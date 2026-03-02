Újabb lendületet vett a lakáspiaci kereslet, de miket keresnek a vevők?

– Egyre több potenciális vevő jelenik meg a lakáspiacon, a többségük családi ház iránt érdeklődik, mostanra pedig már Budapesten is az Otthon start program bejelentése előtti szint fölé emelkedtek az ingatlanérdeklődési számok – derül ki a Zenga.hu februári keresletet feldolgozó felméréséből. A komoly érdeklődések számának növekedése pedig hamarosan az adásvételek számában is megmutatkozhat.

Az ingatlanvásárlás folyamata általában egy előszűréssel kezdődik, amelynek során a potenciális vevő feltérképezi, a lakáskínálat összhangban van-e az igényeivel. Ezután történik meg az eladókkal történő kapcsolatfelvétel, ami már komolyabb ingatlanvásárlási szándékot jelez. A Zenga.hu folyamatosan méri az ilyen ingatlanérdeklődéseket, azaz a telefonszám-felfedések és eladóknak történő üzenetküldések számát.

Különösen látványos volt tavaly az Otthon start program bejelentése, amikor országosan csaknem kétszeresére emelkedett a Zenga.hu-n az ingatlankeresési aktivitás.

Bár tavaly év végén még erős lassulás volt mérhető, januárban újra aktívabbá váltak az ingatlant keresők, és elindult egy lépcsőzetes emelkedés, melynek eredményeként országosan már nagyobb az eladó lakóingatlanok iránti érdeklődés, mint egy éve.

Milyen ingatlanokat keresnek a vevők?

Típusok szerint vizsgálva elmondható, hogy 2026-ban eddig a legtöbben családi házat kerestek: csaknem kétszer annyian keresnek családi házat a Zenga.hu-n, mint panel- és téglalakást együttesen, jóllehet utóbbiaknál is növekszik az érdeklődések száma

A családi házak iránti nagyobb érdeklődés már évekkel ezelőtt, a járvány időszakában megjelent, a nagyobb élettér, a kertkapcsolat és a csendesebb környezet sokak számára vonzó, amihez a hibrid munkavégzés elterjedése is hozzájárult.

– A telefonszám-felfedések és üzenetküldések számának növekedése jellemzően néhány héten vagy hónapon belül az adásvételek számában is megjelenik. Ha a jelenlegi tendencia fennmarad, a tavaszi hónapokban magasabb tranzakciószámokra lehet számítani, ami az áralkuk dinamikáját és az értékesítési időt is befolyásolhatja – véli Futó Péter elemzési vezető.