gondokkal küzd, a polgárok fűtés, áram és víz nélkül dacolnak a dermesztő hideggel, és ez eleinte Kijevben okozott válságos helyzetet, mára azonban országos problémává nőtte ki magát. A folytatódó orosz csapások nyomán sokaknál rendszeresen leáll a fűtés, miközben a legtöbb ukrán régióban a hőmérséklet tartósan –10 Celsius-fok alatt marad.

Az orosz támadások előbb az ukrajnai földgázellátást tették tönkre, most már az áramszolgáltatás is rendszeresen leáll
Az orosz támadások előbb az ukrajnai földgázellátást tették tönkre, most már az áramszolgáltatás is rendszeresen leáll. Fotó: AFP

Kedden sorra érkeztek a bejelentések, hogy Ukrajna több megyéjében nincs áram, miután az orosz erők támadást intéztek Kijev ellen. Az Ukrenerho, ukrán állami áramszolgáltató közleményben jelezte, hogy a korábban kihirdetett áramszüneti menetrend több régióban érvényét vesztette, és a szakemberek jelenleg is dolgoznak a stabil áramellátás helyreállításán – számolt be róla az Ukrainszka Pravda.

Kedden csak Kijevben több mint ötezer társasház maradt fűtés nélkül, a város bal partján pedig az ivóvízellátás is megszűnt. Az Ukrenerho felhívta a lakosság figyelmét, hogy az energiahálózat helyreállítása után újra érvénybe lép majd az áramszüneti menetrend. 

Napi 15–20 órás tervezett áramszünetek

Ahogy arról lapunk is beszámolt, energiaválság tombol Ukrajnában, Zelenszkij szükséghelyzetet rendelt el. Január 16-tól Ukrajna több régiójában rendkívül szigorú áramszüneti menetrendet vezettek be. Az Ukrenerho közlése szerint az elektromos hálózat jelenleg nem képes fedezni a reggeli és esti fogyasztási csúcsokat, ezért tervezett korlátozásokat alkalmaznak az ország minden megyéjében. A lakosság sok helyen csak rövid időre jut áramhoz, kizárólag az alapvető háztartási szükségletek kielégítésére. A Kyiv Post arról számolt be, hogy az új áramkimaradási ütemterv miatt 

egyes régiókban akár napi 16 óránál is hosszabb ideig áram és fűtés nélkül maradhatnak az emberek, és a folyamatos orosz támadások miatt a szakemberek nem tudják megoldani a helyzetet. 

A lassan négy éve tartó háború során az orosz támadások súlyosan megrongálták a lakossági földgázellátást, így sokan elektromos fűtésre kényszerültek átállni. Rendszeresen érkeznek beszámolók arról, hogy áramszünet sújt kiterjedt, nagy ukrán régiókat, vagyis sokan már árammal se tudják fűteni otthonaikat a farkasordító hidegben. Az ukrán elnököt viszont nem érdekli a nép szenvedése, továbbra sem hajlandó kompromisszumos békemegállapodást kötni Oroszországgal. 

A közösségi médiában megosztott beszámolók szerint volt, akiknél –2 Celsius-fokig hűlt le a levegő a lakásban – a hosszú ideje tartó áramkimaradás miatt –, ráadásul ezzel párhuzamosan az ivóvízellátás is szünetelt.

Borítókép: Sokan az utcán kényszerülnek melegedni, mivel a lakásokban nincs fűtés (Fotó: AFP)

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

