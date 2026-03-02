lakáspiacingatlanOtthon Start Program

Újabb lendületet vett a lakáspiaci kereslet, de miket keresnek a vevők?

A komoly érdeklődések számának növekedése hamarosan az adásvételek számában is megmutatkozhat.

Magyar Nemzet
2026. 03. 02. 7:37
Lendületet vett az ingatlanok kereslete Fotó: Hegedus Marta
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– Egyre több potenciális vevő jelenik meg a lakáspiacon, a többségük családi ház iránt érdeklődik, mostanra pedig már Budapesten is az Otthon start program bejelentése előtti szint fölé emelkedtek az ingatlanérdeklődési számok – derül ki a Zenga.hu februári keresletet feldolgozó felméréséből. A komoly érdeklődések számának növekedése pedig hamarosan az adásvételek számában is megmutatkozhat.

 

Az ingatlanvásárlás folyamata általában egy előszűréssel kezdődik, amelynek során a potenciális vevő feltérképezi, a lakáskínálat összhangban van-e az igényeivel. Ezután történik meg az eladókkal történő kapcsolatfelvétel, ami már komolyabb ingatlanvásárlási szándékot jelez. A Zenga.hu folyamatosan méri az ilyen ingatlanérdeklődéseket, azaz a telefonszám-felfedések és eladóknak történő üzenetküldések számát.

Különösen látványos volt tavaly az Otthon start program bejelentése, amikor országosan csaknem kétszeresére emelkedett a Zenga.hu-n az ingatlankeresési aktivitás. 

Bár tavaly év végén még erős lassulás volt mérhető, januárban újra aktívabbá váltak az ingatlant keresők, és elindult egy lépcsőzetes emelkedés, melynek eredményeként országosan már nagyobb az eladó lakóingatlanok iránti érdeklődés, mint egy éve.

Milyen ingatlanokat keresnek a vevők?

Típusok szerint vizsgálva elmondható, hogy 2026-ban eddig a legtöbben családi házat kerestek: csaknem kétszer annyian keresnek családi házat a Zenga.hu-n, mint panel- és téglalakást együttesen, jóllehet utóbbiaknál is növekszik az érdeklődések száma

A családi házak iránti nagyobb érdeklődés már évekkel ezelőtt, a járvány időszakában megjelent, a nagyobb élettér, a kertkapcsolat és a csendesebb környezet sokak számára vonzó, amihez a hibrid munkavégzés elterjedése is hozzájárult.

– A telefonszám-felfedések és üzenetküldések számának növekedése jellemzően néhány héten vagy hónapon belül az adásvételek számában is megjelenik. Ha a jelenlegi tendencia fennmarad, a tavaszi hónapokban magasabb tranzakciószámokra lehet számítani, ami az áralkuk dinamikáját és az értékesítési időt is befolyásolhatja – véli Futó Péter elemzési vezető.

A 2026-os év eddigi tapasztalatai alapján a lakáspiaci kereslet stabilizálódása és fokozatos erősödése látható. A zenga.hu mérései szerint a vevők újra aktívabbak, és a piac kezd visszatérni egy élénkebb működési szintre. 

Amennyiben a gazdasági és finanszírozási környezet is támogató marad, a mostani keresleti hullám tartósabb élénkülést is megalapozhat az ingatlanpiacon.

 

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bogár László
idezojelekamerika

Világháború és Béketanács

Bogár László avatarja

A Béketanács ugyan közvetlenül a közel-keleti béke feltételeinek megteremtését tűzte ki célul, de valójában a kialakulóban lévő új világhatalmi rendszer alapintézménye lehet.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.